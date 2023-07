Britští podnikatelé, vědci a politikové varují před klimatickou katastrofou

20. 7. 2023

čas čtení 17 minut

Bob Watson řekl, že na základě současných opatření, která vidíme, že vlády a soukromý průmysl atd. na celém světě přijímají, je pravděpodobné, že se dostaneme na 2,5 stupně Celsia nebo ještě na víc. Takže Bob Watson říkal, že opravdu musíme nyní velmi silně urychlit naše kroky, protože 2,5 nebo tři stupně by bylo naprosto strašné a tři stupně jsme na této planetě neviděli už tři miliony let. A homo sapiens je na světě 250 000 let. Mluvíme o 2,5 a 3 stupních, stovky milionů, možná miliardy lidí se postěhují na sever. Velká část Bangladéše, Floridy a tak dále, bude pod vodou, chci říct, že důsledky 2,5 až 3 stupňů by byly naprosto strašné. Zbrzdilo by to rozvoj životní úrovně po celém světě a a zabilo mnoho, mnoho milionů lidí. Takže musíme opravdu urychlit opatření.



Osobnosti, které se účastnily zasedání COP 26 v Glasgow v roce 2021, a stovka britských podnikatelů napsaly britskému premiéru varovné dopisy, že Británie dostatečně nebojuje proti globálnímu oteplování. Vědci varují, že směřujeme na oteplení o 2,5 až 3 stupně Celsia a bude to znamenat absolutní katastrofu. Česká vláda také nedělá nic. Toto je překlad velké části publicistického pořadu World at One rozhlasu BBC ze čtvrtka 20. července.





Moderátorka

V roce 2015 se téměř všechny země světa dohodly, že se pokusí omezit nárůst globálních teplot na 1,5 stupně Celsia nad úroveň před průmyslovou revolucí. Měli jsme poslední šanci vytvořit plán, který by omezil nárůst globální teploty na 1,5 stupně, a tak jsme slíbili, že to dodržíme.





Jeden z nejvlivnějších britských klimatologů, profesor Sir Bob Watson z Tyndallova institutu, prohlásil nejen to, že podle jeho názoru 1 1/2 stupně již není možné dosáhnout, ale že pokud se situace nezmění, směřujeme ke 2 1/2 stupňům nebo více.



Profesor Sir Bob Watson



Myslím, že většina lidí má strach, že nedosáhneme 1,5 stupně Celsia, čehož podle mého názoru nedosáhneme, jsem velmi pesimistický, pokud jde o dosažení dokonce dvou stupňů. Ale pokud dovolíme, aby se cíl stával stále volnějším a volnějším, vyšším a vyšším, budou vlády v budoucnu dělat ještě méně. Musíme se pokusit přimět vlády ke snižování emisí.



Moderátorka



No, průměrná globální teplota je v současné době asi o 1,2 stupně vyšší než před průmyslovou revolucí, a to vedlo k tomu, co jsme viděli tento týden. Teploty ovlivňují mnoho aspektů našeho života. Jeden příklad v Maďarsku, teplota Dunaje je nyní tak vysoká, že tamní jaderná elektrárna musela snížit svůj výkon, protože voda potřebná k chlazení není totiž dostatečně studená. Rozdíl mezi průměrnými teplotami 1 1/2 a 2 nebo 2,5 se nemusí zdát velký, ale je to drastický rozdíl. Doktor Chris Smith se zabývá výzkumem klimatu na univerzitě v Leedsu. A o významu 1 1/2 stupně napsal pro IPCC, Mezivládní panel pro změnu klimatu. Zeptala jsem se ho, co pro lidstvo znamená 2,5 stupně.

