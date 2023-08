Znovu o hrozné Hřibově lávce, aneb proč jsou pražští politikové tak blbí?

2. 8. 2023

čas čtení < 1 minuta

Už jsme tady psali, že nebude zřejmě trvat dlouho, než z Hřibovy nové holešovické lávky sjede na kole nějaký desetiletý kluk přímo do vozovky a přejede ho auto - protože při vyústění lávky do ulice na okraji chodníku NENÍ ZÁBRADLÍ. (Kupodivu, zábradlí nyní je pod schody vedoucími z Letné k vozovce u řeky Vltavy - tam si kdosi rozumně uvědomil, že by někdo mohl seskákat či sjet po těch schodech a spadnout do vozovky.) Proč není zábradlí u nové holešovické lávky, kde je situace daleko nebezpečnějí, netušíme.





A:









Tady mohla být fajn stezka pro cyklisty. Stačilo přidat 2-3 metry. #marnost pic.twitter.com/whOJeGWy2Z — Matěj Novák (@pachollini) August 2, 2023





0