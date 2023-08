Chlívek s chrochtáním neomezeným

14. 8. 2023 / Petr Haraším

Hurá, vyhráli jsme

Po menšinové vládě národní katastrofy, která zachránila tisícovky mrtvých, uchopila vládu většinová vláda národní spásy, která zachránila před blahobytem a sociálním smírem miliony duší.

Vláda národní spásy si odplivla a v osidlech více koalice v principech kolektivního návratu morálky, slušnosti, politické změny, snížení deficitu a zvýšení ekonomiky se dala do práce, což rozhodně neměla dělat.





Ostatně ona ctnostná pravicová floskule, že si to musí odpracovat, jednou vejde do dějin zaniklé fosilní lidské civilizace jako naprostý výsměch práci. A po práci legraci a šňup tam s tím.





Inu, vláda národní spásy si vše řečené vzala k bijícímu srdci české výlučnosti pečlivě schované v ostrůvku negativní deviace uprostřed Evropy. K naší neskonalé smůle si výhod české specifické cesty na zhýralém Západě nevšimli, českou cestu nejenže dostatečně neodhalili, ale hlavně vůbec nepochopili.





Nicméně pro jistotu holého přežití se tedy velkým obloukem české kokotlině plné podivných pravicových postkomunistických mutantů a prokremelských novodobých zombií s pokřižováním vyhnuli.





Cestu po drahých dálnicích nízkých kvalit si raději odpustí a železnice pro jistotu dojezdu do cíle a včas vedou sice dál, ale hlavně mimo onu podivnou zemi zázraků fosilního kapitalismu. Na výsledky své dlouholeté poctivé práce se už nemohli vynadívat vinné politické strany a jejich kmotři s chrochtáním neomezeným a oděni v háv nutnosti velkých strategických záchranářských investic jdou do boje za lepší bytí. Tentokráte znovu a lépe, ale s totožným svazáckým zápalem devastujících devadesátek.





Petr Lithium Fiala





Je nutno pochválit pravicového ideálního kapitalistu s konzervativními dogmaty nepatrných státních příjmů premiéra Fialu, že nás pohledem ovlivněným jakousi omamnou substancí vidí na špici světových ekonomik, komik.





Trochu mu to nevyšlo s vládou ekonomických odborníků vítané inflace, vymodlené recese a primariátu v kategorii poklesu reálných mezd, leč zachránilo ho české lithium v cizích spárech.





Budeme znovu nejvíce prosperující stát na světě, zní státnické výkřiky z moudrých úst konzervativního seladona od chorvatských pláží. Musíme rychle kopat, stavět tunel i dva a zbudovat fabriku na baterku.





Ano, je třeba věřit kapitalistickým českým pohádkám o lenosti špatně placených otroků a o pravé vlastenecké ušlechtilosti dotačních kouzelníků, kde si na prachobyčejné přežití musí půjčit, kdovíkde a kdoví za co, minimálně čtvrtina krachujících rodin. A to je dnes ta země plná důvěřivých blbců, Země česká.





Zbyněk Romeo Stanjura





Ministr financí znající díla mistrů dramatu ve volných chvílích mimo jeviště poklonkuje vínové mafii, kapří mafii a hazardní lobby. Už ho neba hraní na konsolidační balíček a na tahanice státního rozpočtu, raději vyrazí za světovou kulturou na shakespearovské slavnosti, kde je hurónské taškařice mnohem více než ve vládní politice.





Přiznejme si to otevřeně, role hloupého pitomce mu sedne jako ulitá a divadlo by jeho přijetím notně zvedlo úroveň zábavy. Samotný opuštěný premiér se vyjádřil, že na vládě i na tiskové konferenci ministr Stanjura nikomu nechybí.





Možná že se premiér už za svého ministra stydí, neboť sahat na hubené neziskovky, které v potu tváře čistí chlívek po pravicové rasistické vládě s chrochtáním neomezeným, není až tak jako dobrý nápad.





Premiér může dokola do zblbnutí posledního občana v pravidelných televizních maškarádách opakovat hlášku o plácání sociálního smíru z plastelíny. Může dokonce razit teze, že trpět neschopnost pravicové konzervativní vlády musí povinně a s pochopením všichni stejně bez rozdílu peněženek i vah, protože sám premiér s námi trpí naši bídu jako kůň.





Ovšem odborné výzkumy premiérovo lhaní o sociálním smíru a o utrpení bohatších vrstev poslali do tajemných sfér magického myšlení, kde se již nachází většina vlády a nejedna vládní strana.





Zatímco se elektroinstalatér Stanjura vysmívá občanům, voličům a ekonomům, tak poňoukán chemikem Kalouskem schovaným kdesi za scénou škrtí českou ekonomiku víc než Othello nešťastnou paní Desdemonu.





Kdyby se nějaký zapomenutý vesnický horský ansámbl obětoval a nabídl místo škrtiče profesionála nevinných dam panu Zbyňkovi, tak by zachránil český stát a měl by neskonalé díky všech generací dnešních i budoucích. Co si budeme povídat, rdousící forbíny uměleckého dua škrtičů Kalousek & Stanjura by kultuře, nikoli ekonomice, velmi prospěly.





Vít Pošta Rakušan





Ministr vnitra, podobný odborník jako ministr financí sehrál hlavní roli v divadelním kusu zvaném: „Zruším pobočku, prodám pobočku“. Vědom si svých zásadních poštovních úspěchů se pustil do dramatu petičních stanů, karavanů a přilehlých aut, aby opět utrpěl další slavnou prohru na celé čáře.





