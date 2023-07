Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskyj hlásí "silný" den pro Ukrajinu na frontě; Saúdská Arábie bude hostit mírový summit podporovaný Kyjevem

31. 7. 2023

čas čtení 9 minut

Výroky ukrajinského prezidenta přicházejí uprostřed zpráv o těžkých bojích na severovýchodě země; Rusko nebylo pozváno na jednání do přístavního města Jedda u Rudého moře



- Válka se blíží k Rusku, varuje Zelenskyj po útoku dronů v Moskvě



'Silný den' pro Ukrajinu na frontě, říká Zelenskyj



Vysoce postavený ukrajinský představitel informoval o těžkých bojích na severovýchodě země, kyjevské síly drží své linie a v některých oblastech dosahují úspěchů.



Prezident Volodymyr Zelenskyj označil neděli za "dobrý den, silný den" na frontě, zejména v okolí Bachmutu, kde ukrajinské síly podle svých slov znovu získávají území ztracené při květnovém obsazení města ruskými jednotkami.



Ruská armáda uvedla, že zastavila ukrajinské síly na severovýchodě země.



Klíčovým úkolem Rusů, jak uvedla Maliarová ve státní televizi, bylo "odklonit naše síly z oblasti Bachmutu, kde ale máme úspěšnou ofenzívu. Tento týden útočili donekonečna. Naše jednotky však útokům odolávají a někdy je s velkými ztrátami zatlačují zpět."



Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho síly nasadily rakety, aby zničily obrněnou brigádu ukrajinských vojsk poblíž Svatova, klíčového města na severovýchodě země, které je v držení Ruska. Uvedlo, že ruské síly rovněž odrazily čtyři ukrajinské útoky u města Lyman dále na jihu. Vysoce postavený ukrajinský představitel informoval o těžkých bojích na severovýchodě země, kyjevské síly drží své linie a v některých oblastech dosahují úspěchů.Prezident Volodymyr Zelenskyj označil neděli za "dobrý den, silný den" na frontě, zejména v okolí Bachmutu, kde ukrajinské síly podle svých slov znovu získávají území ztracené při květnovém obsazení města ruskými jednotkami.Ruská armáda uvedla, že zastavila ukrajinské síly na severovýchodě země.Klíčovým úkolem Rusů, jak uvedla Maliarová ve státní televizi, bylo "odklonit naše síly z oblasti Bachmutu, kde ale máme úspěšnou ofenzívu. Tento týden útočili donekonečna. Naše jednotky však útokům odolávají a někdy je s velkými ztrátami zatlačují zpět."Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho síly nasadily rakety, aby zničily obrněnou brigádu ukrajinských vojsk poblíž Svatova, klíčového města na severovýchodě země, které je v držení Ruska. Uvedlo, že ruské síly rovněž odrazily čtyři ukrajinské útoky u města Lyman dále na jihu.





- Britské ministerstvo obrany ve své poslední denní zpravodajské zprávě uvedlo, že ruský stát nedokázal "izolovat obyvatelstvo od války":



Ruské úřady se prioritně zaměřují na změnu legislativy, která by umožnila rychlé povolání většího počtu mužů do armády. V polovině července 2023 Státní duma zvýšila maximální věk branné odpovědnosti z 27 na 30 let, přičemž současnou spodní hranici ponechala na 18 letech.



Ačkoli branci nejsou v současné době na Ukrajině nasazeni, dodateční odvedenci uvolňují profesionální a mobilizované vojáky z jiných povinností uvnitř Ruska.



Zvýšená šance, že budou nuceni bojovat, útoky dronů na Moskvu, výjimečná míra domácích represí a nedávná vzpoura skupiny Wagner společně zdůrazňují, že ruský stát nedokáže izolovat obyvatelstvo od války.



- Ruské velvyslanectví v Moldavsku oznámilo, že dočasně přestane poskytovat schůzky v konzulárních záležitostech, což podle moldavských představitelů souvisí s příkazem tamních úřadů snížit počet zaměstnanců.



V prohlášení, které velvyslanectví vydalo v sobotu pozdě večer, se podle agentury Reuters uvádí, že konzulární schůzky budou "z technických důvodů" pozastaveny od 5. srpna.



Bývalé sovětské Moldavsko je zmítáno ruskou válkou na sousední Ukrajině a jeho proevropská prezidentka Maia Sanduová invazi odsoudila a obvinila Moskvu ze snahy destabilizovat její zemi.



Moldavští představitelé sdělují, že příkaz ke snížení počtu zaměstnanců na ruském velvyslanectví na 25 ze současného počtu více než 80, který vstoupí v platnost 15. srpna, vytvoří paritu s moldavským velvyslanectvím v Moskvě.



Snížení počtu zaměstnanců bylo nařízeno po zprávách v tisku, že na střeše ruského velvyslanectví byly instalovány více než dvě desítky antén pro sledovací účely.



Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová vyhrožovala, že Moskva přijme odvetná opatření, která budou oznámena později.



- Nejnovější útoky dronů na Moskvu odrážejí vzorec častějších a hlubších přeshraničních úderů, které ukrajinská vláda provádí od zahájení protiofenzívy v červnu, uvádí agentura Associated Press.



Ruská protivzdušná obrana sestřelila jeden dron v Odincovu v okolí Moskvy, zatímco dva další byly rušeny a zřítily se do obchodní čtvrti Moskva City.



Ukrajina v souladu se svou bezpečnostní politikou nedělní časné údery nepřiznala, ale Moskva z nich obvinila Kyjev. Jednalo se o třetí takový útok na region hlavního města v tomto týdnu a čtvrtý v tomto měsíci.



