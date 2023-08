Británie: Festival idiocie na britském ministerstvu vnitra

9. 8. 2023

Z nejnovějšího průzkumu veřejného mínění vyplývá, že kdyby se nyní konaly v Británii všeobecné volby, labouristé by v Dolní sněmovně získali 461 poslaneckých křesel, konzervativci 90. O poslanecká křesla by přišla většina současných ministrů i premiér Rishi Sunak. New polling - given exclusively to Channel 4 News - shows a Labour landslide victory with around 460 seats and the Conservatives reduced to 90 seats - if there were an imminent general election.



Poll by @FindoutnowUK and @ElectCalculus.@PGMcNamara has more details. pic.twitter.com/AjuRsmP8zk — Channel 4 News (@Channel4News) August 8, 2023 Z nejnovějšího průzkumu veřejného mínění vyplývá, že kdyby se nyní konaly v Británii všeobecné volby, labouristé by v Dolní sněmovně získali. O poslanecká křesla by přišla většina současných ministrů i premiér Rishi Sunak. Britští konzervativci vědí, že jejich věc je ztracena a že příští všeobecné volby takto zoufale prohrají. Vymýšlejí si tedy šílená ultrapravicová řešení: v zemi, kde nic nefunguje a která trpí chudobou (jde premiér na jídlo v Los Angeles do luxusní restaurace, kde zaplatil za obět 15 000 dolarů!) se vláda snaží voliče přesvědčit, že problémem je hrstka uprchlíků, kteří se pokoušejí připlout do Británie na malých člunech. Ultrapravicové hysterii ohledně uprchlíků předsedá děsivá fašistka, ministryně vnitra Suella Bravermanová, která je nejen neuvěřitelně zlá ale také hloupá. Takto komentuje její chování a chování dalších konzervativních poslanců satirik John Crace. Pozor, nepřehání (JČ):





Suellino sympozium hlouposti







Nad hlavou hrozily šedivé mraky léta. Suella Bravermanová však byla příliš zaujatá, než aby si toho všimla, když vcházela do budovy ministerstva vnitra. Byla to srpnová vládní extravagance: týden malých lodí s uprchlíky. Nejnovější rozptýlení od krize životních nákladů. Čas, kdy si všichni mají myslet, že cizinci jsou příčinou jejich chudoby.







"Řekni těm sráčům, ať táhnou zpátky do Francie," zavrčel Lee, teď už ve smyčce, Mmm. Díky, ale ne.



"Ostrov Ascension," zařval Jenrick.



"Kde to je?" zeptala se Suella.



Dinesová se vmísila do hovoru. "Myslím, že je to místo, odkud Ježíšek odešel do nebe. Takže to musí být ve Středozemním moři."



"Ehm, je to uprostřed ničeho v jižním Atlantiku," řekl Chalk. "Skoro žádné vybavení, malý počet obyvatel a příšerně drahé. Bylo by levnější dát každému žadateli o azyl 100 tisíc liber."



"To zní ideálně," řekla Bravermanová nadšeně. "Ještě někde?"



"Co třeba Niger?" vypískl Jenrick. "Za chvíli tam začne občanská válka, takže tam bude spousta práce pro lidi, kteří by se mohli stát žoldáky."



"Pitcairn. Svatá Helena..."



"Řekněte těm sráčům, ať táhnou zpátky do Francie." Chalk v přítomnosti takového půvabu a krásy omdlel.



Bravermanová se rozzářila. Její intuice byla správná. Kde by byla země bez jejího týmu idiotů?







