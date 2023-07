Chaos v Izraeli, který opouští demokracii a přebírá maďarský model volební diktatury

27. 7. 2023

čas čtení 5 minut

Izraelské noviny Arab 48 uvádějí, že izraelský parlament (Kneset) v pondělí schválil opatření, které odebírá izraelským soudům pravomoc přezkumu z důvodu "rozumnosti" s ohledem na základní zákony země. Opatření bylo ve 120členném sboru schváleno poměrem 64:0, přičemž krajně pravicová koalice premiéra Benjamina Netanjahua byla jednomyslně pro a opozice na protest opustila sál. Země byla uvržena do chaosu, soudí Juan Cole.

Tento krok je bezostyšnější než kroky učiněné v neliberálních státech, jako je Maďarsko Viktora Orbána, které podřizuje soudy vládnoucí straně Fidesz. Jinými slovy, Izrael se dostal do kategorie toho, co Fareed Zakariya nazval "neliberálními demokraciemi". Já dávám přednost termínu "volená diktatura". V těchto státech se sice konají volby, ale to je jediná příležitost, kdy mají občané možnost politicky jednat, a po sestavení vlády se od nich očekává, že budou sedět a mlčet pod hrozbou obvinění z politické urážky. Samozřejmě, že i v době, kdy byl Izrael pro židovské občany demokratičtější, předsedal hybridnímu koloniálnímu systému, který zbavil občanství a volebního práva 5 milionů svých poddaných, tedy Palestinců žijících pod izraelskou vojenskou vládou na okupovaných územích.

Před hlasováním se někteří protestující pokusili vniknout do budovy parlamentu. Nejméně 54 z nich bylo zatčeno.

Krajně pravicová koalice k tomuto kroku přistoupila navzdory masivním celonárodním pouličním protestům, které se konaly každý týden po dobu několika posledních měsíců.

Došlo také k nebývalému počtu výhrůžek vojenských záložníků, že rezignují nebo se odmítnou dostavit na pravidelné cvičení. Minulý víkend 10 000 záložníků pohrozilo, že „dezertují“ do zálohy, a předtím podobnou výhrůžku zveřejnilo 1 400 důstojníků v záloze, včetně 400 stíhacích pilotů. Tyto kroky podpořilo velké množství bezpečnostních velitelů ve výslužbě.



Náčelník izraelského generálního štábu, generálporučík Herzi Halevi, po hlasování varoval Netanjahua, že on a jeho kabinet musí přestat fackovat izraelské vojáky a záložníky, protože to způsobuje vážný morální problém. Mnoho Izraelců v armádě, ať už jde o pravidelné vojáky nebo záložníky, si stěžovalo, že se přihlásili pouze k obraně demokracie, nikoliv volené diktatury. Tato prohlášení a hrozby rezignací vyvolaly ostré odsouzení. Ministryně dopravy Miri Regevová vyzvala k uvěznění záložníků, kteří se odmítli dostavit na výcvik. Halevi se od minulého čtvrtka snažil sejít s Netanjahuem, ale byl opakovaně odmítnut.

Velké množství izraelských podniků utíká do zahraničí, což je znamením, že bez soudního dohledu bude vláda nenapravitelně zkorumpovaná způsobem, který poškodí volnou soutěž. Izraelský akciový trh se po hlasování propadl a hodnota šekelu vůči dolaru prudce klesla.

V pondělí večer demonstrovaly v ulicích Tel Avivu, Jeruzaléma a dalších velkých měst v souvislosti s přijetím kontroverzní legislativy statisíce lidí, kteří často blokovali hlavní dopravní tepny. Policie v Tel Avivu si stěžovala, že demonstranti způsobili na městské infrastruktuře škody za statisíce šekelů. V Tel Avivu použila policie při eskalaci násilí obzvláště brutální taktiku. Kromě fyzického napadání demonstrantů a házení hořících dřevěných prken policie použila k rozehnání davu vodní děla se špinavou vodou, tedy stejnou techniku, jakou používají izraelské okupační bezpečnostní síly proti Palestincům na Západním břehu Jordánu.

Pravicové organizace přivezly do Jeruzaléma tisíce provládních demonstrantů, především ze squatterských osad na palestinském Západním břehu Jordánu. Ve Kfar Sabě najel jeden z pravičáků autem do protestujících a způsobil jim zranění, která naštěstí nebyla smrtelná.

Nejvyšší soud omezil některé squatterské iniciativy, třeba soukromý squatting na palestinských farmách bez vládních sankcí, což i izraelské úřady považují za nelegální činnost. Současná vláda, v níž je několik squatterů členy kabinetu, je odhodlána provést masivní krádež palestinského majetku, a nakonec připojit Západní břeh Jordánu k Izraeli, přičemž 3 miliony tamních Palestinců zůstanou bez státní příslušnosti a základních práv. Od nynějška zřejmě nebude v izraelském právu existovat nic jako nelegální osada.

Podle mezinárodního práva jsou veškeré squattingové aktivity Izraelců na okupovaném palestinském území nezákonné.

Ministr financí a rasistický extremista Bezalel Smotrich se protestujícím posmíval, že chápe jejich bolest, protože se podobně rozčiloval nad mírovými dohodami z Osla v roce 1993 a rozhodnutím vlády Ariela Šarona stáhnout osadníky z palestinské Gazy v roce 2005.

Někteří pozorovatelé se ptají, zda Nejvyšší soud zákon nezruší, což by vyvolalo velkou ústavní krizi.

Celý článek v angličtině ZDE

0