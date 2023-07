Palermo obklíčily požáry, teploty tam dosáhly 47°C

25. 7. 2023

Sicilské letiště bylo dočasně uzavřeno, extrémní vlna veder donutila stovky lidí opustit své domovy



"Je to brutální": Evropané vyprávějí o bezesných nocích a závratích během vlny veder Wildfires around Palermo airport - now shut down pic.twitter.com/6V2Z1V7SOY — Antonello Guerrera (@antoguerrera) July 25, 2023 Palermo obklíčily lesní požáry způsobené extrémní vlnou veder poté, co se teploty v sicilském městě v pondělí vyšplhaly na 47 °C.



Místní úřady dočasně uzavřely letiště a část dálnice, na ostrově bylo hlášeno více než 55 požárů. Na pomoc v boji s plameny měly přijet stovky hasičů z jiných italských regionů.



V San Martino delle Scale, několik kilometrů od sicilského hlavního města, zemřela 88letá žena, ke které se kvůli blokacím způsobeným požáry nemohly včas dostat záchranné složky.



Více než 120 rodin bylo od pondělí evakuováno ze svých domovů ve městech Mondello, Capo Gallo a Poggio Ridente, zatímco oblaka kouře postupovala směrem k centru města a sicilskou metropolí se rozléhaly sirény hasičských vozů a sanitek.



Teploty v Palermu v pondělí prudce stouply a překonaly dosavadní rekord z roku 1999, kdy ve městě bylo 44,8 °C. Národní institut pro astrofyziku uvedl, že na jeho digitální meteorologické stanici na vrcholu středověkého Palazzo dei Normanni bylo v 15:42 místního času zaznamenáno 47C.



Nemocnice po celém městě hlásily prudký nárůst počtu lidí, kteří vyhledali pohotovostní péči kvůli nemocem z horka.



Ve východosicilském městě Catania se teploty blížily 47 °C a lidé se potýkali s výpadky proudu a problémy s dodávkami vody.



Evropský rekord 48,8 °C byl zaznamenán v sicilské Floridii v srpnu 2021. Teploty jsou vysoké v celé jižní Itálii a podle předpovědi by měly zůstat takové i ve středu, než dojde k jejich poklesu.



Padesátiletý muž z Tuniska, který pracoval na farmě nedaleko Viterba severně od Říma, se v pondělí stal pátým dělníkem, který v Itálii za poslední dva týdny zemřel na následky vlny veder, uvedl odborový svaz CGIL.



Zatímco však horko dusí jih, severní regiony nadále trpí nepřízní počasí způsobenou přílivem chladnějšího vzduchu ze severní Evropy, přičemž v Lombardii, Trentinu Alto Adige, Benátsku a Friuli Venezia Giulia se předpovídají další přívalové deště a vichřice.



V pondělí špatné počasí vyvrátilo stromy a zablokovalo metro v Miláně a severoitalská železniční společnost Trenord uvedla, že její síť zaznamenala rozsáhlé škody a poruchy.



V provincii Brescia zemřela dospívající dívka poté, co ji zasáhl strom. Šestnáctiletá dívka zahynula během kempování v Cedelogu poté, co se na její stan zřítil strom vyvrácený bouřkou.



Lombardští hasiči obdrželi stovky telefonátů od obyvatel, protože silný vítr strhl střechy několika domů.



Giuseppe Sala, starosta Milána, uvedl, že obyvatelé prožili bezesnou noc, protože vítr přesahoval rychlost 100 km za hodinu.



Noční bouře následovaly po extrémním počasí, během něhož obrovské kroupy poškodily příď a křídla letadla společnosti Delta Air Lines, které mělo namířeno do New Yorku, a donutily ho odklonit let na římské letiště Fiumicino.



Sala řekl: "To, co vidíme, není normální. Už nemůžeme popírat, že změna klimatu mění naše životy. Už nemůžeme zavírat oči a především nemůžeme nic nedělat."



Klimatická krize zvyšuje extrémní počasí po celém světě, což vede k častějším a smrtelnějším katastrofám od vln veder přes záplavy až po lesní požáry.



Ministr civilní ochrany Nello Musumeci řekl: "Změna klimatu není jen nepředvídatelnou událostí a Itálie si musí uvědomit, že nyní má tropické klima.





"Na jedné straně platíme daň za klimatické změny, kterým jsme měli věnovat větší pozornost již před několika lety, a na druhé straně za infrastrukturu, která se nezdá být zcela adekvátní novým podmínkám."







