Trumpova žalobkyně Fani Willis čelí rasistickým urážkám poté, co bývalého amerického prezidenta obžalovala

17. 8. 2023

čas čtení 4 minuty

Fani Willisová, okresní prokurátorka okresu Fulton v Georgii, která stíhá Donalda Trumpa a dalších 18 jeho spojenců kvůli snahám o zvrácení voleb v roce 2020, čelí přívalu rasistických urážek na internetu poté, co bývalý prezident zaútočil na své odpůrce slovem "riggers", což je chabě zastřená hříčka se slovem "niggers" - "negři".Několik hodin poté, co Willisová v pondělí večer zveřejnila obžalobu, Trump na své sociální síti Truth Social vyzval ke stažení všech obvinění a předpověděl, že bude zproštěn viny. O Willisové se nezmínil jménem, ale obvinil prokurátory, že stíhají nesprávné trestné cíle."Nikdy nešli po těch, kteří zmanipulovali volby," napsal lživě Trump. "Šli jen po těch, kteří bojovali za to, aby našli 'riggers'!" (Trumpův neologismus, který má znamenat 'manipulátoři voleb', avšak má těsnou vazbu na slovo 'niggers, 'negří'.