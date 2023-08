Mikodrom: Talkshow z kamionu

“Promiňte, rád bych si s Vámi povídal, ale musím jet nakládat do pivovaru.”

17. 8. 2023 / Bohumil Kartous

čas čtení 5 minut

Jaroslav Miko, občanský aktivista, komentátor společenského dění a řidič kamionu, spouští svůj vlastní internetový pořad Mikodrom, videorozhovory s veřejně činnými lidmi, kteří mají co říct o vážných tématech, ale i o sobě. Oproti profesionálním moderátorům má Jarda Miko jistý handicap: nemá studio a nemá čas. Proto si zve hosty na své pracovní cesty do náklaďáku, jelikož jindy nemá čas. Kamionem s Jardou Mikem zatím jeli Miroslav Kalousek, Dana Drábová, Jiří Padevět, Nora Frdirichová, Vít Rakušan, Dominik Hašek, Pavel Novotný nebo Otakar Foltýn a další se na svou jízdu chystají.

První rozhovory byly natočeny během června a července 2023 a v současnosti jsou jejich zkrácené sestřihy k vidění na YouTube kanálu Mikodromu. Sestřihy budou v krátké době dostupné také prostřednictvím platformy Stream.cz. Plné verze rozhovorů si mohou zájemci koupit prostřednictvím platformy HeroHero (doplnit odkaz).





Vůbec prvními hosty Mikodromu jsou bývalý ministr financí, zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek a předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Po nich přijdou rozhovory s novinářkou Norou Fridrichovou a nakladatelem Jiřím Padevětem. Cestu kamionem v družném rozhovoru s Jardou Mikem brzy absolvují ministr vnitra Vít Rakušan, bývalý hokejista Dominik Hašek a postupně řada dalších osobností. “Vybíráme poměrně pečlivě. Není cílem posadit do kamionu celebritu jen proto, aby se na rozhovor podívali věrní fanoušci. Nechceme dělat další ze spousty videorozhovorů, v nichž profesionálnímu moderátorovi odpovídá profesionálně připravený host. Cílem je představit vážná témata s vtipem a v autentickém pojetí, kde se věcná diskuse přirozeně mísí s osobními zážitky a zkušenostmi lidí zvyklých mluvit více méně o odborných věcech,” říká Jaroslav Miko. “Důležitou součástí našeho programu je také předsevzetí zvát zajímavé Romáky a Romačky,” dodává Miko, jenž je sám po tátovi Rom.

Jaroslav Miko se v posledních letech výrazně vepsal do občanských snah v Česku na pomoc lidem prchajícím před válkou a nebezpečím, zejména z válkou a vnitřní krizí zmítaných zemí, jako je Sýrie, Afghánistán a další.

Stal se během posledních let jedním z nejvýraznějších ambasadorů v oblasti pomoci lidem na útěku, a to včetně současné situace na Ukrajině. Vedle toho má vážně silný vlastní životní příběh, od dětství do teď. Hodně z toho zachycuje dokument More Miko, který o Mikovi natočil dokumentarista Robin Kvapil (trailer, film).

Miko už je influencerem svého druhu, na Facebooku ho sleduje nemálo lidí a Miko vytrvale, chytře a s důrazem, glosuje události politického a společenského charakteru.

“Ve filmu More Miko mě pobavila scéna z konference na téma migrace. Jarda tam jakémusi bývalému komunistickému europoslanci slušně děkuje a říká, že by si s ním rád povídal dál, ale že musí jet nakládat do pivovaru. Když jsme se pár dní po premiéře bavili s Jardou o jeho záměrech do budoucnosti, napadlo mě, že by mohl ten svůj nedostatek času vlastně obrátit ve výhodu a zvát si hosty na pokec k sobě do kamionu. Vzhledem k tomu, že Jarda je zároveň rozený vypravěč a vtipálek s citem pro hranici přijatelnosti, přesvědčoval jsem ho, že to bude výborně fungovat. Jardovi se ta myšlenka zalíbila a pak už vzalo všechno docela rychlý spád,” dodává k pozadí vzniku Mikodromu Bob Kartous, autor nápadu.

Autoři Mikodromu dodávají, že Miko nebude nestranným moderátorem své talk/roadshow. Má jasné a pevné postoje, s nimiž bude své hosty více či méně konfrontovat, vždy ale mile a s vtipem. Jde o svého druhu “signature project”, jehož velkou odlišností a přínosem je hodnotová orientace, vtip a nepravděpodobnost celého Jardova příběhu dodávající mu autenticitu a unikátnost.

“Jeho přínos do společenské debaty je zásadní: Z pozice “normálního člověka”, který se živí rukama, vnáší do často absurdního politicko-společenského dění názory a postoje založené na hodnotách vycházejících z české ústavnosti, z Listiny základních práv a svobod. Jako jeden z těch, jejichž hlas obvykle není slyšet, nahlas mluví o společensky vysoce důležitých tématech, která se často stávají obětí nepřijatelných kompromisů. Jako součást svého druhu minority - Jarda je hrdý na svou částečnou romskou identitu - je reprezentantem té části společnosti, za kterou většinou hovoří jiní lidé,” přibližuje cíle konceptu Kartous.

Mikodrom by se měl podle jeho autorů dále rozvíjet. “Máme spoustu různých nápadů, jak celý pořad postupně obohacovat o další prvky, jak ho zatraktivňovat. Počáteční díly jsou zcela plnohodnotné, ale dokážeme si představit, že z toho krok za krokem uděláme svérázný spektákl, v němž zůstane původní myšlenka, kterou postupně doplníme o další ingredience,” prozrazuje o budoucnosti Mikodromu Martin Imrich.

“Nejprve jsem nevěřil tomu, že bychom takový koncept mohli zrealizovat, že by si šli ministři nebo veřejně známé osobnosti sednout do kamionu, oblékli si oranžovou vestu pro závozníky a povídali si cestou s kamioňákem. Zjistili jsme, že to jde a že to jde skvěle, mám proto velkou chuť to pořádně rozjet a vytvořit médium, které pomůže něčemu dobrému a zároveň pobaví. Takže vítám na palubě všechny, kdo v tom chtějí jet s námi”, vyzývá Miko k podpoře pořadu Mikodrom.