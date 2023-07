Ukrajina: Připravte se na delší válku a buďte opatrní při prosazování velkých ofenzív

28. 7. 2023

Je vždy lákavé tlačit na rychlé ukončení konfliktu a vyzývat k rozhodné akci. Ale Spojené státy nyní možná volají po mnohem rychlejší a rozhodnější akci Ukrajiny, než jakou mohou ukrajinské síly skutečně provést, upozorňuje Anthony Cordesman. Je vždy lákavé tlačit na rychlé ukončení konfliktu a vyzývat k rozhodné akci. Ale Spojené státy nyní možná volají po mnohem rychlejší a rozhodnější akci Ukrajiny, než jakou mohou ukrajinské síly skutečně provést,

Mohou tak činit způsoby, které ignorují strategickou realitu toho, jak se válka s největší pravděpodobností vyvine. Tlak na Ukrajinu směřující k ofenzívě může docela dobře přinést jen o málo víc, než že pomůže vyčerpat a zvýšit počet obětí. Válka, o níž, jak se zdá, mnozí ve Spojených státech takticky předpovídají, že letos jaksi z velké části skončí, může také pokračovat dál a dál, dokud se jedna strana nezlomí tváří v tvář napětí a oslabení, nebo se obě strany nedostanou do slepé uličky, v níž ani jedna strana neví, jak vyhrát.

Zdá se, že mnozí lidé ve Spojených státech chovají jistou míru optimismu, která vděčí za víc minulosti než současnosti. Dříve ve válce byla Ukrajina schopna využít obrovského ruského omylu, když Moskva předpokládala, že by mohla zopakovat svou zkušenost s anexí Krymu v roce 2014 a prakticky jen najet a převzít kontrolu nad zemí. Rusko nebylo připraveno na vážný ukrajinský odpor, nedokázalo pochopit, jak omezený byl úspěch jeho úsilí o modernizaci jeho sil a struktury řízení a velení, a na žádné úrovni nebylo připraveno vést významnou válku.

Ukrajina nejprve úspěšně odolala tváří v tvář původní ruské ofenzívě a poté vyslala účinné vojenské síly, jež mohly zatlačit ruské síly, které nikdy nebyly řádně organizovány pro trvalý boj, neměly žádné nedávné bojové zkušenosti a nebyly připraveny vzdorovat. Ukrajina zaznamenala velké zisky - a kdyby byla řádně vybavena pro vytrvalé útočné akce během období, kdy bylo Rusko nuceno ustupovat, mohla Rusko vytlačit z mnohem většího území a dosáhnout nějaké formy velkého vítězství s mnohem realističtější pravděpodobností.

Nikdo nemůže zcela odmítnout možnost, že Ukrajina to stále může udělat. Putinovy problémy s Jevgenijem Prigožinem a Wagnerovou skupinou zdůrazňují jeho politické výzvy. Rusko zůstává z velké části v defenzívě a absence jasné ruské cesty k přechodu do ofenzívy ilustruje limity Ruska. Válka není předvídatelná a může dojít ke skutečnému a udržitelnému ukrajinskému průlomu. Rusko by mohlo být zatlačeno na trvalý ústup a Putin by mohl ztratit moc nebo by musel vyjednat mír, který by Ukrajina ochotně přijala.

Nejpravděpodobnějším výsledkem je však opotřebovací válka, která nemá jasný výsledek ani časový limit. Je to válka, kde obě strany bojují dlouhou řadu relativně statických bitev s vysokou mírou opotřebování, zatímco se stále více zakopávají podél celé fronty a používají drony a rakety k vzájemnému útoku. Obrana v hloubce bude napadána lehkými a přesnými naváděnými zbraněmi, které omezují úsilí o vytvoření a udržení velkých obrněných průlomů. Střely nebudou plně působit proti zákopům a miny a dělostřelectvo zastaví menší průlomy. Je to válka, která se může chmurně blížit modernizované verzi 1. světové války nebo Stalingradu.

