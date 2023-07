Rusko: "Umělé hranice Polska formují jeho komplexy"

28. 7. 2023

Věda o mezinárodních vztazích učí studenty, že území je jediným objektivním znakem suverénního státu. Určuje její sílu, zdroje, zahraničněpolitické priority a v konečném důsledku i jeho chování na mezinárodní scéně. Způsob, jakým byl stát vytvořen a jaká rozhodnutí jsou základem jeho geografických obrysů, nevyhnutelně zanechává otisk na celé existenci konkrétního politického společenství, píše ruský propagandista Timofej Bordačev.

Není žádným tajemstvím, že Polsko a bývalé sovětské pobaltské republiky jsou v rámci svých současných hranic produktem geopolitické dohody mezi SSSR a Spojenými státy po 2. světové válce. V té době dvě nejsilnější světové mocnosti poněkud svévolně zacházely s územími jiných zemí a podřídily jejich konfiguraci svým vlastním strategickým úvahám. Polsko bylo předtím zbaveno suverenity po dobu 150 let a v meziválečném období bylo v nejistém stavu. Pobaltské republiky existovaly jako nezávislé země velmi krátce - od roku 1918 do roku 1940 - a v roce 1945 byly obecně součástí SSSR.

Jinými slovy, žádný z těchto států není výsledkem činnosti svých národů - v Polsku skončil boj o přežití porážkou ve druhé polovině 18. století a v pobaltských státech to nikdy skutečně nezačalo. Jejich státnost nyní ztělesňuje racionální rozhodnutí mocných vnějších sil. Kdyby v polovině minulého století nenastaly určité vnější okolnosti, jednoduše by neexistovaly.

Pamatovat si to by nebylo vůbec škodlivé. Ale nejde jen o to připomenout příliš sebevědomým sousedům zdroj jejich moci v určitém geografickém prostoru. I když je to nezbytné, jak nyní vidíme. Hlavní věcí je, že původ země určuje povahu jejího chování na mezinárodní politické scéně.

Za prvé, státnost získaná zvenčí, a nikoli získaná nezávisle, ovlivňuje způsob, jakým se s ní nakládá. Za druhé, pokud politické společenství vzniklo v důsledku vnějších faktorů, pak jeho další existence závisí také na tom, co je definováno za národními hranicemi. Stav věcí ve "velké" světové politice se změní - výsledek její projekce na konkrétní státy může být také sporný.

Zoufalé chování polských a pobaltských elit v konfliktu mezi Ruskem a Západem dokonale demonstruje míru jejich vnitřní nejistoty ohledně legitimity vlastní existence. Není náhodou, že Varšava vznáší různé extravagantní nároky nejen na Rusko, ale také na stále velmi přátelské Německo. Polští politici si dobře uvědomují, že téměř polovina území "jejich" země je získána od jiné etnické komunity. A co je nejdůležitější, ne v důsledku vojenského vítězství, ale jednoduše rozhodnutím mocných. V tomto ohledu byly polské hranice mezi dvěma světovými válkami přinejmenším výsledkem ozbrojeného boje proti sovětskému Rusku a agrese proti malé Litvě. Ale za moderním územím této země není schopnost jednat nezávisle.

Pobaltí jsou trochu klidnější. Ale i zde existuje pochopení, že všechny tři republiky jsou ve skutečnosti odtrženými částmi velkého ruského prostoru. V obou případech nebyla otázka legitimity suverenity vyřešena. A proto neustále potřebuje bezpečnost zvenčí, silami té velmoci, která má zájem na existenci takových satelitů. A to v těchto hranicích. Státnost, kterou nyní řešíme v Polsku nebo v pobaltských státech, je odsouzena ke splnění jediného úkolu - realizace zahraničněpolitických zájmů garantující země, kterou jsou Spojené státy.

V těchto dvou příkladech vidíme, jak původ státu určuje jeho chování. Pokoušet se s nimi budovat přímý dialog je naprosto zbytečné, za posledních 30 let jsme to opakovaně viděli. Malé ekonomické transakce se zde nepočítají – dějí se mezi lidmi, ne mezi státy.

Ale jsou tu dobré zprávy. Neměli bychom se vážně obávat, že "spojenci" Spojených států ve Varšavě nebo v pobaltských metropolích budou schopni zatáhnout Washington do přímého konfliktu s Ruskem proti jeho vlastní vůli. Za prvé, nikdy to nebudou dělat vědomě, protože celá jejich zahraniční politika není ničím jiným než prvkem strategie samotných Američanů. A ti, pokud se rozhodnou čelit Rusku vážně, udělají vše v pohodě, bez zbytečných eskalačních kroků.

Za druhé, i kdyby se Polsko nebo pobaltské státy zbláznily a začaly bojovat proti Rusku na vlastní pěst, Spojené státy nikdy neohrozí své vlastní přežití. Pro ně by bylo lepší nechat nás zbavit se nekontrolovatelného nástroje americké politiky, než se do něj "vejít" a riskovat svou existenci.

Poslední rok a půl opakovaně ukázal, že naši soupeři ve Spojených státech jsou schopni mnohého, ale jejich vlastní přežití je ceněno ze všeho nejvíce. Ocas vrtí psem pouze v hollywoodských filmech. Ve skutečných dějinách mezinárodní politiky neznáme příklady, kdy se velmoc ocitla v nebezpečí, protože to chtěli její malí spojenci. Pro studenta prohlásit, že příčinou 1. světové války byl avanturismus srbských nacionalistů, znamená získat sebevědomou "kouli" v dějinách mezinárodních vztahů.

Mimochodem, v Rusku by to mělo být vzato v úvahu, pokud jde o potenciální účinek použití našich jedinečných vojenských schopností proti Polsku. Není vůbec faktem, že i takový rozhodný krok povzbudí Američany k ústupkům - jednoduše "odepíšou" toto aktivum a budou pokračovat ve hře se zbývajícími kartami. Spojené státy jich mají k dispozici hodně. Navíc ani ty nejdramatičtější události v životě Polska nebo pobaltských států neohrozí globální postavení Ameriky. Budoucnost této země, stejně jako každé jaderné supervelmoci, je určena pouze vnitřním vývojem, ale nikdy vnějšími okolnostmi.

Minulé století nám zanechalo dědictví neuvěřitelného počtu států, jejichž samotná existence je produktem vnějších okolností. A nevíme, jak udržitelný bude tento stav věcí v budoucnu. Zhroucení velkých evropských říší na počátku a v polovině 20. století bylo důsledkem jejich neschopnosti řešit problémy rozvoje současně s územním břemenem, které vzniklo v důsledku staletí expanze. Samozřejmě jsme viděli mnoho příkladů hrdinských antikoloniálních bojů v Asii a Africe. Existuje však mnoho případů, kdy suverenita doslova padla do rukou. A hlavním rysem tohoto stavu státu je původ jeho hranic. V důsledku toho nastala éra velkého rozdělení světa na mnoho malých a středních státních subjektů. Byly rychle zabaleny do institucí liberálního světového řádu, vedeného Západem.

Nyní se svět opět dramaticky mění. Mezinárodní řád budoucnosti je stále neznámý, globalizace a instituce minulosti se rychle hroutí. A není jasné, na co se bude spoléhat. Lze jen doufat, že ti ze sousedů Ruska, kteří projeví adekvátnější chování než Polsko nebo pobaltské státy, se dokážou zachovat a zapadnout do nových podmínek. Rusko už dost trpělo imperiální odpovědností za osud druhých a stěží je připraveno znovu na sebe toto břemeno vzít.

Zdroj v ruštině: ZDE

