Netanjahu byl propuštěn z nemocnice, zatímco v Izraeli protestují tisíce lidí proti hlasování o změně soudnictví

24. 7. 2023

Izraelský premiér se zotavuje po operaci kardiostimulátoru uprostřed pouličních protestů proti plánu na "změnu" soudnictví a po obnovené výzvě Joea Bidena, aby bylo pondělní hlasování zrušeno



Benjamin Netanjahu byl v pondělí ráno propuštěn z nemocnice po akutním zákroku ohledně jeho srdce, uvedl mluvčí nemocnice, zatímco desetitisíce příznivců a odpůrců jeho vládního plánu na revizi soudnictví pořádaly před klíčovým hlasováním soupeřící demonstrace.



Konvoj izraelského premiéra byl v pondělí ráno viděn, jak opouští nemocnici Sheba nedaleko Tel Avivu po jeho náhlé hospitalizaci kvůli implantaci kardiostimulátoru.

Operace přidala další zvrat do legislativního plánu, který zem tvrdě rozdělil. Očekává se, že pondělní hlasování v parlamentu schválí první významný legislativní akt tohoto sporného plánu.



Revize požaduje rozsáhlé změny zaměřené na omezení pravomocí soudní moci, od omezení možnosti Nejvyššího soudu napadat rozhodnutí parlamentu až po změnu způsobu výběru soudců.



Americký prezident Joe Biden v neděli opět vyzval Netanjahua, aby v pondělním hlasování nepokračoval, a uvedl: "Vzhledem k řadě hrozeb a výzev, kterým Izrael v současnosti čelí, nemá smysl, aby izraelští představitelé spěchali - měli by se soustředit na to, aby se lidé spojili a našli konsensus."



Izraelský ceremoniální prezident Isaac Herzog se pokusil zprostředkovat kompromis mezi premiérem a jeho odpůrci. Herzog se v neděli vrátil z cesty do Bílého domu a okamžitě se vydal do Netanjahuova nemocničního pokoje.



"Nastal čas nouze," řekl Herzog. "Musíme dosáhnout dohody."



Později v neděli Herzog plánoval setkání s vůdcem izraelské opozice Jairem Lapidem a Bennym Gantzem, šéfem Národní jednoty, další opoziční strany.



Netanjahu a jeho krajně pravicoví spojenci, soubor ultranacionalistických a ultraortodoxních stran, tvrdí, že změny jsou nutné k omezení pravomocí nevolených soudců. Jejich odpůrci, pocházející převážně z izraelské profesionální střední třídy, tvrdí, že plán zničí křehký systém kontroly a rovnováhy v zemi a posune Izrael směrem k autoritářské vládě.



Plán vyvolal sedm měsíců trvající masové protesty, vyvolal ostrou kritiku ze strany podnikatelů a lékařů a rychle rostoucí počet vojenských záložníků v klíčových jednotkách prohlásil, že se přestanou hlásit do služby, pokud plán projde, což vyvolává obavy, že by mohla být ohrožena bezpečnost Izraele.



V neděli Netanjahuovi lékaři uvedli, že zákrok, při němž mu byl voperován kardiostimulátor, proběhl bez problémů, ale operace narušila Netanjahuův rozvrh. Jeho týdenní zasedání vlády plánované na nedělní ráno bylo odloženo. Dvě nadcházející zahraniční cesty, na Kypr a do Turecka, byly přeloženy, uvedla jeho kancelář.



V krátkém nedělním videoprohlášení z nemocnice 73letý Netanjahu uvedl, že se cítí dobře, a poděkoval lékařům za léčbu a veřejnosti za přání všeho dobrého.



V bílé košili a tmavém saku Netanjahu uvedl, že usiluje o kompromis se svými odpůrci a zároveň se připravuje na pondělní hlasování, které by klíčovou část legislativy zakotvilo do zákona. "Chci, abyste věděli, že zítra ráno se připojím ke svým kolegům v Knesetu," řekl.



V neděli večer se na masových shromážděních pro i proti plánu sešly desetitisíce lidí. Netanjahuovi příznivci se tísnili v centru Tel Avivu, kde se obvykle konají protivládní protesty, zatímco jeho odpůrci pochodovali k izraelskému Knesetu neboli parlamentu.



Mnoho protestujících v Jeruzalémě se utábořilo v nedalekém parku poté, co v sobotu dokončili čtyřdenní pochod do města z Tel Avivu.



Po sedmi měsících masových protestů proti plánu napětí stoupalo, když zákonodárci před pondělním hlasováním zahájili maratónskou debatu o první hlavní části revize.



V plamenném projevu, kterým bylo zasedání zahájeno, odsoudil Simcha Rothman, hlavní hybatel revize, soudy s tím, že svévolným rušením vládních rozhodnutí poškozují demokratické ideály Izraele. "Tato malá klauzule má obnovit demokracii ve státě Izrael," řekl Rothman. "Vyzývám členy Knesetu, aby návrh zákona schválili."



Předseda opozice Jair Lapid ve svém projevu v parlamentu vyzval Netanjahua k obnovení kompromisních jednání a pochválil protestující za to, že se postavili vládě. "Izraelská vláda zahájila opotřebovací válku proti občanům Izraele a zjistila, že lidi nelze zlomit. Budoucnosti našich dětí se nevzdáme," řekl.



Orit Farkash HaCohenová z opoziční strany Národní jednota se při kritice vlády rozplakala. "Naše země hoří. Zničili jste tuto zemi," řekla. "Nemohu uvěřit tomu, co vidím."



Více než 100 vysloužilých šéfů bezpečnostních složek veřejně podpořilo rozrůstající se řady vojenských záložníků, kteří se plánují přestat hlásit do služby, pokud bude "změna soudnictví" prosazena.



"Jsou to nebezpečné trhliny," napsal v neděli šéf armády generálporučík Herzi Halevi v dopise vojákům, který měl napětí řešit. "Pokud nebudeme silnou a soudržnou armádou, pokud v IDF [Izraelských obranných silách] nebudou sloužit ti nejlepší, nebudeme již moci jako země v regionu existovat."