V roce 2015 se téměř všechny země světa dohodly, že se pokusí omezit nárůst globálních teplot na 1,5 stupně Celsia nad úroveň před průmyslovou revolucí. Měli jsme poslední šanci vytvořit plán, který by omezil nárůst globální teploty na 1,5 stupně, a tak jsme slíbili, že to dodržíme.Jeden z nejvlivnějších britských klimatologů, profesor Sir Bob Watson z Tyndallova institutu, prohlásil nejen to, že podle jeho názoru 1 1/2 stupně již není možné dosáhnout, ale že pokud se situace nezmění, směřujeme ke 2 1/2 stupňům nebo více.Myslím, že většina lidí má strach, že nedosáhneme 1,5 stupně Celsia, čehož podle mého názoru nedosáhneme, jsem velmi pesimistický, pokud jde o dosažení dokonce dvou stupňů. Ale pokud dovolíme, aby se cíl stával stále volnějším a volnějším, vyšším a vyšším, budou vlády v budoucnu dělat ještě méně. Musíme se pokusit přimět vlády ke snižování emisí.No, průměrná globální teplota je v současné době asi o 1,2 stupně vyšší než před průmyslovou revolucí, a to vedlo k tomu, co jsme viděli tento týden. Teploty ovlivňují mnoho aspektů našeho života. Jeden příklad v Maďarsku, teplota Dunaje je nyní tak vysoká, že tamní jaderná elektrárna musela snížit svůj výkon, protože voda potřebná k chlazení není totiž dostatečně studená. Rozdíl mezi průměrnými teplotami 1 1/2 a 2 nebo 2,5 se nemusí zdát velký, ale je to drastický rozdíl. Doktor Chris Smith se zabývá výzkumem klimatu na univerzitě v Leedsu. A o významu 1 1/2 stupně napsal pro IPCC, Mezivládní panel pro změnu klimatu. Zeptala jsem se ho, co pro lidstvo znamená 2,5 stupně.



Chris Smith



Předpokládám, že dobrou zprávou je, že taková úroveň oteplení velmi pravděpodobně nepovede k úplnému zániku lidstva, jak ho známe. Ale co to znamená, je, že budeme stále více trpět neblahými účinky změny klimatu, a to nejen v lidském světě, zejména vlnami veder, suchem, přívalovými dešti, a to bude mít vliv na infrastrukturu. Takže pokud budeme mít více extrémních srážek, budeme mít například více povodní. Ale ovlivní to i věci, jako je zemědělství a lesnictví. Takže pokud nebudeme mít dostatek deště pro pěstování plodin nebo lesů, bude to mít skutečně vliv na lidské zdraví a živobytí, ale také přírodu. Chci říct, že existuje velký rozdíl mezi mírou přežití korálových útesů mezi 1,5 a 2 stupni globálního oteplení a a v podstatě při 2 stupních oteplení téměř všechny tropické korály vymřou. Takže to má obrovský dopad na biodiverzitu v přírodě i na lidské společnosti, v kterých žijeme.



Moderátorka



Budeme svědky vymírání mnohem většího počtu živočichů?



Chris Smith



To je docela pravděpodobné. Klimatické změny přinášejí spoustu stresu i pro přírodu a pro lidi je pravděpodobně snazší se přizpůsobit, než je to pro přírodu a zvířata. V průběhu historie Země jsme nikdy nezažili rychlé klimatické změny v takovém rozsahu, jakým procházíme v současnosti, a svět přírody potřebuje čas, aby se přizpůsobil měnícímu se klimatu. Lidé, pokud budou mít dostatek zdrojů a schopností, se mohou změně klimatu přizpůsobit, i když to nebude snadné. Pravděpodobně to nebude příjemné, ale lidé se mohou přizpůsobit. Přírodní svět možná tak snadno ne a bohužel je velká pravděpodobnost, že vymře mnohem více druhů.



Moderátorka



Hodně slyšíme o tom, jak se lidé vyrovnávají s vedrem nebo se s ním nevyrovnávají, bojují v noci s teplotami. Jsou i další věci, o kterých si myslíte, že je lidé prostě potřebují?



Chris Smith



Když se zamyslíme nad změnami ve srážkách v jednotlivých částech světa, tak mnoho klimatických modelů předpokládá, že oblast Středomoří bude sušší, takže se sníží produktivita plodin ve Středomoří bude tepleji, bude to nepříjemnější. To jsme již viděli při vlnách veder v jižní Evropě v uplynulém týdnu. Že se nyní dostáváme do jakési velmi nebezpečné úrovně pro lidskou snášenlivost horka. To jsou takové reálné dopady, které lidé v některých částech světa zažívají.



