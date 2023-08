Svět hoří, ale Česko přispívá ke globálnímu oteplování otevíráním nových letišť

3. 8. 2023

Česká média vůbec nenapadne, že otevírání nových letišť v krizové ekologické situaci není zrovna dobrý nápad. Zahynete. (JČ)



My Jihočeši sice nemáme dokončenou dálnici ani železniční koridor, spojení s hlavním městem.

Ale máme mezinárodní letiště! Dnes první charterový let do Turecka, Boeing 737, úplný svátek!

Takhle, hejtman Zimola snil o turistech z Ruska a Číny, tohle je myslím lepší a střízlivější