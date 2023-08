Česká republika porušuje 19 let nařízení Evropského parlamentu a rady ES

14. 8. 2023 / Oldřich Maděra

Česká republika si vynucuje od občanů žijících v zahraničí tzv. "potvrzení o žití", na něž je vázána výplata starobního důchodu. Porušuje tím 19 let ! ustanovení Evropského parlamentu, které výslovně praví, že nezáleží na tom, kde má český občan trvalý pobyt: podmínky pro vyplácení dávek či důchodů jsou stejné, žije-li občan v ČR nebo jinde v EU.



Oldřich Maděra píše:

Má irská paní notářka mi řekla, že je to na to legislativa EU, ať se na ni podívám. Měla pravdu. Byl jsem naprosto šokován, že ČR dělá ze svých občanů žijících v zahraničí naprosté hlupáky, kteří nejsou schopni si zjednat pořádek ve své vlastní rodné zemi.

zde a zde. Napsal jsem obratem stížnost č. 005 předsedkyni PSP, paní Ing. Markétě Pekarové Adamové. Přikládám a žádám o zveřejnění. Upozornil jsem na to pana Ministra Jurečku a jiné svými články a dopisy zde

Kolik to celé tu mou rodnou zemi za těch devatenáct let proboha stálo? To musí být astronomická suma! Co dělají všichni ti poslanci a senátoři? Oni také neumí číst?

Přikládám ještě odpověď pana ministra Jurečky Ministerstva vnitra, které je zodpovědné za elektronické podpisy. Pan ministr Rakušan by se měl také zastydět. Kolik že stál ten elektronický podpis?

Nemohu si pomoci, ale pan Jurečka to nezvládá a to ani trochu! Po takovémto výbuchu by měl podat okamžitě demisi. To on snad nemá žádného právníka? Nebo oni tam také neumí číst? Jak to, že ignorují platný předpis Evropské unie? Vždyť je to tam vše polopaticky napsáno česky! Na jazykovou bariéru ve vztahu k EU se tedy již nemohou příslušní úředníci, ani pan ministr, vymlouvat.

Celkem mě bude zajímat, co mi paní předsedkyně PSP odpoví.



STÍŽNOST č. 005

Ing. Markéta Pekarová Adamová

Předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR

Kancelář Poslanecké sněmovny

Sněmovní 176/4



118 26 Praha 1 - Malá Strana





V Midletonu dne 13.8.2023





Článek 4





Rovnost zacházení





Vážená paní předsedkyně,podávám tímto stížnost č.005 proti opakovanému zadržení a nevyplacení mého starobního důchodu, který mi byl přiznán rozhodnutím R-6.6.2022 - 416/561 229 2202 ze dne 6.6.2022, a dále proti nestanovení správné výše mého starobního důchodu po dobu delší než 3 roky ode dne vzniku mého nároku. Dne 7.3.2023 jsem podal žádost o revizi výpočtu mého důchodu. Do dnešního dne to nebylo provedeno.Při kontrole příslušných zákonů pro výplatu mého starovního důchodu jsem zjistil, že Česká republika po dobu cca 19 let porušuje platné:NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)č. 883/2004ze dne 29. dubna 2004o koordinaci systémů sociálního zabezpečeníČeský text tohoto nařízení lze nalézt zde:V článku 4 je uvedeno:Nestanoví-li toto nařízení jinak, požívají osoby, na které se toto nařízení vztahuje, stejné dávky a mají podle právních předpisů kteréhokoliv členského státu stejné povinnosti jako jeho státní příslušníci.V článku 7 je uvedeno:Článek 7Upuštění od pravidel týkajících se bydlištěNestanoví-li toto nařízení jinak, peněžité dávky náležející podle právních předpisů jednoho nebo více členských států nebo podle tohoto nařízení nelze snížit, změnit, pozastavit, odejmout nebo konfiskovat z toho důvodu, že příjemce nebo jeho rodinní příslušníci bydlí v jiném členském státě než ve státě, ve kterém se nachází instituce odpovědná za poskytování dávek.Česká republika podle mne více než 19 let porušuje výše uvedené nařízení EP a rady ES. Upozornil jsem na to opakovaně jak ČSSZ, tak Ministersto práce a sociálních věcí, tak samotného ministra Ing. Mariana Jurečku. Nic se nestalo.Česká správa sociálního zabezpečení podle mne zbytečně zaměstnává desítky lidí, kteří se zabývají každoměsíčním protizákonným vyhodnocováním potvrzením o žití od tisíců, ne-li desetitisíců českých penzistů žijích v zahraničí.To vše za 19 let muselo státu způsobit škodu ve stamilionech, ne-li miliardách, korun. Žádám Vás paní předsedkyně, abyste neodkladně zjednala nápravu v této věci. Interpelujte prosím pana ministra Jurečku a iniciujte prosím okamžitě změnu příslušného zákona č. 582/1991 Sb.Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Podejte mi prosím písemně zprávu do mé datové schránky v termínu do 30 dnů ode dne doručení tohoto dopisu o opatřeních, která jste přijala.Zákon č. 582/1991 Sb. uvádí v §116 v odstavci (3):(3) Dávky důchodového pojištění se oprávněnému, který se na území České republiky obvykle nezdržuje (§ 66 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění), vyplácejí na základě potvrzení o žití Již tento text sám o sobě je porušením výše uvedeného nařízení EP a rady ES.Dovolte mi, abych dále doplnil, že výše uvedený §116 mnohonásobně porušuje i Listinu práv a svobod https://www.psp.cz/docs/laws/listina.htm l a to zejména její články 1, 3, 4, 5, 14, 30:Článek 1Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.------------------Poznámka OM: Nelze tedy diskriminovat žádným způsobem občany ČR žijící v jiných státech EU a i mimo ně, oproti občanům trvale žijícím na území ČR. Je až s podivem, že na to vše ty stovky poslanců, senátorů, ministrů a ústavních soudců za 19 let nepřišli. Nestačím se divit.-----------------Článek 3(1) Základní práva a svobody se zaručují všem ...Článek 4(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.Článek 5Každý je způsobilý mít práva.Článek 14(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.Článek 30(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.Dovolte mi, abych dále doplnil, že výše uvedený §116 mnohonásobně porušuje i Ústavu ČR.a to zejména její články 1, 3, 4, 10, 10a, 10b:Článek 1(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.Článek 3Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.Článek 4Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.Článek 10Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.Článek 10a(1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.Článek 10b(1) Vláda pravidelně a předem informuje Parlament o otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími z členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci uvedené v čl. 10a.S pozdravemIng. Oldřich Maděra CEng MIEI MIET MCKAIT(adresa a telefon)