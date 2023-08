Dohnala klimatická krize Antarktidu? Hledání odpovědi nebylo nikdy naléhavější

Naše neschopnost s jistotou předpovědět vzestup mořské hladiny v rozmezí od extrémně náročných dvou metrů do 10 metrů, které by mohly znamenat konec civilizace, je příkladem problému, kterému čelí výzkumní pracovníci, varuje fyzikální oceánograf Andrew Meijers.



Posledních několik měsíců bylo pro oceánografy, zejména ty, kteří se specializují na rozsáhlý Jižní oceán kolem Antarktidy a jeho roli v našem klimatu, bouřlivým obdobím. Média byla zaplavena zprávami o vlnách mořských veder na severní polokouli, o možném kolapsu atlantické meridionální cirkulace do poloviny století a o rekordním deficitu antarktického mořského ledu, který se objevil v letošní jižní zimě. Vedle vln veder a požárů buše v Severní Americe a jižní Evropě, záplav v Číně a zimních teplot v Jižní Americe přesahujících 38 °C se klima v myslích mnoha lidí změnilo z "problému budoucnosti" na "problém současnosti".



Globální klima je jeden nesmírně složitý vzájemně propojený systém. Přestože Antarktida a Jižní oceán jsou od našeho každodenního života vzdálené, hrají v tomto systému a v budoucím klimatu, které se lidstva týká nyní, nadměrnou roli. "Globální oteplování" je ve skutečnosti "oteplování oceánů". Změna teploty atmosféry, pařížský cíl 1,5 °C, k jehož překročení se nyní nebezpečně blížíme, představuje ve skutečnosti jen několik procent z celkového přebytku zadrženého tepla. Téměř všechen zbytek se nachází v oceánu, a to převážně v okolí Antarktidy. Jak se tento příjem může v budoucnu měnit s tím, jak se budou měnit větry, teploty a led, je zásadní vědeckou i lidskou otázkou.



Tato jedinečná výměna mezi atmosférou a Jižním oceánem je řízena kombinací extrémního chladu a mrazu na okrajích Antarktidy a neustálého působení čtyřicítek, padesátek a šedesátek. Ty působí tak, že čerpají hlubokou starou vodu na povrch a tlačí nově upravenou vodu, čerstvou s pozorovatelnými lidskými otisky tepla, tající vody, uhlíku a kyslíku, do oceánských propastí, kde může být uvězněna po staletí nebo i déle. Tyto staré hluboké vody také přinášejí živiny na povrch; živiny, které jsou pak exportovány, aby doplnily a udržely teplejší oceány, v nichž lovíme. Nedávné studie z mnoha výzkumných center však ukazují, že toto převracení v posledních desetiletích zesláblo a jeho složky mohou v nadcházejícím století dokonce zkolabovat.



Jižní oceán je také hnací silou téměř veškerého tání antarktického ledového příkrovu. Od roku 1992 dochází v Antarktidě k úbytku ledu rychlostí přibližně 100 miliard tun ročně, což je způsobeno především teplejšími hlubokými vodami, které se dostávají do kontaktu s ledovým příkrovem. Toto tání způsobilo zvýšení hladiny světového oceánu o přibližně 7 mm z celkového zvýšení o 10 cm od roku 1992. Podíl tání v Antarktidě na tomto vzestupu se zvyšuje a předpokládá se, že při současných emisních trajektoriích se hladina moří do roku 2300 zvýší o 2 až 10 metrů.



Naše neschopnost s jistotou předpovědět vzestup mořské hladiny o dva metry až 10 metrů, který by mohl znamenat konec civilizace, je příkladem problému, s nímž se potýkají výzkumníci v Antarktidě a Jižním oceánu. Bez dalších údajů a výzkumu nemůžeme s jistotou říci, zda Jižní oceán bude i nadále zametat naše oteplování a emise CO2 "pod koberec" v hlubinách oceánu, zda výrazně podceňujeme rozsah a rychlost zvyšování mořské hladiny nebo jak a kdy může tání ovlivnit cirkulaci světového oceánu, postupně nebo náhle prostřednictvím bodu zvratu.



Tato nejistota je obsažena v probíhajícím období fenomenálně nízkého růstu mořského ledu. Mořského ledu je nyní o 2,5 mil. km2 méně, než by v tomto ročním období mělo být, což je zhruba rozloha Západní Austrálie. Je to tak daleko mimo naše pozorované záznamy, že hyperbola vzkvétá i ve vědecké komunitě. Pro letošní anomálii existuje mnoho teorií, ale otázka, zda jde o klimatické změny, které konečně dohnaly dříve robustní antarktický mořský led, stejně jako se to stalo v Arktidě, je v současné době stále nezodpověditelná a bude trvat roky, než ji rozluštíme.



To jsou naléhavé otázky, které oceánografové potřebují zodpovědět, aby mohli vytyčit směr nejistého nadcházejícího století. Stovky vědců se tento měsíc sejdou v Hobartu, aby prodiskutovali, jak přesně bychom to měli udělat. Pozorovací systém Jižního oceánu, koalice vědců z celého světa, pořádá vůbec první celosvětovou konferenci o Jižním oceánu v měnícím se světě.





Z tohoto setkání odborníků nevyhnutelně vyplyne výzva, že potřebujeme více nových pozorování Jižního oceánu a Antarktidy, zejména v zimě a pod ledem, kde v současné době nemáme téměř žádné údaje.





To vše je dosažitelné, ale potřeba trvalého výzkumu a investic do vědy o Jižním oceánu a Antarktidě spolu s její podpůrnou infrastrukturou a technologiemi pro naši budoucnost nebyla nikdy naléhavější než nyní.







