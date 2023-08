Británie a výhrůžky uprchlíkům: Nejezděte sem, nebo vás pošleme na zoufalý, vzdálený ostrov

8. 8. 2023

Nejnověji hrozí britská vláda, že bude posílat příchozí uprchlíky na Ascension Island, sopečný ostrov o velikosti asi 10 km napříč v jižním Atlantiku, tisíce kilometrů odkudkoliv. Není tam žádná infrastruktura ani tam nežijí žádní místní lidé, veškerá infrastruktura pro věznění uprchlíků by se tam musela dovézt.

Británie zažívá léto studeného počasí a neustálého deště. Po odchodu z EU vypouštějí zprivatizované britské vodárny do moří kolem britského ostrova miliony tun splašků. Při nedávném triatlonu, kdy se sportovci pokusili v moři plavat, jich bylo asi šedesát nakaženo splašky.



Na obrázku je fašistická ministryně vnitra Suella Braverman a premiér Rishi Sunak.

Zajímavé je, že nejnetolerantnější názory projevují tyto děti imigrantů. Kdyby v Británii platila politika, kterou tyto kreatury prosazují, jejich rodiče by se do země nikdy nedostali.

Komentátoři poukazují na to, že vládnoucí konzervativci pod Rishim Sunakem prosazují stále extremnější pravicovou politiku, ze zoufalství, že prohrají příští volby. Jenže britská veřejnost není nakloněna jejich pravicovým extrémům: například v zemi sílí sympatie vůči uprchlíkům a aktivní jsou četné organizace, které jim pomáhají. (JČ)

Ben Jennings on the Tories’ attempts to make the UK unwelcoming to arrivals – cartoon https://t.co/76T1TiBZxW