Moderátorka



Varování přichází v době, kdy se dozvídáme, že 15 významných osobností, které se podílely na britském hostování klimatických rozhovorů Cop 26 v Glasgowě, napsalo britskému premiérovi dopis, v němž vyjádřilo hluboké znepokojení nad liknavým přístupem britské vlády k mezinárodním otázkám klimatu, přírody a životního prostředí. Tento týden napsalo podobný dopis 100 vedoucích představitelů podniků, kteří naléhají na vládu, aby se znovu zaměřila na cíl Spojeného království dosáhnout čisté nulové hodnoty, jinak riskuje, že zůstane pozadu. Jedním ze signatářů dnešního dopisu je lord Stern, Nicholas Stern. Ten v roce 2006 napsal přelomovou studii nazvanou Sternova zpráva o ekonomice změny klimatu. Nyní je profesorem ekonomie a politologie a předsedou Granthamova výzkumného institutu pro klimatické změny a životní prostředí na London School of Economy. Dnes dopoledne jsem se ho zeptala, zda souhlasí s profesorem Bobem Watsonem, že 1,5 stupně již není dosažitelný a pravděpodobnější je 2,5 stupně.



Nicholas Stern



Bob Watson řekl, že na základě současných opatření, která vidíme, že vlády a soukromý průmysl atd. na celém světě přijímají, je pravděpodobné, že se dostaneme na 2,5 stupně stupňů Celsia nebo ještě na víc. Takže Bob říkal, že opravdu musíme nyní velmi silně urychlit naše kroky, protože 2,5 nebo tři stupně by bylo naprosto strašné a tři stupně jsme na této planetě neviděli už tři miliony let. A homo sapiens je na světě 250 000 let. Mluvíme o 2,5 a 3 stupních, stovky milionů, možná miliardy lidí se postěhují na sever. Velká část Bangladéše, Floridy a tak dále, bude pod vodou, chci říct, že důsledky 2,5 až 3 stupňů by byly naprosto strašné. Zbrzdilo by to rozvoj životní úrovně po celém světě a a zabilo mnoho, mnoho milionů lidí. Takže musíme opravdu urychlit opatření. Takže je velmi důležité věnovat pozornost tomu, co Bob Watson řekl.



Moderátorka



Myslíte si však, že i když budeme jednat nyní, nemůžeme již dosáhnout hodnoty 1,5 stupňů Celsia?



Nicholas Stern



Myslím si, že 1,5 stupňů Celsia je pravděpodobně nedosažitelné. I kdybychom nyní zrychlili. Ne, ale mohli bychom to vrátit zpět, kdybychom začali snižovat náklady na negativní emise a zlepšovat se v negativních emisích, víte, negativní emise znamenají přímé zachycování oxidu uhličitého ze vzduchu. Prostřednictvím spalování biopaliv, existují různé další způsoby pohlcování oxidu uhličitého prostřednictvím řas a tak dále.



Moderátorka



To, co existuje v oblasti negativních emisí, pokud jde o zachycování a ukládání uhlíku, je v současné době téměř jen teoretické a v měřítku, které se ani zdaleka neblíží rozsahu toho, co je potřeba.



Nicholas Stern



To je naprostá pravda. Zachycování a ukládání uhlíku vám dává záporné emise pouze tehdy, pokud to, víte, děláte s biopalivy. V opačném případě vám to dává v zásadě nulové emise nebo emise blízké nule, ale musíme se v negativních emisích mnohem zlepšit. Samozřejmě zalesňování. Je velmi užitečné. Je to velmi přirozený způsob, jak dosáhnout negativních emisí, ale máte naprostou pravdu, Sarah, v současné době není v takovém měřítku a za takové náklady, aby tento problém skutečně řešilo. Nejdůležitější je snížit naše emise. A my se musíme naučit přizpůsobit, protože to, co přijde, je opravdu nesmírně obtížné.



Moderátorka



Vy, spolu se 14 dalšími významnými osobnostmi, které se účastnily COP 26, jste napsal premiérovi, že Velká Británie ztrácí své místo v oblasti změny klimatu ve světě.



Podobný dopis poslalo také 104 britských podniků, které premiéra vyzvaly, aby se znovu zaměřil na nulové emise. Má tato vláda nějaký problém?





