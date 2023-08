Co to máme v ČR za prezidenta?

8. 8. 2023 / Jan Čulík

Opravdu mě zarazil tento výrok Petra Pavla (citace ze Seznamu.cz

„V době, o které se bavíme, tady byl nějaký právní řád, podle tohoto právního řádu opuštění republiky bylo trestným činem a ten byl posuzován naprosto shodně všemi soudci, kteří tady soudili trestní právo. Myslím, že bychom to měli vidět v tomto kontextu. Ale nechci se bavit o jednotlivých případech, protože s jejich detaily nejsem seznámen,“ uvedl Pavel.

Cože? Aplikujme to na nacistický "právní řád" v Německu a hned uvidíme, jak je to nepřijatelné









No, Česko nepřijatelně zápolí stále s neblahým komunistickým dědictvím a pan Pavel zjevně nemůže za to, že v devadesátkách, zřejmě silně pod vlivem Václava Havla, který nechtěl dělat hon na čarodějnice, nebyli odstranění ze soudnictví komunističtí soudci. Havel to udělal podobně, jako se to udělalo po pádu režimu apartheidu v Jihoafrické republice: jenže tam aspoň byla povinnost přiznat se veřejně ke svým zločinům z minulého režimu, a pak vás nechali.







Mám důvodné pochybnosti o českém soudnictví a tady jsou další důkazy, že je to oprávněné.





Když Havel nechtěl odstraňovat komunistické soudce, aspoň měl vzniknout nějaký zákon, aby se ti lidi nedostávali do vysokých státních funkcí.







Chápu, že lidi kolem Havla a vlastně i Klause nechtěli rozjíždět hon na čarodějnice, jenže pak se nedivme, jak zklamaní jsou lidi z "nové"demokracie.





Jak nám napsal jeden čtenář:





"Nejspíše kupónová privatizace bez právního rámce, definitiva pro komunistické soudce a exekuční zákon, jsou tři nejhorší věci, které se naší mladé jakože demokracii vůbec staly. Senát selhal a prezident Pavel si otestoval, co všechno muže. On i pan soudce jsou ukazkou chytrých, úspěšných kariéristů, kteří jsou schopní, ale oni by pracovali stejne odborně a kvalitně i pro kohokoliv jineho, s velkou pravděpodobností i včetně diktátorů, a totalitních režimů. To není věc věku, či mládí. To nejsou žádní Bondyové, či Kunderové."





Nechápu reakce lidí, kteří kritizují "nepraktický idealismus" požadující, aby u moci nebyli zločinci. Jenže když tento "idealismus" nedodržujete, všechno se rozloží.







Já vím, že Petra Pavla lidi zvolili, a tak ho tím pro tu prezidentskou funkci legitimovali, jenže je to poskvrněný kandidát. A pak je poskvrněné všechno.









A ano, vím, že je to svým způsobem zástupný problém, zase jednou jsou média posedlá něčím, co vytlačuje SKUTEČNÉ PROBLÉMY, o nichž závažně hovoří pan Veleman a nikdo ho neposlouchá.... Ale přesto...

