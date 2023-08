Británie: Britské úřady držely 13 let nevinného muže ve vězení, ačkoliv věděly, že je nevinný

16. 8. 2023

Britská policie a prokuratura měly klíčové důkazy z DNA 16 let předtím, než byl Andrew Malkinson propuštěn



Nebyla přijata žádná opatření, přestože v roce 2007 byl na svršku oběti znásilnění nalezen profil mužské DNA, který se neshodoval s Malkinsonovým profilem

Police and prosecutors in the Andrew Malkinson case knew there was another man’s DNA on the victim’s clothes in 2007 – three years after he was wrongly convicted of rape – but he remained in prison for another 13 yrs.



Heads must roll.https://t.co/6sgFydm6QW — Prem Sikka (@premnsikka) August 15, 2023 Policie a prokuratura v případu Andrewa Malkinsona věděly, že na oblečení oběti byla v roce 2007 - tři roky poté, co byl neprávem odsouzen za znásilnění - DNA jiného muže, přesto zůstal ve vězení dalších 13 let.



Malkinson byl minulý měsíc odvolacím soudem očištěn poté, co strávil 17 let ve vězení za znásilnění z roku 2003, které nespáchal. Jeho osvobození přišlo poté, co nové testy DNA spojily s tímto zločinem jiného muže.

Ze spisů, které byly Malkinsonovi zpřístupněny v době, kdy bojoval proti svému odsouzení, vyplývá, že policie a státní zástupci věděli, že forenzní testy v roce 2007 nalezly na svršku vesty oběti mužský profil DNA, který se neshodoval s Malkinsonovým profilem.



Policie a prokuratura se rozhodly nepodniknout další kroky a neexistuje žádný záznam o tom, že by o tom informovali orgán odpovědný za vyšetřování justičních omylů, ačkoli Malkinsonovi právníci byli informováni.



Komise pro přezkum trestních případů odmítla v roce 2012 nařídit další forenzní testy nebo postoupit případ k odvolání: vyjádřila obavy ohledně nákladů.



Zjištění, že na svršku oběti je DNA jiného muže, bylo učiněno v roce 2007 v rámci celostátní revize forenzních expertiz používaných v historických případech znásilnění a vražd.



Sedmapadesátiletý Malkinson byl odsouzen za znásilnění ženy v Manchesteru v roce 2004 na základě problematických svědeckých výpovědí (jeden svědek byl obviněn z jiného trestního činu a policie mu slíbila, že bude propuštěn, pokud bude svědčit proti Malkinsonovi), přičemž obžaloba tvrdila, že nezanechal žádnou DNA, protože byl "forenzně uvědomělý". Malkinson vždy tvrdil, že je nevinný.



Záznam ze schůzky mezi forenzní vědeckou službou, prokuraturou a policií Velkého Manchesteru v prosinci 2009 ukazuje, že si prokuratura byla vědoma potenciální závažnosti tohoto nálezu.



Tehdejší vedoucí oddělení komplexní práce policie na případech v Manchesteru uvedl, že "nevidí, že by bylo nutné se spisem dále pracovat", pokud se případ nedostane k odvolacímu řízení.



Z interního záznamu o první Malkinsonově žádosti adresované CCRC, Komisi pro přezkum trestních případů v roce 2009 ve snaze odvolat se proti svému odsouzení vyplývá, že tento orgán vznesl námitku ohledně nákladů na další testování a tvrdil, že je nepravděpodobné, že by odsouzení zrušil.



Trvalo tři roky, než jeho žádost zamítl, a nevyžádal si kompletní policejní spis ani neprovedl nové forenzní testy.



Emily Boltonová, Malkinsonova právnička v charitativní organizaci Appeal, řekla: "Tyto dokumenty jsou šokující kronikou toho, jak Andyho naprosto zklamal orgán, který měl ukončit jeho noční můru v podobě neprávoplatného odsouzení, ale místo toho se choval jako překážka spravedlnosti. Je třeba provést revizi této komise, aby se zabránilo dalšímu selhání v případě nevinných věznů."



Malkinson vyzval šéfku vyšetřovací komise Helen Pitcherovou k rezignaci a petice, která ji vyzývá k omluvě, má více než 100 000 podpisů.



Malkinson uvedl: "Kdyby komise CCRC řádně vyšetřovala, ušetřila by mě mnoho let věznění za trestný čin, který jsem nespáchal.



"Cítím, že omluva je to nejmenší, co mi náleží, ale zdá se, že právě orgán, který byl zřízen k tomu, aby řešil chybovost systému, trpí iluzí, že je sám neomylný. Kolik lidí ještě zklamal?"







Nejvíce šokující na tomto případě, který hýbe britskou veřejností už několik týdnů, je skutečnost, že nevinná osoba, která strávila mnoho let ve vězení v důsledku justičního omylu, sice dostane od státu finanční odškodnění, avšak Malkinsonovi bylo sděleno, že část těchto peněz bude muset státu vrátit jako platbu za vězeňské ubytování a stravu. To se dělo do této doby v Británii v případě všech dosavadních justičních omylů a nejprve oznámilo ministerstvo spravedlnosti, že na této praxi nehodlá nic měnit. Teprve, když to vyvolalo obrovský skandál, tuto praxi britské ministerstvo vnitra v posledních dnech náhle zrušilo.







