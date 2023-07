dTest: Dovolená v plamenech. Co může spotřebitel požadovat po cestovní kanceláři?

25. 7. 2023

Aktuální situace na Rhodu a Korfu, kde se stále více šíří požáry, znamená značné problémy nejen pro tamější obyvatele, ale také pro turisty a cestovatele, kteří se rozhodli strávit několik klidných dní na dovolené u moře. Taková dovolená se však velmi rychle může změnit v katastrofu. Co dělat pokud se váš zájezd koná v ohrožených oblastech?









Ještě jste na dovolenou neodjeli, ale termín se blíží

Pokud vás dovolená v zasažených oblastech teprve čeká, pochopitelně vás napadne otázka, zda vůbec na zájezd odjet. „Musíte rozlišit dvě základní situace. Pokud se jedná o oblast, která je požáry přímo zasažena, pak se jedná o mimořádnou a nevyhnutelnou okolnost, která má významný dopad na poskytování zájezdu. Pokud z tohoto důvodu nezruší zájezd sama cestovní kancelář, pak máte právo od smlouvy o zájezdu odstoupit a pořadatel je povinen vám vrátit všechny uhrazené prostředky,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Jiná bude situace, pokud máte odjet do oblasti, která přímo zasažena není. V takovém případě nelze odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného, protože mimořádná okolnost musí nastat přímo v místě určení cesty nebo jeho bezprostředním okolí. I přesto se můžete rozhodnout na zájezd neodjet, pak je ale cestovní kancelář oprávněna vám zaúčtovat odstupné dle ujednání ve smlouvě o zájezdu.

Významným vodítkem pro zjištění, zda se jedná o přímo zasaženou oblast, mohou být informace na stránkách Ministerstva zahraničních věcí zde https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/recko_mzv_cr_nedoporucuje_cestovat_do_1.html . Zahrnují také informace o speciálně zřízených nouzových linkách.

Již jste odcestovali a požár vás zasáhl na dovolené

Pokud vás požár zasáhl během již realizované dovolené, pak by měl pořadatel zájezdu zajistit nezbytná opatření pro zajištění vaší bezpečnosti. Ať už se jedná o evakuaci a přesun na jiný vzdálenější hotel nebo o návrat zpět do České republiky. „Taková situace by byla považována za vadu zájezdu, kterou je pořadatel povinen bez odkladu řešit. Mimo to má účastník zájezdu právo také na tzv. pomoc v nesnázích zahrnující např. údaje o zdravotních službách či náhradní cestovní řešení,“ vysvětluje Eduarda Hekšová z dTestu.

Pokud je účastník zájezdu zasažen, ovšem cestovní kancelář se nemá k žádnému postupu v nastalé situaci, pak nezbývá než si zajistit alternativní řešení vlastními silami, a následně požadovat po pořadateli zájezdu úhradu nezbytných nákladů.

V případě pochybení ze strany cestovní kanceláře může cestovatel žádat také úhradu majetkové či nemajetkové újmy. Jedná se např. o situaci, kdy by pořadatel zájezdu věděl, že zájezd nemůže být bezpečně realizován, a přesto by cestovatele do místa zájezdu vyslal.

