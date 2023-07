Švédský premiér je "velmi znepokojen", protože o pálení koránu žádá stále více lidí

28. 7. 2023

Foto: Švédský premiér Ulf Kristersson



Ulf Kristersson říká, že "existuje jasné riziko, že se stane něco vážného" uprostřed rostoucího hněvu muslimů kvůli útokům na svatou knihu islámu



Švédský premiér Ulf Kristersson prohlásil, že se "nesmírně obává" důsledků, pokud dojde k dalším demonstracím, při nichž bude znesvěcen korán, a to uprostřed rostoucího hněvu muslimů kvůli sérii útoků na svatou knihu islámu. Švédský premiér Ulf Kristersson prohlásil, že se "nesmírně obává" důsledků, pokud dojde k dalším demonstracím, při nichž bude znesvěcen korán, a to uprostřed rostoucího hněvu muslimů kvůli sérii útoků na svatou knihu islámu.





Útoky na Korán ve Švédsku a Dánsku urazily mnoho muslimských zemí včetně Turecka, jehož podporu Švédsko potřebuje ke vstupu do NATO - což je cílem Stockholmu po ruské invazi na Ukrajinu.



Kristersson sdělil švédské tiskové agentuře TT, že na policii byly podány další žádosti o povolení k pořádání protestů, na kterých se opět plánuje znesvěcení koránu.





"Pokud jim bude vyhověno, čekají nás dny, kdy je jasné riziko, že se stane něco vážného," řekl. "Mám obrovské obavy z toho, k čemu by to mohlo vést."

Ve středu Kristersson a další švédští představitelé uvedli, že se země stala terčem dezinformační kampaně, v níž se "aktéři podporovaní Ruskem" snažili poškodit obraz země tím, že naznačovali, že Švédsko podporuje pálení koránu.

SÄPO





Švédské velvyslanectví v Bagdádu bylo 20. července napadeno a zapáleno protestujícími, které rozzlobilo plánované pálení koránu.Kristersson uvedl, že rozhodnutí o udělení povolení k demonstracím je na policii.Ministr civilní obrany Carl-Oskar Bohlin řekl: "Ruskem podporovaní aktéři rozšiřují nesprávná prohlášení, jako například že za znesvěcením svatých písem stojí švédský stát."Švédská bezpečnostní službaponechala své hodnocení stupně ohrožení na 3. stupni pětistupňové škály, což znamená "zvýšené ohrožení" během krize, ale její šéf uvedl, že na nedávné události došlo k silné reakci. "Švédsko se z tolerantní země stalo zemí, která je vnímána jako protiislámská," řekla ve čtvrtek novinářům Charlotte von Essenová.Dánsko a Švédsko uvedly, že pálení koránu odsuzují, ale podle pravidel na ochranu svobody projevu mu nemohou zabránit.Švédsko obvinilo ostatní země - například Rusko - z manipulace s krizí, která má poškodit jeho zájmy a snahu o vstup do NATO."V některých zemích panuje názor, že za tím stojí švédský stát nebo že to schvaluje. My to neděláme," řekl ve čtvrtek švédský ministr zahraničí Tobias Billström. "Jedná se o činy, které páchají jednotlivci, ale dělají to v rámci zákonů o svobodě projevu," dodal.Billström uvedl, že byl v souvislosti se současnou krizí v kontaktu mimo jiné s ministry zahraničí Íránu, Iráku, Alžírska a Libanonu a také s generálním tajemníkem OSN. Dodal, že v nejbližší době bude hovořit s generálním tajemníkem mnohonárodní Organizace islámské spolupráce."Budeme o těchto otázkách jednat a je důležité zdůraznit, že se jedná o dlouhodobou záležitost - neexistují žádná rychlá řešení," řekl.Švédská vláda čelí obtížnému balancování při obhajobě dalekosáhlých zákonů o svobodě projevu a zároveň se vyhýbá potenciální urážce muslimů.Její pozici neusnadňuje ani protiimigrační strana Švédští demokraté, jejíž podpora udržuje pravostředovou koalici u moci, ačkoli formálně není součástí vlády.Členové Švédských demokratů, největší pravicové strany, opakovaně varovali před "islamizací" švédské společnosti a vyzývali přistěhovalce k přijetí "švédských" hodnot.