Rusko pašuje sankcemi zakázanou ropu do zahraničí pomocí pochybných cisternových lodí

19. 8. 2023

S hrozícími sankcemi náhle prudce vzrostl prodej stárnoucích tankerů na přepravu ropy, které koupili na trhu neznámí provozovatelé



Říká se jí "ruská flotila duchů", "stínová" nebo "temná" flotila. Téměř 500 lodí, z nichž mnohé jsou staré tankery s nejasným vlastnictvím a nejasnými pojistiteli, hraje zřejmě podstatnou roli při přepravě ruské ropy do Číny a dalších přístavů v Asii, a to kvůli cenovému limitu skupiny G7, který má udržet příjmy z ropy v cizí měně mimo dosah Kremlu. Říká se jí "ruská flotila duchů", "stínová" nebo "temná" flotila. Téměř 500 lodí, z nichž mnohé jsou staré tankery s nejasným vlastnictvím a nejasnými pojistiteli, hraje zřejmě podstatnou roli při přepravě ruské ropy do Číny a dalších přístavů v Asii, a to kvůli cenovému limitu skupiny G7, který má udržet příjmy z ropy v cizí měně mimo dosah Kremlu.





Lodě často používají taktiku, jejímž cílem je utajit svou polohu nebo původ ropy přepravované z ruských přístavů, která může být později rafinována v Indii a dalších zemích a dokonce znovu vyvezena do západních zemí, které Kreml sankcionují.



Podle Michelle Wiese Bockmannové, vedoucí analytičky společnosti Lloyd's List Intelligence, která se rozsáhle věnuje ruské temné flotile, patří mezi tyto tajné taktiky "mezery v AIS", které vznikají vypnutím transpondéru automatického identifikačního systému plavidla; přesuny z lodi na loď v mezinárodních vodách mimo dosah kontroly; "přeskakování vlajky" neboli změna země registrace lodi; a "složité vlastnické a řídící struktury, které se mění každý měsíc".



Některá plavidla jsou již za zenitem a jsou považována za nebezpečná, jako v případě 27 let starého tankeru Pablo registrovaného v Gabonu, který v květnu utrpěl velký výbuch u Malajsie. Podle deníku Le Monde má tato loď údajně na kontě přepravu sankcionované íránské ropy a před nehodou pravděpodobně právě dodávala ruskou ropu do čínského přístavu.



Bockmannová odhaduje, že téměř 12 % světového lodního trhu je nyní "temných" a dokáže využívat mezer v regulaci. "Pokud se chcete v námořní dopravě skrýt, je to velmi, velmi snadné," řekla.



Úloha temných lodí bude ještě důležitější poté, co hodnota ropy Urals vzrostla nad hranici 60 dolarů za barel. Tento strop, zavedený loni v prosinci, zakazuje západním společnostem přepravovat, obsluhovat nebo zprostředkovávat náklad ruské ropy v hodnotě vyšší než tato cena.



Podle Bockmannové mohly tankery pod řeckou vlajkou pojištěné velkými společnostmi před zákazem tvořit 50 % návštěv přístavů. Nyní tvoří jen zlomek z nich, pravděpodobně kvůli obavám ze sankcí a kvůli tomu, že Rusko snížilo vývoz. Očekává se, že je nahrazují plavidla, která se regulace obávají méně.



Přechod k temné lodní dopravě se připravoval několik měsíců. "Když bylo zcela zřejmé, že se sankce blíží, trh s použitými starými, opotřebovanými tankery vystřelil nahoru," řekla Bockmannová. "Proběhly stovky transakcí a všechny tyto staré tankery se připojily k této temné flotile a začaly přepravovat ruskou ropu."



Hodnota 16 nebo 17 let starého středně velkého tankeru "Aframax" se podle ní během šesti měsíců zdvojnásobila, přestože většina velkých ropných společností odmítá pronajímat tankery starší 15 let. Společnost Gatik Ship Management, dříve neznámá firma, utratila 1,5 miliardy dolarů za zhruba 12 měsíců, aby získala flotilu starých plavidel, která obchoduje výhradně s ruskou ropou a produkty. "Nic o této firmě nevím a to toto odvětví sleduji 25 let," řekla Bockmannová.



Zpráva Financial Times naznačila, že společnost Gatik je pravděpodobně napojena na ruský ropný gigant Rosněfť.



Minulý týden Bockmannová oznámila, že v Turecku byly zaregistrovány čtyři nástupnické společnosti společnosti Gatik.





"Pokud je váš tanker registrován v Panamě, vaše krycí společnost s jednou lodí má adresu v Libérii, váš lodní manažer sídlí v nákupním centru v Indii, máte špatně placenou posádku z Filipín, zastavujete v Rusku a dovážíte ropu do Číny, využíváte pochybnou P&I [pojišťovací] společnost se sídlem na Seychelách, kjak tedy respektujete jakoukoliv formu mezinárodní regulace, navzdory všem pravidlům a úmluvám?" dodala.







