Je pozdě zastavit extremismus v politice?

2. 8. 2023

Bizarní konspirační myšlení proniklo do hlavního proudu v mnoha západních demokraciích. Jak se mu můžeme postavit? ptá se Julia Ebnerová

Vzpomínám si, jak jsem v roce 2017 seděla v různých vládních budovách a informovala politiky a státní úředníky o QAnon, vznikajícím internetovém konspiračním hnutí, jehož stoupenci věří, že spiklenecká skupina elit uctívajících Satana řídí globální pedofilní síť. Žertovali jsme o absurditě toho všeho a nikdo nebral těch několik tisíc anonymních pravých věřících vážně, píše autorka.

Přesuneme se do roku 2023. Značná část obyvatelstva liberálních demokracií považuje za možné, že globální elity pijí krev dětí, aby zůstaly mladé. Nedávné průzkumy naznačují, že mýtu QAnon věří asi 17 % Američanů. Asi 5 % Němců věří myšlenkám spojeným s protidemokratickým hnutím Reichsbürger, které tvrdí, že Německá říše nadále existuje, a odmítá legitimitu moderního německého státu. Až třetina Britů věří, že vlivné osobnosti Hollywoodu, vlády a médií jsou tajně zapojeny do obchodování s dětmi. Je lidstvo na zpáteční cestě od osvícenství k temnému středověku?





Stejně jako části veřejnosti směřují k extrémům, směřuje k nim i naše politika. Ve Spojených státech podpořily QAnon desítky kandidátů do Kongresu, včetně úspěšně zvolené Lauren Boebertové. Německá krajně pravicová populistická strana Alternative für Deutschland je na historickém vrcholu radikality i popularity, zatímco rakouská xenofobní strana Svobodných je v čele průzkumů veřejného mínění. Nedávný nástup krajně pravicových stran, jako jsou Fratelli d'Italia a populističtí Švédští demokraté, k moci tento trend posiluje. V Británii se extremistickou stranou stali samotní konzervativci.





V roce 2020 byl konzervativní poslanec Daniel Kawczynski požádán, aby se omluvil za účast na konferenci Národního konzervatismu v Římě. Tato akce je známá tím, že přitahuje mezinárodní krajně pravicové osobnosti, jako je Giorgia Meloniová, Viktor Orbán, bývalý moderátor Fox News Tucker Carlson a ultrapravicový kandidát na prezidenta USA Ron DeSantis. Letos se stejné konference v Londýně zúčastnila celá delegace předních konzervativců. Krajně pravicové strany se sice v Británii těžko dostanou k moci, ale cest, kterými se extremistické myšlenky dostávají do Westminsteru, není málo.





Klíčovým ukazatelem radikalizace je jazyk. Slova konzervativních politiků mluví sama za sebe: ministryně vnitra Suella Bravermanová označila migranty přicházející do Spojeného království za "invazi na naše jižní pobřeží", zatímco poslankyně Miriam Catesová přitakala zastáncům konspiračních teorií, když varovala, že "dětské duše" jsou "ničeny" kulturním marxismem. Používání krajně pravicových slov jako "invaze" a "kulturní marxismus" vybízí posluchače k otevření Pandořiny skříňky konspiračních mýtů. Výzkumy ukazují, že víra v jeden z nich zvyšuje náchylnost k dalším.





Někdy si říkám, jak asi bude vypadat brífink QAnon pro politické činitele za pár let. Co když se místnost už nebude smát absurdním mýtům, ale naopak je bude podporovat? Takový scénář si lze jistě představit v USA, pokud by příští volby vyhrál Donald Trump. V roce 2019 - ještě předtím, než konspirační mýty inspirovaly útoky na americký Kapitol, německý Reichstag, novozélandský parlament a brazilský Kongres - jsem varovala před hrozbou, kterou bude QAnon brzy představovat pro demokracii. Jsme nyní v bodě, kdy už je příliš pozdě na to, abychom zabránili ovládnutí demokracií krajně pravicovými ideologiemi a konspiračním myšlením? Pokud ano, musíme prostě přijmout "nový normál"?





Existují různé způsoby, jak se můžeme pokusit šíření extremistických narativů zabránit a zvrátit je. Pro některé lidi, kteří se v posledních letech obrátili k extremismu, se toho změnilo příliš málo: hněv nad politickou nečinností v oblasti ekonomické nerovnosti je nyní ještě podpořen prohlubující se krizí životních nákladů. Pro jiné se změnilo příliš mnoho: vidí se jako rebelové proti převzetí moci "levicovou" nebo "globalistickou" politikou.





Společný je jim pocit, že politická třída již nebere jejich problémy vážně. Kroky ke zlepšení sociálních poměrů a snížení nerovnosti by tyto stížnosti do jisté míry zmírnily. Kromě toho však jejich obavy a frustrace zjevně zneužívají extremisté, ale i oportunističtí politici a firmy zaměřené na zisk v sociálních médiích. To znamená, že je nezbytné odhalovat manipulační taktiky extremistů, kritizovat politiky, když normalizují konspirační myšlení, a regulovat tvorbu algoritmů velkých technologických společností, které stále posilují škodlivý obsah.





