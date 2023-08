Benda a Blaničtí rytíři stále čekají..

17. 8. 2023 / Bohumil Kartous

Komunistickou minulostí zkompromitovaný kandidát se vzdal nominace na ústavního soudce, takže pojďme do sebe a laskavě vraťme do hry Marka Bendu! Ústav pro studium totalitních režimů (v současné kondici) mu jistě vystaví diplom morální neposkvrněnosti a my se nebudeme muset obávat nástupu islámu a konce západní civilizace. S pomocí ChatGPT by nakonec nemusela být takovým problémem ani disertace..