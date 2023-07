Poté, co rozbili Británii, se nyní britští konzervativci vrhají na celý svět

1. 8. 2023

James O'Brien, komentátor londýnské komerční rozhlasové stanice LBC, se právě vrátil z divokými požáry postiženého Řecko do Británie a zjistil, že vláda oznámila, že schválí stovky nových licencí pro dobývání ropy a plynu:





Poté, co v podstatě rozbili Británii, se nyní zaměřují na změnu klimatu. Stejní lidé, stejné síly, stejné thinktanky, stejní novináři, stejné noviny, stejní vlastníci, stejné partikulární zájmy, stejní plutokrati. Teď se k tomu přidali stejní politici. Ti nyní věnují veškerou svou energii přesvědčování obyvatelstva, že vlády by neměly dělat nic pro dosažení nulových uhlíkových emisí nebo s ohledem na minimalizaci dopadu klimatických změn. No, jsou to ti samí lidé, někdy se na tyhle věci dívám a říkám si, jestli jsem to já, kdo se zbláznil, protože jsou to ti samí lidé, kteří vám prodali tenhle nesmysl a teď začínají s tím, že poté, co zničili jednu celou zemi, teď chtějí obrátit svou hanebnou pozornost na celou planetu.

'Having broken Britain they are now turning their attention to climate change.'@mrjamesob returns from fire-beset Greece to a country about to approve hundreds of new oil and gas licenses. pic.twitter.com/uZpPZsyQxD — LBC (@LBC) July 31, 2023