Nicholas Stern



Ano. A to až do konference COP 26, kterou si vaši posluchači jistě pamatují, na konci roku 2021 v Glasgowě, kde Velká Británie předsedala, jsme skutečně dosáhli velmi dobrého pokroku, pokud jde o závazky ze strany vlády, pokud jde o zvýšení finančních závazků, pokud jde o to, že se Spojené státy a Čína daly dohromady, a velmi důležitý je i závazek ze strany soukromého sektoru. Takže to byly velmi dobré záměry, které vláda Spojeného království s vynikajícím Alokem Sharmou jako předsedou této konference a s podporou Borise Johnsona, tehdejšího premiéra, měla. Byli jsme v čele a vedli jsme svět a byl to velký krok vpřed, ale bohužel od té doby se to vytratilo, víte, a schválili jsme uhelný důl. Schvalujeme na severozápadě Anglie průzkum dalších ložisek ropy a zemního plynu, příliš rychle nepostupujeme v zateplování našich domů. Což je velmi důležité, a tak tento závazek vyprchal a vypadá to, že některé naše závazky v oblasti financování ochrany klimatu jsou ohroženy. Proto jsme napsali tento dopis. Protože jsme velmi úzce spolupracovali na podpoře tehdejšího premiéra Borise Johnsona. Rishi Sunak přišel na konferenci COP 26 a mluvil velmi dobře. Pokud to mohu říci. Byl tehdy ministrem financí Vedení Aloka Sharmy bylo skvělé. A to, co pak máte, je, že se Velká Británie změnila z toho, že před rokem a půl byla v popředí, na to, že je nyní na mezinárodní úrovni vnímána jako opozdilec a mnohem méně důležitá, a my máme ve Velké Británii tolik co budovat s naším výborem pro změnu klimatu, našimi uhlíkovými cíli a tak dále, co bychom měli být lídry, můžeme být lídry, ale ted to vypadá velmi bledě.



Moderátorka



Lord Goldsmith, který byl mezinárodním ministrem pro klima, skončil s tím, že Rishi Sunak prostě nemá motivaci, nemá zájem. Tato témata s ním nehýbají. Myslíte si to taky?



Nicholas Stern



Já nevím, Sarah. Myslím, že by bylo velmi dobré, kdyby premiér teď vystoupil a řekl, jak je to všechno důležité, jak je to závazné. Ale potřebujeme od něj jasné prohlášení, že je to důležité a že takto bude Spojené království v oblasti zateplování a tepelných čerpadel postupovat. A všechny věci, které musíme udělat, infrastrukturu pro elektromobily a tak dále, to je způsob, jakým musíme postupovat. Takto budeme přispívat k mezinárodnímu financování ochrany klimatu, aby to byly věci, které by měly velký význam. A kromě toho by skutečně podpořily růst. Potřebujeme strategii růstu. Víte, že jsem ekonom. V oblasti klimatu to funguje. Potřebujeme strategii růstu pro Spojené království a toto je ta nejlepší strategie růstu. Dvojnásobné investice a rychlý postup v oblasti věcí, jako jsou baterie a zelený vodík. To je velký příběh růstu pro Spojené království a zároveň strategie pro životní prostředí a klima. Je to příběh růstu, který se velmi liší od špinavých, destruktivních modelů minulosti. Je to nový příběh růstu. Velmi odlišný.



Moderátorka



Když jste se do toho zapojil, tak jste samozřejmě vyčíslil náklady. Co se s těmito náklady stalo?



Nicholas Stern



Uvedl jsem, že náklady na nečinnost jsou mnohem vyšší než náklady na akci, nyní vidíme, že náklady na nečinnost jsou mnohem vyšší, než jsem původně uváděl, že jsou 16 -



Moderátorka



5 % celosvětového HDP jste tehdy říkal.



Nicholas Stern



Řekl jsem 5 až 20 procent celosvětového HDP. Myslím, že teď mluvíme o velmi velkých číslech. O zničení celého našeho způsobu života a vlastně i samotných životů tolika lidí. Ale pozitivnější je, že vidíme, že čistá energie je levnější než špinavá. Vidíme, že technický pokrok a inovace v těchto nových čistých odvětvích postupují velmi rychle. Jinými slovy, opatření, která je třeba přijmout, abyste pokročili v boji proti změně klimatu, zvyšují životní úroveň.