Mluvčí ukrajinského letectva se rovněž nepřihlásil k odpovědnosti, ale uvedl, že ruský lid vidí důsledky ruské války na Ukrajině.



Jurij Ihnat řekl v neděli:



"Všichni lidé, kteří si myslí, že se jich válka "netýká" - už se jich dotýká.



V Rusku už panuje určitá nálada: že tam něco letí, a to hlučně. V ruském vnitrozemí se už nemluví o míru a klidu. Mají, co chtěli."



Mluvčí se také zmínil o nedělním útoku dronů na Ruskem anektovaný Krym. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že sestřelilo 16 ukrajinských dronů a osm dalších zneškodnilo elektronickým rušením. Nebyly hlášeny žádné oběti.



Prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli večer ve svém videoposelství uvedl:



Válka se postupně vrací na území Ruska - do jeho symbolických center a vojenských základen, a to je nevyhnutelný, přirozený a naprosto spravedlivý proces.



- Saúdové budou hostit mírový summit o Ukrajině





Saúdská Arábie bude hostit mírový summit organizovaný Ukrajinou





Saúdská Arábie bude začátkem srpna hostit mírový summit pořádaný Ukrajinou, jehož cílem bude najít způsob, jak zahájit jednání o ruské válce proti této zemi, uvedli představitelé.



Agentura Associated Press s odvoláním na jednoho z představitelů uvedla, že summit se bude konat v přístavním městě Jedda u Rudého moře. Rusko nebylo pozváno, uvedl úředník, který v neděli brzy ráno hovořil pod podmínkou zachování anonymity.



O několik hodin později vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak potvrdil, že rozhovory se budou konat v Saúdské Arábii



Řekl, že ukrajinská mírová formule obsahující 10 základních bodů "by měla být vzata za základ, protože válka se odehrává na našem území". Kyjev tuto formuli popsal tak, že zahrnuje obnovení územní celistvosti Ukrajiny, stažení ruských vojsk a tribunál pro osoby odpovědné za agresi.



Saúdská Arábie v neděli nadcházející summit nepotvrdila a na žádost o komentář nereagovala.



Mezi účastníky summitu budou Ukrajina, USA, Brazílie, Indie, Jihoafrická republika a několik dalších zemí, uvedl saúdský představitel.



Jednání by se měla konat 5. a 6. srpna za účasti přibližně 30 zemí, uvedl deník Wall Street Journal.



Zpráva o rozhovorech přichází poté, co minulý čtvrtek navštívil Saúdskou Arábii americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan.



- 'Silný den' pro Ukrajinu na frontě, říká Zelenskyj



Vysoce postavený ukrajinský představitel informoval o těžkých bojích na severovýchodě země, přičemž kyjevské síly drží své linie a v některých oblastech dosahují úspěchů.





- Tři ukrajinské drony, které byly sestřeleny nad Moskvou, podle zpráv poškodily výškovou budovu s vládními úřady a na krátkou dobu uzavřely mezinárodní letiště. Moskevský starosta Sergej Sobjanin uvedl, že nikdo nebyl zraněn a v neděli brzy ráno došlo pouze k drobným škodám na fasádě dvou kancelářských budov v moskevské obchodní čtvrti City. Ruská státní tisková agentura Tass uvedla, že byl zraněn jeden člen ochranky. V jedné z poškozených budov - 7 km od Kremlu - se podle ruských médií nacházela tři ruská ministerstva a také obytné byty, přičemž šlo o třetí podobný útok v regionu hlavního města během jednoho týdne.



- "Na území Ruska se vrací válka," varoval Volodymyr Zelenskyj po sestřelení dronů nad Moskvou. Ukrajinský prezident prohlásil, že jde o "nevyhnutelný, přirozený a naprosto spravedlivý proces" a že cílem budou symbolická centra a vojenské základny Ruska.



- Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv prohlásil, že Moskva bude "nucena" použít jadernou zbraň, pokud bude protiofenzíva Kyjeva úspěšná a jeho síly "odtrhnou část naší země". Medveděv, místopředseda ruské bezpečnostní rady, uvedl, že v takové situaci "by prostě nebyla jiná možnost".



- Vladimir Putin uvedl, že africké a čínské návrhy by mohly posloužit jako základ pro nalezení míru, ale tyto prvky jsou "obtížně nebo nemožně" realizovatelné. Ruský prezident hovořil na tiskové konferenci po setkání s africkými představiteli v Petrohradě.



- Putin v projevu na každoroční přehlídce ke Dni námořnictva pochválil ruské námořnictvo. Ruský prezident oznámil, že v letošním roce bylo postaveno 30 nových lodí, a uvedl, že země "buduje sílu" svého námořnictva.



- Satelitní snímky pořízené 19. července identifikovaly podle britského ministerstva obrany asi 300 stanů a 200 vozidel v běloruském městě Tsel, kde si Wagnerovy jednotky pravděpodobně zřídily vojenský tábor. Uvedlo, že není jasné, co se stalo s těžkou technikou, kterou Wagner používal na Ukrajině, a naznačilo, že je možné, že ji byl nucen vrátit ruské armádě.



- Ruské síly zmařily ukrajinský pokus o útok na Ruskem anektovaný Krym pomocí 25 bezpilotních letounů, uvedla v neděli Moskva.



- Volodymyr Zelenskyj řekl vládním představitelům, že očekává, že Rusko obnoví své útoky na ukrajinský energetický systém, až se na podzim ochladí. "Měli bychom na to být v každém případě připraveni," řekl ukrajinský prezident.



- Papež František vyzval Rusko, aby obnovilo černomořskou dohodu o vývozu obilí, díky níž Moskva umožnila Ukrajině vyvážet obilí ze svých námořních přístavů navzdory válce.





Zdroj v angličtině ZDE



0