Zdroj v angličtině ZDE

Dá se říct, že to nezačalo zrovna nejlépe. Jak měla vysvětlit skutečnost, že od chvíle, kdy Rishi Sunak slíbil "zastavit lodě", se počet uprchlíků čekajících na vyřízení žádosti o azyl zvýšil o více než 10 000 osob: Bože, jak ona nenávidí právníky. Někdy bylo snadné zapomenout, že ona sama je taky právník. I když je záhadou, jak se jí podařilo složit právnické zkoušky.Co Suelle skutečně uvízlo v krku, jsou právníci, kteří se snaží zajistit, aby vláda dodržovala své zákonné povinnosti. Levicoví extremisté, strašné!! Právníci, kteří hájí právní stát. Co bude dál? Proč prostě nemohou přijmout její ujišťování, že je všechno v pořádku?Suella vyjela výtahem do své kanceláře. Je načase dělat věci jinak. Nejlepší mozky v zemi se pokoušely přijít s řešením pro malé lodě a neuspěly. Je třeba zvolit alternativní přístup. Nastal okamžik, kdy je třeba zapojit do práce ty nejslabší mozky v zemi. Mozkový trust bez mozků. Sympozium těch nejblbějších lidí v Británii. Dva z nich byli shodou okolností už v budově. Její ministerští kolegové Robert Jenrick a Sarah Dinesová.Vypadalo to nadějně. Náměstek šéfa Konzervativní strany Lee Anderson a ministr spravedlnosti Alex Chalk se také dali k dispozici. Když už nic jiného, tak to ještě více snížilo laťku blbosti. Jistě společně dokáží problém s uprchlíky rozlousknout. Bravermanová zahájil schůzku poděkováním všem, že přišli. Nestávalo se každý den, aby se v tak krátké době sešla tak úžasná skupina idiotů."Dobře," řekla Suella. "Začneme s bárkou Bibby Stockholm. Jak všechny přesvědčíme, že je to v podstatě výletní loď...?"To je snadné," přerušil ji Lee. "V podstatě těm zmrdům řekneme, ať ti zasranci táhnou zpátky do Francie, jestli se jim to nelíbí. Už tak jsme pro ně udělali víc než dost."Alex zalapal po dechu a otřel si slzu. "Ach Lee, to je tak dojemné. Jsi tepající srdce soucitného konzervatismu. Samozřejmě, že musíme ty zmrdy poslat do prdele. Bylo by pro nás nejjednodušší na světě nabídnout žadatelům o azyl ubytování, které by ostatní země neodsoudily jako nehumánní, protože se nám nedaří vyřizovat jejich žádosti. Ale někdy musíme udělat obtížnou věc. Vydat se méně schůdnou cestou a chovat se k nim jako k hovnu. Jinak zklameme britský lid. Kde bychom byli, kdybychom neměli na koho svalovat vinu?""Vím, že mám pravdu," řekl Anderson. Kdyby to bylo na něm, naplnil by celou bárku 1500 uprchlíky, odtáhl ji do Calais a potopil. Uvidíme, jakou by pak někteří z nich měli tu fobii z vody. To by byl ten správný signál. Má už dost nežádoucích osob, které zneužívají velkorysosti Spojeného království.Jenrick si nervózně odkašlal. "Hmm, říkejte mi, že jsem blbec...""Ahoj, blbče," řekli všichni."... Ale myslel jsem, že celý problém spočívá v tom, že v této zemi neexistuje mnoho bezpečných a legálních cest, jak mohou uprchlíci požádat o azyl."Anderson se udiveně podíval na Jenricka. On zjevně pochází z úplně nového světa idiotů. Ehm... Duh. O to přece jde! Omezit legální přístup do země na minimum. Přinutit migranty, aby přišli nelegálně, abychom je pak mohli deportovat. Umožnit Spojenému království tvrdit, že je velkorysé, a přitom se chovat jinak.Bravermanová posunula diskusi dál. Představte si na chvíli, že se jí skutečně podaří naplnit loď Bibby Stockholm více než pěti sty migranty. Představte si na chvíli, že se jí podaří deportovat 200 neúspěšných žadatelů o azyl do Rwandy. Dopřejte jí na chvíli tu fantazii. Ale co potom? Co se stane s dalšími 68 000 uprchlíky a mnoha dalšími?Je čas na trochu inovačního myšlení. Mohl by každý navrhnout nějaká další místa, kam by Spojené království mohlo deportovat lidi, které nechce. Začněme písmenem A. Afghánistán, řekl Alex. Jo... To by mohlo fungovat. Jen kdyby odtamtud někteří z žadatelů o azyl původně neutíkali před pronásledováním.