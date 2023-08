Británie: Mrtví v kanálu La Manche. Tragikomická politika britské vlády vůči uprchlíkům se proměnila v tragédii

12. 8. 2023

čas čtení 5 minut





Smrt v člunu v Lamanšském průlivu vyvolala nový hněv kvůli azylové politice britské vlády



Poté, co zemřelo nejméně šest lidí, probíhá pátrání po přeživších, zatímco aktivisté vyzývají k vytvoření bezpečnějších a legálnějších cest





Kontroverzní azylová politika britské vlády čelila v sobotu nové kritice, když nejméně šest lidí zemřelo poté, co se převrátila a potopila malá loď plovoucí přes kanál La Manche.



Další dva lidé se po potopení stále pohřešují, což vyvolalo nové výzvy, aby vláda urychleně zavedla bezpečné trasy pro žadatele o azyl a zabránila tak dalším tragédiím.

Kontroverzní azylová politika britské vlády čelila v sobotu nové kritice, když nejméně šest lidí zemřelo poté, co se převrátila a potopila malá loď plovoucí přes kanál La Manche.Další dva lidé se po potopení stále pohřešují, což vyvolalo nové výzvy, aby vláda urychleně zavedla bezpečné trasy pro žadatele o azyl a zabránila tak dalším tragédiím.



S pokračujícím pátráním po přeživších se hněv rychle přesunul k neochotě ministerstva vnitra zavést opatření, která by migranty odradila od riskování života při překonávání nejrušnější lodní trasy na světě.



Tragédie také vytvořila hrůzný závěr pro "týden malých člunů" Rishiho Sunaka, který měl oživit jeho zadrhávající se strategii boje proti překračování Lamanšského průlivu, ale byl opakovaně poznamenán přehmaty a ponížením, včetně nucené evakuace bárky Bibby Stockholm a rekordních příjezdů malých člunů.



Zpráva o poslední tragédii se objevila v sobotu v časných ranních hodinách, kdy projíždějící loď spustila poplach, že u pobřeží Sangatte nedaleko Calais má potíže přetížený člun.



V následujících hodinách zachránila britská a francouzská pobřežní stráž z plavidla asi 65 lidí. Francouzská námořní prefektura Lamanšského průlivu a Severního moře uvedla, že se domnívá, že dva lidé se možná stále pohřešují na moři. Šest ze zachráněných bylo vyproštěno ve vážném stavu, jeden z nich byl vrtulníkem přepraven do nemocnice v Calais a později prohlášen za mrtvého. Zbylých pět bylo převezeno na loď, ale následně zemřelo.



Zprávy z francouzských záchranných člunů, které dorazily na místo, popisovaly množství lidí v moři, z nichž mnozí křičeli o pomoc.



Záchranný člun z Doveru se rychle zapojil do záchranné operace a později bylo z plavidla při návratu do Kentu vyneseno 10 přeživších, někteří na nosítkách, i když rozsah zranění a přesný počet zůstával nejasný.



Enver Solomon, výkonný ředitel Rady pro uprchlíky, uvedl, že poslední "úmrtí, kterým se dalo předejít", zdůraznila potřebu ministerstva vnitra jednat.



"Těmto tragickým incidentům lze a je třeba předcházet. Víme, že lidé riskují své životy při překračování Lamanšského průlivu, což je přímým důsledkem toho, že bezpečné cesty jsou tak omezené a neúčinné.



"Ale místo toho, aby tyto trasy zavedla a k těm, kteří hledají útočiště, přistupovala se soucitem a spravedlivě, zavedla vláda nové drakonické a nefunkční zákony, které nám zabouchnou dveře před zraky zranitelných mužů, žen a dětí."



Steve Smith, výkonný ředitel charitativní organizace pro uprchlíky Care4Calais, uvedl, že "strašlivé ztráty na životech znovu dokazují potřebu systému bezpečného přechodu do Spojeného království pro uprchlíky".



Později vydala charitativní organizace Freedom from Torture prohlášení, v němž obvinila ministry z "nepřátelského" postoje k uprchlíkům.



Současné stanovisko ministerstva vnitra slibuje zavedení nových tras, není však jasné, kdy a jakou formou se tak stane.



"Jsme odhodláni zajistit cesty, včetně prozkoumání nových tras, do bezpečí pro zranitelné lidi po celém světě, ale nejprve musíme zvládnout nárůst nelegální migrace a zastavit lodě," uvádí se na internetových stránkách ministerstva vnitra.



Po sobotní tragédii se prohlášení ministerstva vnitra zaměřilo spíše na boj proti pašerákům lidí než na revizi současného přístupu. "Tato událost je bohužel další připomínkou extrémního nebezpečí, které představuje překonávání Lamanšského průlivu na malých člunech, a toho, jak zásadní je, abychom rozbili obchodní model pašeráků lidí a zastavili lodě," uvádí se v něm.



Ministryně vnitra Suella Bravermanová v sobotu ráno předsedala schůzce s představiteli pohraničních sil a označila tento incident za "tragickou ztrátu života".

přeskočit propagaci novinek



Přihlaste se k odběru prvního vydání

Bezplatný denní zpravodaj



Archie Bland a Nimo Omer vás každé všední ráno zdarma seznámí s nejdůležitějšími zprávami a jejich významem.

Upozornění na ochranu osobních údajů: V newsletteru mohou být uvedeny informace o charitativních organizacích, online reklamy a obsah financovaný externími stranami. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. K ochraně našich webových stránek používáme službu Google reCaptcha a platí pro ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.



Po propagaci newsletteru



Ve Francii zahájila vyšetřování prokuratura v Boulogne.



Francouzský poslanec Národního shromáždění za Calais Pierre-Henri Dumont uvedl, že úřady vyslýchají migranty, kteří byli schopni mluvit a nebyli na tom příliš špatně, aby zjistily, co se stalo a odkud přišli.



V sobotu večer záchranáři stále pátrali po přeživších a tělech. Na místě se objevilo letadlo francouzského námořnictva a he

0