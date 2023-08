Trump zrušil tiskovou konferenci k žalobě ve státě Georgia, jeho právníci požádali o odklad procesu z 6. ledna 2024 do roku 2026

18. 8. 2023

- Právníci Donalda Trumpa požádali soudkyni, která dohlíží na jeho federální soudní proces o ovlivňování voleb, aby posunula datum zahájení procesu až na duben 2026, tedy téměř 18 měsíců po příštích prezidentských volbách





Federální prokurátoři z úřadu zvláštního poradce Jacka Smithe navrhli, aby byl soudní proces naplánován na začátek ledna 2024, s tím, že existuje významný veřejný zájem na urychlení stíhání.



Ve čtvrtečním soudním podání Trumpovi advokáti argumentovali, že několikaletý odklad je nutný kvůli "obrovskému" množství informací, které budou muset prověřit, a kvůli termínové kolizi s dalšími trestními případy, kterým Trump čelí.

- Americké ministerstvo spravedlnosti požaduje 33 let vězení pro Enriqueho Tarria, bývalého vůdce Proud Boys odsouzeného za pobuřující spiknutí v jednom z nejzávažnějších případů, které se objevily po útoku na americký Kapitol s cílem zablokovat předání prezidentské moci v naději, že Donald Trump zůstane v Bílém domě i po prohraných volbách v roce 2020, jak vyplývá ze soudních dokumentů.



Pokud by byl trest uložen, jednalo by se o zdaleka nejdelší trest, který byl v rámci rozsáhlého stíhání za výtržnosti z 6. ledna 2021 vynesen. Dosud nejdelší trest - 18 let - dostal zakladatel Oath Keepers Stewart Rhodes, který byl odsouzen za pobuřující spiknutí v samostatném případu.



Tarrio, který se samotné vzpoury v Kapitolu nezúčastnil, byl hlavním terčem vyšetřování, které se stalo největším v dějinách amerického ministerstva spravedlnosti. Vedl neofašistickou skupinu - známou pouličními potyčkami s levicovými aktivisty -, když Trump během své první předvolební debaty s demokratem Joem Bidenem neslavně řekl skupina Proud Boys, aby "ustoupili a stáli opodál".



Během několikaměsíčního soudního procesu žalobci konstatovali, že se Proud Boys považovali za pěšáky bojující za Trumpa, když ten šířil lži, že mu demokraté ukradli volby, a byli připraveni jít do války, aby udrželi svého preferovaného vůdce u moci.



"Vypustili na Kapitol sílu, která byla vypočítána tak, aby silou prosadila svou politickou vůli na zvolené úředníky a zrušila výsledky demokratických voleb," napsali žalobci ve svém čtvrtečním podání.



- Federální soudce zamítl Trumpovo odvolání v případu E. Jean Carrollové



Soudce prohlásil, že Donald Trump podal "frivolní" odvolání proti jeho rozhodnutí nezamítnout první ze dvou žalob spisovatelky E Jean Carrollové proti Trumpově pomluvě.



Americký okresní soudce Lewis Kaplan kritizoval "zdržovací" taktiku bývalého prezidenta a v 17stránkovém rozhodnutí napsal:



Tento případ byl po léta z velké části zastaven kvůli opakovaným snahám pana Trumpa o zdržování, které jsou zaznamenány v předchozích rozhodnutích soudu.





- Trump ruší tiskovou konferenci, o které tvrdil, že ho "očistí" v kauze voleb v Georgii



Donald Trump uvedl, že zrušil tiskovou konferenci plánovanou na příští týden, na které tvrdil, že zveřejní zprávu obsahující nové "důkazy" o podvodech ve státě Georgia během prezidentských voleb v roce 2020.



Bývalý prezident, který byl minulý týden v Georgii obviněn ze spiknutí s cílem zvrátit výsledky voleb v tomto státě v roce 2020, ve čtvrtek uvedl, že jeho právníci dají přednost tomu, aby svá obvinění raději uvedl v soudních spisech.



Trump na své sociální síti Truth Social napsal:



"Místo pondělního zveřejnění Zprávy o zmanipulovaných a ukradených prezidentských volbách v Georgii v roce 2020 by moji právníci raději tyto, podle mého názoru nezvratné a zdrcující důkazy o volebních podvodech a nesrovnalostech, uvedli ve formálních právních dokumentech."



Trump v úterý prohlásil, že na akci, která se měla konat v pondělí v Bedministeru ve státě New Jersey, zveřejní stostránkovou zprávu, která ho očistí.





Navzdory Trumpovým nepodloženým tvrzením se za dva a půl roku od voleb v Georgii ani jinde neobjevily žádné důkazy o rozsáhlých volebních podvodech v Georgii.







Podrobnosti v angličtině ZDE

