Jižní Amerika se potí kvůli vysokým teplotám – uprostřed zimy

4. 8. 2023

čas čtení 2 minuty

Daleko od extrémních letních teplot na severní polokouli zažívají země na jihu, jako je Chile a Argentina, také rekordní teplo - ale uprostřed toho, co mělo být zimou. Daleko od extrémních letních teplot na severní polokouli zažívají země na jihu, jako je Chile a Argentina, také rekordní teplo - ale uprostřed toho, co mělo být zimou.

V úterý horské město Vicuna ve středním Chile zasáhla teplota 37 stupňů Celsia.

"Je to více než 70 let, co byla zaznamenána taková teplota" ve Vicuně, řekl chilský meteorolog Cristobal Torres agentuře AFP.

Neobvykle vysoké teploty byly také zaznamenány 450 kilometrů jižně, v hlavním městě Santiagu: 24 ° C ve středu, s podobnými úrovněmi předpovídanými pro čtvrtek a pátek.

Mezitím v Buenos Aires teplota v úterý překročila 30 ° C, což je nejvyšší teplota 1. srpna od začátku vedení záznamů, podle argentinské národní meteorologické služby. Průměrná srpnová teplota v Buenos Aires činí obvykle mezi 18-9 stupni.

Několik měst po celé Uruguayi také ve středu zaznamenalo teploty 30 ° C.

"To, co zažíváme, je kombinace dvou jevů: Trendu globálního oteplování způsobeného změnou klimatu a fenoménu El Niňo," uvedla chilská ministryně životního prostředí Maisa Rojasová, klimatoložka.

"Až El Niňo skončí, globální povětrnostní situace by měla přestat být tak extrémní," řekla.

Událost El Niňo je charakterizována zvýšenými teplotami Tichého oceánu, což způsobuje srážky, záplavy a laviny v západní části Jižní Ameriky, stejně jako vlny veder.

Očekává se, že Santiago, Buenos Aires a Montevideo se v nadcházejících dnech vrátí k normálním teplotám, ale předpokládá se, že podobné vlny veder se budou vyskytovat stále častěji.

"Je velmi pravděpodobné, že teplotní rekord bude letos (v Santiagu) překonán, a to je mimořádně abnormální. Před deseti lety jsme měli dvě vlny veder ročně a nyní mluvíme o devíti," vysvětlil klimatolog Raul Cordero z univerzity v Santiagu.

Jedním z nejvýznamnějších dopadů teplého počasí je stav sněhové pokrývky v horách, která je životně důležitá pro zásobování vodou v hlavním městě Chile.

"Zimní vlny veder mají devastující účinky na ledovce a sníh," řekl Cordero.

Rojasová také varovala před účinky tepla na pólech.

"Led kolem polárních oblastí je na minimální úrovni," uvedla na X, dříve známém jako Twitter.

"Zejména kolem Antarktidy, kde v tomto ročním období přibývá mořský led, aby dosáhl maxima v září, je na historickém minimu."

Zdroj v angličtině: ZDE

0