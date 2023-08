Nízkoemisní zóny: Blokace automobilů s vysokými emisemi je jen začátek, podobný systém je potřeba i pro budovy, varují odborníci

6. 8. 2023

Zavádění nízkoemisních zón pro auta je jen začátek a podobný systém je potřeba i pro budovy, varují odborníci



Snížení znečištění produkovaného domy, kancelářemi a továrnami je stejně důležité jako řešení emisí z automobilů



Vědci tvrdí, že zavedení přísných kontrol výfukových plynů z automobilů zlepší kvalitu ovzduší, které lidé ve Velké Británii dýchají, jen částečně. Nová opatření proti emisím oxidů dusíku a dalších látek znečišťujících ovzduší budou v budoucnu nutná také u budov, tepláren a mnoha dalších domácích a průmyslových zdrojů.

Toto varování navazuje na kontroverze, které provázejí londýnskou zónu s velmi nízkými emisemi (Ulez), v níž jsou řidičům účtovány poplatky za znečišťující vliv jejich vozidel. Tento měsíc londýnský starosta Sadiq Khan rozšíří tuto zónu z vnitřního Londýna tak, aby zahrnovala všechny městské obvody ve městě. Toto rozhodnutí vyvolalo odpor některých řidičů.



Vědci z Wolfsonových laboratoří atmosférické chemie na univerzitě v Yorku však minulý týden zdůraznili, že je třeba udržet kvalitu ovzduší, zejména ve městech. "Znečištění ovzduší je jednou z nejčastějších příčin úmrtí ve Velké Británii, kterým lze předcházet," řekl minulý týden profesor Alastair Lewis.



"Britské zdravotnictví je v současnosti plně vytíženo, takže každý zdravotní problém navíc má neúměrný dopad. Zásadní je, že je možná těžké přimět lidi jíst zdravé potraviny nebo nepít příliš mnoho alkoholu, ale je snadné je přimět dýchat čistý vzduch - pokud jim ho poskytnete."



V Londýně je v současné době velmi malý rozdíl mezi kvalitou ovzduší ve vnitřním městě a v jeho okrajových čtvrtích. V obou je úroveň znečištění mnohem vyšší, než je úroveň, kterou Světová zdravotnická organizace stanovila jako bezpečné normy.



Tým z Yorku však uvedl, že očekává poměrně rychlé zlepšení kvality ovzduší ve vnějších částech Londýna s tím, jak začne platit rozšíření městského okruhu Ulez. V centrální oblasti však zůstane poměrně vysoká míra znečištění.



Část problému spočívá ve větším přetížení vnitřního města. Vozidla vypouštějí více škodlivin při brzdění a zrychlování než při ustálené jízdě. Existuje však ještě jeden důvod, který má zásadní význam pro všechny městské oblasti.



"Přibližně polovina veškerého oxidu dusičitého, který znečišťuje centrum Londýna, ve skutečnosti pochází z budov, a nikoli z vozidel, a zatímco přijímáme opatření ke zlepšení znečištění z osobních automobilů, autobusů a nákladních vozidel, zatím neřešíme znečištění produkované domy, kancelářemi a továrnami," řekl Lewis.



Konkrétní problém, který se týká budov, se zaměřuje na způsob jejich vytápění. Typické plynové kotle a kombinované zdroje tepla a elektřiny produkují značné množství oxidů dusíku. "Tento druhý problém - vytápění prostor, jak se mu říká - bude v příštích letech stále důležitější," řekl Lewis.



Tento názor podpořil i jeho kolega profesor James Lee. "Přijde doba, kdy zjistíme, že nemůžeme dosáhnout snížení úrovně znečištění ovzduší, protože jsme udělali maximum, co jsme mohli, tím, že jsme zlepšili znečištění produkované silničními vozidly, ale stále jsme se nezabývali vytápěním prostor a jeho dopadem na kvalitu ovzduší. Pak se dostaneme do slepé uličky - pokud nebudeme jednat hned."



Měřítkem problému je zjištění, kolik znečištění oxidem dusičitým vyprodukuje typický domácí plynový kotel za den. "Průměrná produkce odpovídá ujetí 70 km novým naftovým autem," dodal Lewis. "Je to netriviální množství."



Problém je o to horší, že mnoho lidí si myslí, že znečištění z kotlů a dalších systémů vytápění budov zmizí, pokud budou plyn a ropa nahrazeny vodíkem jako klíčovým palivem pro vytápění našich domovů, kanceláří a továren.



"Lidé se domnívají, že spalování vodíku je čistý proces, při kterém vzniká pouze vodní pára, ale není tomu tak," řekl Lewis. "Teplo plamene, které vzniká při spalování vodíku, způsobuje rozpad molekul dusíku - hlavní složky vzduchu - a vznik oxidů dusíku, které jsou znečišťujícími látkami. Je to problém, který projektanti a úředníci často přehlížejí, ale je důležitý."



Zásadní je, že pokud se má vodík používat jako náhrada fosilních paliv, jak se plánuje, je třeba okamžitě zavést plány, které zajistí, že stroje, které jej budou spalovat, budou navrženy tak, aby omezily znečištění, které budou produkovat.





"Pokud chceme i v budoucnu snižovat znečištění ovzduší, musíme o těchto otázkách přemýšlet již dnes," řekl Lee. "Potřebujeme v blízké budoucnosti dosáhnout čisté nuly, ale takovým způsobem, aby i znečištění ovzduší bylo co nejmenší."







