Šílená londýnská vláda se chystá uvěznit uprchlíky na ubytovací lodi, navzdory varování hasičů, že budou ohroženi požárem, a lékařů, že budou ohroženi infekcemi

7. 8. 2023

čas čtení 6 minut

Foto: Ubytovací bárka pro uprchlíky, které chce londýnská vláda izolovat na moři v kobkách velmi podobných těm, odkud ze svých zemí uprchli



Stěhování uprchlíků do ubytovací bárky Bibby Stockholm plánuje Sunakova londýnská vláda na pondělí i přes varování před epidemií i před možným požárem

Interní dokument varuje, že v případě propuknutí nemoci na bárce, která má ubytovat žadatele o azyl, by mohlo být postiženo "velké množství" lidí



Sunakovi ministři doufají, že v pondělí přesídlí uprchlíky o azyl na kontroverzní ubytovací bárku Bibby Stockholm, a to navzdory varování v interním zdravotnickém dokumentu, že by se mnozí mohli nakazit, pokud by na palubě vypukla nemoc, jako je záškrt. Sunakovi ministři doufají, že v pondělí přesídlí uprchlíky o azyl na kontroverzní ubytovací bárku Bibby Stockholm, a to navzdory varování v interním zdravotnickém dokumentu, že by se mnozí mohli nakazit, pokud by na palubě vypukla nemoc, jako je záškrt.





Návrh "plánu řízení epidemie" pro bárku byl zveřejněn na základě žádosti o svobodný přístup k informacím podané britskému státnímu zdravotnictví v hrabství Dorset, kde je bárka umístěna. Plán varuje: "Poskytovatelé ubytování by si měli být vědomi toho, že v případě propuknutí závažné epidemie může být zasaženo velké množství zaměstnanců i obyvatel. Měly by být zavedeny pohotovostní plány pro nárazové navýšení počtu zaměstnanců, aby se udržel minimální počet."



V loňském roce zemřel muž, který byl držen v uprchlickém táboře Manston v Kentu poté, co se nakazil záškrtem.



Právníci jednající jménem žadatelů o azyl, kteří mají být v pondělí přemístěni na bárku, v neděli pokračovali v podávání právních námitek na poslední chvíli a tvrdili, že nejde o bezpečné místo pro ubytování lidí.



Plán zvládání epidemie vypracovali dodavatelé ministerstva vnitra pro společnosti Bibby Stockholm, Landry & Kling a Global Ship Solutions a předali jej zdravotnictví v Dorsetu.



Návrh plánu upozorňuje na řadu infekčních onemocnění a stavů, které se mohou na bárce Bibby Stockholm vyskytnout, včetně záškrtu, tuberkulózy, legionářské nemoci, noroviru, salmonely a svrabu.



Ministr pro přistěhovalectví Robert Jenrick v neděli uvedl, že první žadatelé o azyl by se po řadě odkladů měli na bárku Bibby Stockholm přesunout "v nejbližších dnech". Někteří žadatelé o azyl byli informováni, že se na bárku přesunou v pondělí, a během týdne se očekává přesun 50 žadatelů o azyl.



"Doufáme, že první migranti nastoupí na loď v nejbližších dnech, přesné datum vám neřeknu - ale velmi brzy," řekl Jenrick pro Sky News.



"Z bezpečnostních důvodů raději neuvádíme data, kdy jednotlivci dorazí. Nebudete muset dlouho čekat. Je to důležitý krok vpřed."



Toufique Hossain z advokátní kanceláře Duncan Lewis uvedl: "Upozornili jsme ministerstvo vnitra, že navrhované přemístění našich klientů do Bibby Stockholm by bylo nezákonné z řady právních důvodů.



"Nejnaléhavější z nich se týkají bezpečnosti bárky, včetně nebezpečí požáru. Naši klienti musí být ubytováni bezpečně a přiměřeně: nelze je nutit k přestěhování do požární pasti."



Stínový labouristický ministr pro přistěhovalectví Stephen Kinnock v neděli pro Sky News potvrdil, že labouristé budou k ubytování žadatelů o azyl využívat také bárky.



Kinnock uvedl, že z tohoto nápadu je "hluboce nešťastný", protože je to to poslední, co by jeho strana chtěla dělat. Řekl však, že labouristé nebudou mít "jinou možnost než se po volbách vypořádat s konzervativním chaosem, který jsme zdědili".





Naznačil, že Labouristická strana by se mohla spolehnout na kontroverzní místa, mezi něž by patřil i Bibby Stockholm, po dobu asi šesti měsíců. Toto "velmi krátkodobé období" však je pro některé labouristické poslance, kteří se cítili znepokojeni tím, že se takové ubytování vůbec používá, příliš dlouhé a ptali se, zda se labouristé "nesnaží napodobovat konzervativce".

Zdroje blízké labouristické imigrační politice strany trvaly na tom, že obrovskou dělicí čárou mezi labouristickou a konzervativní vládou je plán labouristů zrušit "nefunkční, nedostupný a neetický program deportace uprchlíků z Británie do Rwandy".





V pondělí oznámilo britské ministerstvo vnitra, že pokud soudy zakáží deportaci uprchlíků do Rwandy, bude je britská vláda deportovat na ostrov Ascension Island, desetikilometrovou skálu v jižním Atlantiku. Vláda se pokouší obnovit plán, který byl poprvé navržen r. 2020, ale byl odmítnut jako nerealizovatelný.



K riziku infekčních onemocnění mluvčí ministerstva vnitra uvedl: "Projekt Bibby Stockholm ... bude splňovat všechny příslušné předpisy včetně všech příslušných zdravotních a bezpečnostních norem, přičemž budou zavedeny protokoly, které budou reagovat na případná zdravotní rizika."







Zdroj v angličtině ZDE

Odborový svaz hasičů vyjádřil obavy, že bárka bude "potenciální smrtící pastí", až na ní budou ubytováni žadatelé o azyl. Vedle obav z požární bezpečnosti a kontroly infekcí existují také obavy z hlasité přítomnosti krajně pravicových a rasistických organizací v oblasti. BBC uvedla, že policie vyšetřuje některé výhrůžky, o nichž se domnívá, že je místním lidem adresovala krajní pravice.Z příspěvků na sociálních sítích vyplývají výhrůžky, že se pokusí potopit bárku s žadateli o azyl a vyhodit ji do povětří. Mnozí místní obyvatelé řekli deníku Guardian, že se bojí zveřejnění svých jmen, protože se obávají odvety krajní pravice vůči nim.Mluvčí ministerstva vnitra k hrozbě krajní pravice uvedl: "Pozitivní stav žadatelů o azyl v naší péči je nanejvýš důležitý a nadále úzce spolupracujeme s místní policií a našimi partnery na místě, abychom zajistili bezpečnost všech osob umístěných na místě i širší komunity. Na místě bude nepřetržitě pracovat specializovaný a zkušený bezpečnostní tým."