Kreativita manažerů neodpovídá turbulentní době

2. 8. 2023 / Karel Červený

čas čtení 4 minuty

Již deset let přibývá varovných signálů, že se svět dramaticky mění, a to ve všech oblastech. Před COVIDem-19 jsme si sice říkali, jak jsme bohatí, jak se mám dobře žije. A najednou přišel COVID-19 a všechno se nám zhroutilo. Svět zažil krizi, kterou nikdo nečekal (černá labuť). Najednou bylo všechno jinak. Nastala doba zmatků a nejistoty. Mnoho jsme ztratili, zkušenosti získali. Byla to „generálka“ na další pohromu. Bude se hodit při další pandemii, která přijde brzo (podle lékařů Billa Gatese bude bakteriální a zemře na ni 30 miliónů lidí). Téměř všichni podnikatelé dostali pořádně zabrat. Jen málo z nich na krizi vydělalo.





Když už jsme si mysleli, že krize skončila, začala energetická krize a válka na Ukrajině. A je hrozná, zase ovlivňuje život lidí téměř na celém světě. Hospodářsky, sociálně, psychologicky. Psychologicky tím, že všichni prožívají nejistotu, co se bude dít dál – bude světová válka? A bojí se oprávněně. Přibývá negativních nálad i událostí, které potencují svůj účinek navzájem. Co všechno se může stát? Například:

Válka mezi Čínou a Tchaj-wanem, která může přerůst ve světovou válku (zapojení USA a NATO)

Válka mezi Severní Koreou a jižní Koreou se zapojením USA, Číny, Ruska a Japonska – světová válka;

Válka mezi Ruskem a NATO, může přerůst ve světovou válku;

Potravinová krize, celosvětový růst potravin;

Rozšiřování pouští, úbytek orné půdy;

Růst extrémismu, zvláště pravicového;

Neustálý příliv davů migrantů a uprchlíků. Bude jich tolik, že prudce vzroste mezi lidmi strach o život, majetek o děti. Mizí pocit bezpečí;

Všude, kde v Evropě pobývají migranti a uprchlíci, klesá cena pozemků;

Potyčky mezi migranty a původními obyvateli budou stále častější. Stávající vlády problém budou odsouvat a k moci se dostanou fašisté a extrémisté. Vzniknou občanské nepokoje, které s vysokou pravděpodobností přerostou v občanskou válku;

Hrozí rozpad EU;

Objeví se pandemie velkého rozsahu, protože lidstvo nechce zodpovědně zacházet s antibiotiky

Klima se buďto změní k nesnesitelným soustavným letním čtyřicítkám a změní se flóra i fauna v krajině, nebo nastane malá doba ledová. Podle vědců jsou obě varianty ve hře;

Jako nejhorší aspekt považují hloupnutí populace díky nadužívání chytrých telefonů a sociálních sítí a sociálních médií.

Hloupnutí populace díky mobilům a sociálním sítím je nebezpečné na několika frontách. Milióny lidí na nich tráví mnoho času, který by mohli věnovat tvůrčímu řešení problémů, svému růstu či pomoci druhým. Mnoho hodin týdenního sledování (a)sociálních sítí vede jednak k návyku používání – vytvoření silné závislosti, jednak zahlcuje mozek a mnohdy „vypíná“ kritické myšlení. A bez jeho trvalé ostražitosti bude mít každý problém. Jaký? Myšlení závislých lidí bude velmi podobné. Dochází k tzv. McDonalizaci společnosti – k zestejňování všeho – jazyka, kultury, víry, světonázoru, hodnot, životního stylu apod.

Jak v tom všem se mají pohybovat podnikatelé? Jak mají prognózovat vývoj? Jak vytvářet či udržet byznys? Plánovat zdroje? Jak shánět lidi? Kreativní či nekreativní? Guruové managementu v knihách vyzývají vlastníky firem a top manažery, aby se naučili predikovat vývoj tím, že si budou vytvářet „mapu budoucí krajiny“ podobně, jako to dělají v kurzu Master of Business Creativity, kde se (kromě jiného) učí systémovému myšlení, synergickému myšlení a kreativnímu myšlení. To pomáhá se v tom všem vyznat. Mít „tykadla na příležitosti i hrozby“. Příležitost nemá na čele napsáno: jsem tvoje příležitost, využij mne. Hrozba nemá na čele napsáno: jsem tvá hrozba, střez se mně.

Právě schopnost porozumět synergiím mezi jevy a událostmi pomůže politikům, podnikatelům, vědcům a vlastně každému, pochopit malé příčiny a velké následky v komplexu mnoha synergických vlivů. Bez synergického myšlení nelze současnému světu rozumět.

























0