To činí současnou snahu USA dotlačit Ukrajinu k novým ofenzivám potenciálně nebezpečnou. Takové ofenzívy mohou vést k vyšším ukrajinským ztrátám a spotřebovat jak nově vycvičené jednotky, tak zásoby pokročilejších zbraní. Ofenzíva v opotřebovacích válkách téměř vždy vede zpočátku k vysokým ztrátám, pokud není obránci způsobena rozhodující škoda dříve, než útočník udeří. Spojené státy a jejich spojenci se takovým ztrátám vyhnuli při útoku na Saddáma Husajna v roce 1991 tím, že zahájili masivní leteckou kampaň s cílem oslabit iráckou pozemní obranu ještě před zahájením pozemního tažení. Ukrajina však žádnou takovou možnost nemá - a již nyní trpí velkými ztrátami svých pokročilejších zbraní a vysokými ztrátami personálu.

Za sedm měsíců roku 2023 jsou územní zisky Ukrajiny do značné míry bezvýznamné. Rusko provedlo omezené ústupy, ale takové ústupy často zvyšují výhodu obránce. Snižují čisté ztráty obranných sil a omezené zisky útočníka se vyskytují za cenu vyšších ztrát a ztrát na vybavení. Není také zdaleka jasné, zda takové ofenzívy vytvářejí příležitosti k zásadním průlomům. Pomalé, dobře organizované ruské bojové ústupy ani tak nevedou k proražení obrany, jako ji posunou, zatímco jasně naznačují možnou linii ukrajinského postupu. Ukrajinské ofenzívy také způsobují velké škody ve městech blízkých k místům, kde se bojuje, a nedostatek vážných zisků a ztráty mohou mít velký dopad na morálku Ukrajiny.

Spoléhání se na rakety delšího doletu a letadla jako F-16, že poskytnou Ukrajině výhodu, může docela dobře vyvolat pouze eskalaci - a Ukrajina nemá výhodu na straně civilního obyvatelstva a v ekonomice podobnou té, jakou získala díky americké, evropské a jiné vojenské pomoci. Obě strany mohou zjistit, že existuje příliš mnoho rizik při pokusech o dramatické ofenzívy se silami, které v daném okamžiku skutečně mají, a snaží se použít nové zbraně a taktiky k vítězství, aniž by došlo k zásadním průlomům. Nová taktika a omezené ofenzívy stále přinesou jen poměrně malé zisky, než se druhá strana přizpůsobí. A nové zbraně a vybavení budou mít jen omezený dopad a povedou k pokračujícím ztrátám na obou stranách.

Ukrajina trpí neustálými civilními obětmi a ztrátami na infrastruktuře, kdežto Rusko ne. Nyní čelí krizi kvůli ukrajinskému vývozu obilí a trpí neustálými civilními škodami a oběťmi. Pokud jde o Rusko, jeho zisky v exportu energií a ve špičkových technologiích a tajném dovozu vojenské techniky ukazují, že myšlenka, že by Západ mohl poskytnout Ukrajině rozhodující výhodu uplatňováním sankcí, je také všechno, jen ne jasná.

To neznamená, že by se Spojené státy měly vzdát podpory Ukrajiny v jejích ofenzivách. Znamená to být velmi opatrný při vyvíjení jakéhokoliv vnějšího tlaku na Ukrajinu ve snaze přimět ji k útoku, a znamená to plně zvážit vyhlídky na mnohem delší válku. Pokud se nezmění politické směřování Ruska nebo vedení Kremlu neudělá nové velké vojenské chyby, válka může klidně pokračovat do roku 2024 a dále. Ukrajina má v současné době možná výhodu v morálce, ale obě strany se z bojů poučí a Ukrajině bude přinejlepším nějakou dobu trvat, než absorbuje to, co zůstává poměrně omezeným přísunem obrněných jednotek, letadel, střel a bezpilotních letounů delšího doletu.

Jakkoliv chmurné mohou být vyhlídky, Spojené státy musí spolupracovat s NATO a jeho strategickými partnery, aby akceptovali možnou potřebu dlouhé války mezi Ukrajinou a Ruskem, neschopnost dosáhnout ukončení války, která by Ukrajině umožnila znovu získat všechna území, která ztratila v bojích od roku 2021, a potřebu větší vojenské a ekonomické pomoci. Znamená to také brát vážně potřebu a plány NATO na vedení nové studené války tím, že s naprostou vážností přebuduje své dlouhodobější vedení války a koncepci odstrašení. Člověk by si měl vždy uchovat naději - ale naděje není sama o sobě vítěznou strategií.

