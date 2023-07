Benefiční koncert ve prospěch invalidy Ivana Drlíka

1. 8. 2023

Letos se první sobotu v srpnu potkají známé osobnosti na zámku Zahrádky u České Lípy již po pětadvacáté a to na benefičním koncertu „Noc s hvězdami“. Koncert před dvaceti pěti lety začínal na hradě Houska a po šestnácti letech se přesunul na vyhořelý zámek na Zahrádecko. Letos je poprvé výtěžek věnován konkrétní osobě a to invalidnímu vozíčkáři Ivanu Drlíkovi z libereckého kraje – www.ivan-drlik.cz . Toho bohužel před více jak 20 lety srazilo auto, které z místa činu ujelo a pachatel je dodnes neznámý. Sám vozíčkář Drlík však na tento incident nerad vzpomíná, ale osobně se akce zúčastní a převezme šek od organizátorů. On sám je však plný života a rád by se alespoň částečně vrátil do klasického života. Doma si v upraveném bytě pro invalidní vozík pěstuje na balkóně ovoce a zeleninu a vaří si z toho třeba džemy nebo zeleninové chutney. Také občas zajde do rukodílných dílen, kde vytváří třeba keramické květináče nebo různé ozdoby do bytů a do zahrad.