Kreml chce, aby se putinismus stal oficiální ideologií

28. 7. 2023

Stalo se běžným říkat, že Kreml nemá ideologii, ale tak tomu není. Nejen, že je jeho ideologie je rozvinuta pečlivěji, než by se na první pohled mohlo zdát, ale kombinuje prvky z politické pravice a levice, o kterých se často předpokládá, že jsou navzájem v rozporu, upozorňuje historik Michail Suslov.

Zatímco slovní zásoba, kterou někteří používají, pochází od církve, artikulované myšlenky artikulace jsou spíše ze sovětské minulosti. A zatímco Putin mluví o konzervatismu, jeho názory nejsou burkeovské, ale odrážejí "utopický konzervatismus" s levicovými prvky, který má oslovit odpůrce liberalismu na Západě.

Putinismus řeší zásadní problém, kterému čelí ruská elita. A to je otázka, co udělat se sovětskou minulostí. Skutečný konzervativní ruská pozice by toto revoluční období odmítla, ale pro drtivou většinu politického establishmentu v Rusku je sovětská minulost důležitou kotvou.

Kreml hledal recept, který by tento rozkol překonal, ale zároveň integroval sovětskou minulost do společné ruské minulosti, v níž budou zachovány identity, ale nikoli politické formy. Pro vedení státu se identita ruského lidu nemění, střídají se pouze politické formy státu.

Takový přístup také usnadnil Putinovi a jeho stoupencům snahu propagovat to, co se zdá být v protikladu k jejich konzervatismu. A sice apel na odpůrce západního liberalismu a globalismu na levici, což Moskvě umožní znovu získat své pozice ve třetím světě a mezi těmi na Západě, kteří mají pocit, že byli obětováni liberálními elitami.

Kvůli těmto kombinacím "ruský svět" není zdaleka tak ústředním pojmem, jak se mnozí domnívají. Ústřední je pojem civilizační jednoty a její stability. Ty, kteří to zpochybňují, nejsou tedy odpůrci, ale zrádci, což je perspektiva, která vysvětluje Putinovu válku na Ukrajině.

Putinismus již má stabilní strukturu, kterou prosazuje doma i v zahraničí. Tato ideologie se opírá o tři základní myšlenky: Populismus, konzervatismus založený na identitě (ale ne systémový konzervatismus jako na Západě) a pravicový komunitarismus, který odmítá liberální principy vládnutí.