Když už byl v tom herectví velkých rolí, tak dle vzoru Babiš zaklekl na drogový autobus, by se orgán mohl pochválit úlovkem někde jinde než na dobře zmapovaném magistrátu v Brně.





Nikde a nikdy není dost pozdvižení, pročež Langrův miláček čínský Vondrášek zcela ostudně promluvil o sexuálním násilí, jak mu sprostý zoban narostl. Ostatně, kdo by očekával něco dobrého od přílišného horlivce a srdnatého ochránce zástupců čínské totality s nasazeným Ondráčkovým obuškem proti demokratickým ústavním právům, za což mu byla po právu Janouškovy ODS udělena funkce prezidenta policie. Jak sloužil soudruhům u moci Ondráček, tak slouží soudruhům u moci Vondrášek. Ministr Rakušan se za svého Ondráčka, nebo Vondráška plně postavil.





Pavel Jožin Blažek





Ministr Blažek se nijak a ničím nenechá rušit ve své misi pošlapání zbytku práva a zničení spravedlnosti v zemi Kmotrů a v zájmu Kmotrů. Za bezbřehé podpory Fialy z Pravého břehu se v nevábném sajrajtu rochní jako Jožin z bažin. Bohužel narozdíl od humorné písně je v úmorné realitě na straně Blažka Jožina z Bažina i předseda strany a vlády, takže práškovací letadlo ani nevěsta prostě nebude, leda tak šňupíček koksu za další obviněné v bytové kauze.





V jaké hluboké smrduté bažině jsme se ocitli, ukázal Blažek, když tlačí hnědého Bendu na Ústavní soud. Sice prý jen čestně nepřímo pasivně, leč reálně aktivně vší silou tlačí Bendu za každou cenu. Benda je totiž zárukou konzervativních hodnot strany pokroku a žádné takové to progresivní tentononc.





Celá patálie kolem prezidenta, Senátu a soudce Fremra dokonale hraje do konzervativních karet celoživotnímu pravicovému „dezolátovi“ Bendovi.





Naposledy se nechal v „děs-Infu“ slyšet, že žádných reforem netřeba, že oni ODS chtěli jen onu vládní ekonomickou moc a s ostatním nám polibte.





Saša Chátra Vondra





Urputný zastánce tradičních rodinných hodnot a tradiční blikající maják společnosti razí ryze morální teorii, že když u domluvy absentoval, tak se uzavřenou dohodou nemusí vůbec jako řídit. Vláďa Putinů by našeho chartistu velice pochválil. Proto eurokomisaře i přes gentlemanský slib ODS nebudou probůh vybírat ti eurohňupi či eurohujeři z PirStan. Vybírat budeme my vždy my a hlavně Vondra. Rozhodně už nikoli nic nikdy takového přízemního jako zbabělost hodnot, transparentnost a zásady právního státu, ale poctivého macka ekonomiky, energetiky, nebo bezpečnosti nám jako světové Topolánkové jedničce právem náleží.





Martin Balt Kupka





Kupka jakožto nadějný tiskový mluvčí si na chvíli odskočil na post ministra dopravy a jde mu to dost jako dobře. Teď slibuje všem, že budou mít blíže všechny Čechy k Baltu. My znalí historie víme, že již soudruh Nejedlý chtěl přibližovat Prahu k Moskvě, a tak se těšíme, jak se Balt přiblíží k nám. Zatím nás čeká vějíř soukromých finančních nástrojů českého oligopolu, asi abychom se u vod vyhřátého Baltu, co je za humny, řádně zchladili. Projekt PPP vymysleli Šimek s Grossmannem, takže si přeji, abychom se u PPP Fialy A Kupky, tedy u Plného pytle problémů, jen smáli a nikoli plakali, jak jsme zvyklí.





Marian Výborný Jurečka





Ministr rasismu a xenofobie Jurečka nepochybil. Jen ten obrázek byl malounko jako nešťastný, leč informační náplň obzvlášť pravdivá. Každý někdy udělá chybu a fotem odhalený a úřadem jistě potrestaný zneužívač dávek, který do sebe leje český národní symbol, chybu udělal. Jurečka nemůže být rasista, neboť romské komunitě nejednou pomohl a řádně komunikuje. Podobně se vyjádřil kdysi i spící ombudsman Křeček.





Nový ministr zemědělství Výborný také komunikuje do oblasti sociálních almužen kolegy rasisty Jurečky, že český sociální systém je velmi štědrý a straníci strany Lidové nikdy nedovolí, aby kdejaký popíječ národního moku systém zneužil a ministra ponížil.





Chrocht na závěr





Situace v Zemi české mílovými kroky spěje k velkému třesku. Buďto to třeskne na pravici a vládní pramice se v recesi s ostudou utopí, nebo to třeskne na levici…, ops, levice není, levice nadobro dobro došla a cestou někde v příkopě bohužel chcípla na tučný ovar a přesmíru alkoholu.





Levice není, odbory k smíchu, KDU v zajetí rasismu, Starostové krom starostí o své lajdáctví nemají čas a Pirátská strana zatím marně hledá Černou perlu, kterou jim kdosi schoval do důležitých vládních funkcí.





Co pak zbývá? Zbývá se jen shodnout, zda bude lepší název ANODS, či ODSANO a věčná volební podpora bratřím a sestrám, soudruhům a soudružkám, kmotrům a kmotryním jako na bájném Východu.









Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého z veřejných zdrojů