Moderátorka



Nyní hovořím s lordem Debenem, politikem z Konzervativní strany, bývalým ministrem, který právě na konci minulého měsíce odstoupil z funkce předsedy výboru pro změnu klimatu.



Má vláda Spojeného království pravdu, když říká, že jsme světovým lídrem v oblasti čistých nulových emisí, které snižujeme rychleji než kdokoli jiný a přitahujeme miliardové investice? Dělá vláda to, co je nezbytné, a je na správné cestě?



Lord Deben



Ne, na zcela špatné. Nezávislá rada Výboru pro změnu klimatu hovoří zcela jasně. Před 18 měsíci to tak bylo, teď už pravděpodobně ne. Britská vláda nedělá věci, které nyní dělat musí. Zaprvé Spojené státy, zadruhé Evropská unie a nyní dokonce i Čína postupují mnohem rychleji než my. Také souhlasíme s věcmi, které nás staví zpět, jak řekl lord Stern, tím, že otevíráme uhelný důl, což je naprosto absurdní, a také tím, že chceme dobývat více ropy ze Severního moře za deset let, kdy nám bude k dispozici ropa z celého světa, a kde dáváme nejhorší možný příklad ostatnímu světu, jakmůžete žádat Afriku, aby netěžila ropu, ale namísto toho stavěla větrníky a dělala fotovoltaiku? Jak to po nich můžete chtít, když sami vytváříte nové ropné vrty?



Moderátorka



Nkteří lidé by řekli: Podívejte se, každý z nás jako jednotlivec se rozhoduje každý den. A my možná příliš mnoho chceme od vlády, když je to naše osobní povinnost.



Lord Deben



No, jak člověk stárne, zjišťuje, že to není buď, anebo. Je to obojí. A vláda samozřejmě musí dělat to, co musí. Nedělá to. Všechny rady ze všech nezávislých míst to říkají. Řekněte jim, že musí přestat tvrdit, že stojí v čele, když nestojí. Já chci slyšet od premiéra závazek, znovuzavázání se k tomu, co řekli v Glasgow. Ale pak chceme, aby to splnili, ale to mohou udělat i všichni jednotlivci. Můžeme dělat věci, jako neplýtvat vodou, nespotřebovávat energii, když ji nepotřebujeme. Jednoduché věci, jako je zhasínání světel a nepouštění vody, a velmi důležité je to, jsou tu části země, které budou mít vody skutečně velmi málo. Jedna vodárenská společnost sdělila národu, že až do roku 2032 nebude moci napojit žádné nové komerční podniky, takže se tím blokuje nové podnikání. A je to důležitá část Británie. Takže tyto změny opravdu musíme udělat.



