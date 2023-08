O kvalitě českého soudnictví

16. 8. 2023 / Oldřich Maděra

Jako autor čtyř velkých projektových dokumentací, které mi byly ukradeny a nikdy zaplaceny, jako člověk, který se bez úspěchu pokoušel domoci se po dobu dvanácti let spravedlnosti u české justice, jako autorizovaný inženýr, který dvanáct let hájil zájmy veřejnosti a byl za to odsouzen k mnohamilionovým náhradám, mohu plně potvrdit názor Pavla Velemana.



Česká justice musí být vymetena ocelovým koštětem. Pan Fremr to určitě nezajistí, tudíž nemá na ústavním soudu co dělat.