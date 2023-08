Pan Maděra a ocelové koště na justici

16. 8. 2023 / Boris Cvek

Pan Maděra nemůže přece na základě svých zkušeností s českou justicí odsoudit českou justici jako takovou. Co by to mělo znamenat, že justici je třeba vymést „ocelovým koštětem“? Odkud se bere tvrzení, že v „Čechách je nulová vymahatelnost práva“? Nemluví z pana Maděry pouze jeho vlastní frustrace? Pan Kajínek a každý, kdo prohrál nějaký soudní proces, by to asi viděl podobně jako pan Maděra. Na takových šílených tvrzeních se přece nedá stavět.

Budou se někdy lidé jako pan Maděra a pan Veleman zabývat otázkou, co dělá soudní proces procesem kvalitním a jak poznat kvalitního soudce? Zcela konkrétně případ po případu. Vymést justici neznamená nic než konec práva a ráj zločinců. Je třeba nějakou justici přece mít a dělat ji stále kvalitnější.





Pan Maděra tvrdí, že pan Fremr má soudit dál pod dohledem jiných, kteří mu prý nedovolí vynášet špatné rozsudky. Jak ví pan Maděra, že soudce Fremr vynáší špatné rozsudky? Zabýval se někdy jeho prací? Pan Fremr má totiž pověst vynikajícího soudce.





A možná bude pro pana Maděru velkým překvapení, že pan Fremr jako soudce, ba dokonce místopředseda, Vrchního soudu „dohlíží“ nad rozsudky jiných soudců. Zdá se, že pan Maděra vůbec neví, o čem vlastně píše. Neví nic o tom, jak soudil soudce Fremr na Nejvyšším nebo Vrchním soudu, neví nic o tom, jak funguje justice, má jedinou potřebu: vymést justici ocelovým koštětem a střílet do vlastní fantasmagorie o panu Fremrovi.





Vymést justici ocelovým koštětem, to je heslo, za které by se nemusel stydět ani Hitler, ani Stalin, ani Gottwald. Ostatně to byl jeden z hlavních cílů těchto pánů. Soudci nepadají z nebe, ale musí se dlouhou tradicí kultivovat a proměňovat právě s ohledem na konkrétní kvalitu. Pan Fremr podle celé své kariéry po roce 1989 by toho měl být zárukou. Jinou možností je „reformovat“ justici, jak to udělali komunisté po roce 1948, ale vlastně ani oni nedokázali justici úplně vymést, protože to prostě nejde.

