Proč by měl být Marian Jurečka ihned odvolán z funkce ministra práce a sociálních věcí

5. 8. 2023 / Pavel Veleman

"Pane doktore Tomane, proč jste o táboře v Letech nic nenapsal?"

Podíval se na mne, jako bych právě přiletěl z jiné planety. Pak pokynul směrem ke své ženě: "Každý ví, že o Cikánech nestojí za to psát "



Paul Polansky, Tábor smrti Lety, 2014

Druhého srpna si celý civilizovaný svět připomněl vzpomínku na romskou genocidu v období 2. světové války v Osvětimi a nejen v táborech "konečného řešení", ale na každém místě jejich nesmírného utrpení, kde přišli o svůj život.

V ČR v tzv. převýchovných, kárných, pracovních táborech (Lety u Písku, Hodonín u Kunštátu…), kde byli vražděni českými četníky a využíváni k otrocké práci. Každý "opravdový" ministr práce a sociálních věcí, do jehož gesce spadá právě problematika rasismu a sociálního vyloučení nejvíce - by se jel poklonit romským obětem a poukázal na jejich stálou diskriminaci v české společnosti.

Marian Jurečka však nejspíše tento pocit studu vůbec nezná a já zažívám obrovskou hanbu za své politické představitele, která předčila i mé nejčernější scénáře.





Stejně jako nejhorší extremisté krajní pravice v celé Evropě dokázal Jurečka v tomto tak smutném týdnu pro všechny Romy uveřejnit (s logem KDU-ČSL) na svém profilu rasistický, xenofobní text, působící na nejnižší lidské pudy pomocí cílených "podprahových" fotek, který vede k nenávisti ekonomicky oslabených skupin obyvatel této země. Paradoxně právě tato neoliberální vláda svými ekonomickými kroky dostává tyto skupiny obyvatel pod obrovský psychický/existenční tlak. A to je také jasný cíl politiků této myšlenkové školy: Stále více ekonomicky slabého obyvatelstva vede vždy k občanské pasivitě, ke starání se jen o to, abych nějak ekonomicky přežil a třeba nepřišel o zaměstnání díky svým názorům.





Rom se zlatým řetězem a pivem na fotce s textem - jak ze třicátých let dvacátého století v časopisu Vlajka: "Budeš muset chlapče do práce". Kde je Vaše morální dno, pane ministře? Co nám ještě předvedete za fotky? Co třeba lidi bez domova jako bezpečnostní riziko pro slušné české občany s textem „Vyhubit!“ nebo zestárlé samoživitelky, které si „Neumí najít pořádného chlapa a pořád otravují“?





Vím, že jste vyděšen průzkumem volebních preferencí, které Vaší straně přidělují dvě procenta volební podpory, a tak jste se vydal lovit voliče do těch nejšpinavějších vod české společnosti.





Nezatahujte však do této cynické hry o voliče i instituci MPSV, které by měla stát na druhé straně barikády. Jak mají sociální pracovníci věřit "svému ministerstvu" a HLAVNĚ - jak mají nejen romští občané věřit "svým sociálním pracovníkům", když nás staví Vaše jednání do pozice myšlenkových nácků?





Vážení romští občané, pan Marian Jurečka není můj ministr, stejně jako není Váš. Jako velká většina politiků hájí pouze své úzké, politické a osobní cíle, ke které zneužívá instituci ministerstva práce a sociálních věcí. Tato instituce je však zřízena k Vaší pomoci. Že tuto funkci dlouhá léta neplní, je problém politický a věřte, že zde je velká většina úředníků, kteří se stejně jako já - za vystupování ministra Jurečky stydí a já se Vám všem omlouvám za jeho těžce zranitelná slova k Vaší komunitě - zejména v této velmi ekonomicky těžké době.





Pane ministře, při osobním setkání na konci dubna 2023 jsem Vám řekl, abyste se polepšil.





Dnes Vám vzkazují jediné: Odejděte nejen z funkce ministra MPSV! A pakliže tak neučiníte, vyzývám premiéra ČR Petra Fialu, aby Vás neprodleně odvolal z pozice ministra práce a sociálních věcí!









