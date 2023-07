Chudoba v Británii: Spotřebitelská organizace rozdělila podle průzkumu obyvatelstvo do šesti skupin

29. 7. 2023

čas čtení 4 minuty





Průzkum spotřebitelského časopisu Which? rozdělil obyvatele Spojeného království do kategorií podle toho, jak se lidé vyrovnávají s finančními problémy.



Jste "vyčerpaní a zoufalí", nebo "bohatí a apatičtí"? Podle výzkumníků je nyní obyvatelstvo Spojeného království hluboce rozděleno do šesti nových odlišných skupin podle toho, jak se lidé vyrovnávají s krizí životních nákladů.

Jste "vyčerpaní a zoufalí", nebo "bohatí a apatičtí"? Podle výzkumníků je nyní obyvatelstvo Spojeného království hluboce rozděleno do šesti nových odlišných skupin podle toho, jak se lidé vyrovnávají s krizí životních nákladů.



Tyto skupiny byly sestaveny na základě průzkumu, kterého se zúčastnilo 4 000 dospělých osob a který provedl časopis Which?. Jedna skupina "téměř 8 milionů lidí balancuje na hraně finanční nouze".



Tato skupina, označovaná jako "úzkostná a ohrožená", pochází většinou z větších domácností s dětmi, kterým se podařilo udržet nad vodou jen díky úvěrům, uvedla organizace zabývající se spotřebitelskými kampaněmi.



Na rozdíl od 9,2 milionu členů skupiny "vyčerpaných a zoufalých", kteří často vynechávají jídlo a z nichž jeden uvedl, že "mám pocit, že jen existuji, místo abych žil", si však úzkostní a ohrožení mnohem častěji půjčují peníze, aby si udrželi základní životní úroveň, než aby omezovali základní potřeby, jako jsou potraviny a energie.



To znamená, že navzdory poklesu inflace cen potravin na 14,9 % v Británii za čtyři týdny do 9. července, což je méně než 16,5 % před měsícem, je nyní postihují vysoké úrokové sazby hypoték, které podle prognózy z tohoto týdne zůstanou vyšší po delší dobu.



Šest z deseti lidí ze skupiny úzkostných a ohrožených zvýšilo v posledních šesti měsících své zadlužení, což je nejvíce ze všech skupin. Je u nich také více než dvakrát vyšší pravděpodobnost než u zbytku britské populace, že využili schémata "kup teď a plať později", a jsou nejvíce ohroženi třinácti po sobě jdoucími zvýšeními úrokových sazeb ve Spojeném království od prosince 2021, přičemž základní úroková sazba ústřední bankynyní činí 5 % (což znamená, že úroky za hypotéky jsou ještě daleko vyšší).



"S pokračujícím růstem úrokových sazeb je jen otázkou času, kdy se tito lidé ocitnou ve vážných potížích," uvedla Rocio Concha, ředitelka pro politiku a advokacii ve společnosti Which? "Vláda musí pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují, a to zpřísněním regulace v oblasti "kup teď, zaplať později", aby zakázala půjčky, které si lidi nemohou dovolit, a zajištěním toho, že firmy udělají vše, co je v jejich silách, aby zmírnily tlak na finance domácností."



Profil znepokojené a ohrožené skupiny je takový, že obvykle vydělávají 20 000 až 45 000 liber ročně, jsou ve věku 18 až 34 let, mají děti, pracují a bydlení si pronajímají.



Polovina z nich uvedla, že se obává, že se oni nebo jiní členové jejich domácnosti nestravují dostatečně zdravě, mají zvýšenou úzkost a vzdalují se svým přátelům.



Další nejzranitelnější skupina je označena za "odříznutou od světa kvůli škrtům" a její společenský život je "masivně ovlivněn", což napíná vztahy a způsobuje, že se cítí osamělejší a izolovanější. Mezi jejich hlavní obavy do budoucna patří pocit, že jsou stále více izolováni od rodiny a přátel.





Relativně méně postižená je skupina "obávajících se o budoucnost". Často jsou ve věku nad 55 let a své bydlení vlastní Nakupují levnější výrobky, ale přibližně polovina z nich uvádí, že ráda tráví více času doma. Poslední dvě skupiny, které jsou finančně v pohodě, se nazývají "starající se o své blízké" a "bohatí a apatičtí". První skupina je pravděpodobně každodenně spokojená, ale má obavy o rodinu a přátele, zatímco téměř polovina z druhé skupiny - z nichž mnozí jsou v důchodu, mají penzi a vlastní dům - si myslí, že "lidé by si měli přestat stěžovat a prostě se situací smířit".







Podrobnosti v angličtině ZDE

0