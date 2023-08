Charta 2022 a konzervativní revoluce v justici

11. 8. 2023 / Boris Cvek

Začínají se nyní vynořovat morální koryfejové jako pan Bok, Benda nebo Vondra, kteří se samozřejmě pasují na téměř světce ve srovnání s lidmi, kteří v reálných podmínkách mnoho let budovali naši justici. Co jsou proti nim Brožová, Wagnerová, Baxa, Rychetský, Fremr, že? Za těmito lidmi stojí fungující justice, ve srovnání s okolními postkomunistickými zeměmi výborná justice, za morálními koryfeji morální rozhořčení.





Stálo by za připomenutí, že pan Bok byl prvním signatářem tzv. Charty 2022, ve které se spojil s lidmi, jako je pan Rajchl, Nielsen nebo Beran. Zbývá nám už opravdu jenom to, aby se morálně zasloužilí z 80. let – jako pan Vondra nebo Benda, který se zasloužil tím, že je synem svého otce – spojili s morálně rozhořčenými, jako je pan Rajchl, a máme tu krásnou konzervativní revoluci ve jménu očisty od komunismu jako v Polsku.

Pitomému Bruselu se to, co se děje v Polsku ve jménu očisty, nelíbí, ale Západ je přece zdiskreditovaný tím, že se tam stále učí na univerzitách marxismus, nikdy tam neměli komunismus (zatímco v Rusku ho měli 70 let, takže Rusko má největší morální patent na poznání, co je dobro, a co zlo), ba dokonce tam zaměstnávali soudce Fremra a skutečně si ho tam ti hlupáci vážili. To my máme Bendu a Vondru a Rajchla a pěkně to tady rozjedeme. Holt za právo se musí bojovat, hlavně proti elitám a systému.

Charta 2022:

„Vznikla nová platforma proti covidovým omezením. Chartu 2022 zveřejnili její mluvčí: profesor Jiří Beran a právníci Tomáš Nielsen a Jindřich Rajchl. Cílem je podle mluvčích především sjednotit skupiny, které se v posledních letech ozývají proti omezování svobody ze strany státu. Prvním signatářem se stal bývalý disident John Bok.“

