Globální oteplování: V katastrofálních divokých požárech na Havajských ostrovech zemřelo nejméně 55 lidí

11. 8. 2023

Pátrání po přeživších pokračuje, počet obětí na ostrově Maui stoupl na 55



The wildfires ripping through Maui have killed at least 55 people, razed the historic town of Lahaina and caused extensive damage that will likely take years and cost billions of dollars to repair, officials said Thursday.