Zdroj (audio, registrace) Bob Watson řekl, že na základě současných opatření, která vidíme, že vlády a soukromý průmysl atd. na celém světě přijímají, je pravděpodobné, že se dostaneme na 2,5 stupně stupňů Celsia nebo ještě na víc. Takže Bob říkal, že opravdu musíme nyní velmi silně urychlit naše kroky, protože 2,5 nebo tři stupně by bylo naprosto strašné a tři stupně jsme na této planetě neviděli už tři miliony let. A homo sapiens je na světě 250 000 let. Mluvíme o 2,5 a 3 stupních, stovky milionů, možná miliardy lidí se postěhují na sever. Velká část Bangladéše, Floridy a tak dále, bude pod vodou, chci říct, že důsledky 2,5 až 3 stupňů by byly naprosto strašné. Zbrzdilo by to rozvoj životní úrovně po celém světě a a zabilo mnoho, mnoho milionů lidí. Takže musíme opravdu urychlit opatření. Takže je velmi důležité věnovat pozornost tomu, co Bob Watson řekl.Myslíte si však, že i když budeme jednat nyní, nemůžeme již dosáhnout hodnoty 1,5 stupňů Celsia?Myslím si, že 1,5 stupňů Celsia je pravděpodobně nedosažitelné. I kdybychom nyní zrychlili. Ne, ale mohli bychom to vrátit zpět, kdybychom začali snižovat náklady na negativní emise a zlepšovat se v negativních emisích, víte, negativní emise znamenají přímé zachycování oxidu uhličitého ze vzduchu. Prostřednictvím spalování biopaliv, existují různé další způsoby pohlcování oxidu uhličitého prostřednictvím řas a tak dále.To, co existuje v oblasti negativních emisí, pokud jde o zachycování a ukládání uhlíku, je v současné době téměř jen teoretické a v měřítku, které se ani zdaleka neblíží rozsahu toho, co je potřeba.To je naprostá pravda. Zachycování a ukládání uhlíku vám dává záporné emise pouze tehdy, pokud to, víte, děláte s biopalivy. V opačném případě vám to dává v zásadě nulové emise nebo emise blízké nule, ale musíme se v negativních emisích mnohem zlepšit. Samozřejmě zalesňování. Je velmi užitečné. Je to velmi přirozený způsob, jak dosáhnout negativních emisí, ale máte naprostou pravdu, Sarah, v současné době není v takovém měřítku a za takové náklady, aby tento problém skutečně řešilo. Nejdůležitější je snížit naše emise. A my se musíme naučit přizpůsobit, protože to, co přijde, je opravdu nesmírně obtížné.Vy, spolu se 14 dalšími významnými osobnostmi, které se účastnily COP 26, jste napsal premiérovi, že Velká Británie ztrácí své místo v oblasti změny klimatu ve světě.Podobný dopis poslalo také 104 britských podniků, které premiéra vyzvaly, aby se znovu zaměřil na nulové emise. Má tato vláda nějaký problém?Ano. A to až do konference COP 26, kterou si vaši posluchači jistě pamatují, na konci roku 2021 v Glasgowě, kde Velká Británie předsedala, jsme skutečně dosáhli velmi dobrého pokroku, pokud jde o závazky ze strany vlády, pokud jde o zvýšení finančních závazků, pokud jde o to, že se Spojené státy a Čína daly dohromady, a velmi důležitý je i závazek ze strany soukromého sektoru. Takže to byly velmi dobré záměry, které vláda Spojeného království s vynikajícím Alokem Sharmou jako předsedou této konference a s podporou Borise Johnsona, tehdejšího premiéra, měla. Byli jsme v čele a vedli jsme svět a byl to velký krok vpřed, ale bohužel od té doby se to vytratilo, víte, a schválili jsme uhelný důl. Schvalujeme na severozápadě Anglie průzkum dalších ložisek ropy a zemního plynu, příliš rychle nepostupujeme v zateplování našich domů. Což je velmi důležité, a tak tento závazek vyprchal a vypadá to, že některé naše závazky v oblasti financování ochrany klimatu jsou ohroženy. Proto jsme napsali tento dopis. Protože jsme velmi úzce spolupracovali na podpoře tehdejšího premiéra Borise Johnsona. Rishi Sunak přišel na konferenci COP 26 a mluvil velmi dobře. Pokud to mohu říci. Byl tehdy ministrem financí Vedení Aloka Sharmy bylo skvělé. A to, co pak máte, je, že se Velká Británie změnila z toho, že před rokem a půl byla v popředí, na to, že je nyní na mezinárodní úrovni vnímána jako opozdilec a mnohem méně důležitá, a my máme ve Velké Británii tolik co budovat s naším výborem pro změnu klimatu, našimi uhlíkovými cíli a tak dále, co bychom měli být lídry, můžeme být lídry, ale ted to vypadá velmi bledě.Lord Goldsmith, který byl mezinárodním ministrem pro klima, skončil s tím, že Rishi Sunak prostě nemá motivaci, nemá zájem. Tato témata s ním nehýbají. Myslíte si to taky?Já nevím, Sarah. Myslím, že by bylo velmi dobré, kdyby premiér teď vystoupil a řekl, jak je to všechno důležité, jak je to závazné. Ale potřebujeme od něj jasné prohlášení, že je to důležité a že takto bude Spojené království v oblasti zateplování a tepelných čerpadel postupovat. A všechny věci, které musíme udělat, infrastrukturu pro elektromobily a tak dále, to je způsob, jakým musíme postupovat. Takto budeme přispívat k mezinárodnímu financování ochrany klimatu, aby to byly věci, které by měly velký význam. A kromě toho by skutečně podpořily růst. Potřebujeme strategii růstu. Víte, že jsem ekonom. V oblasti klimatu to funguje. Potřebujeme strategii růstu pro Spojené království a toto je ta nejlepší strategie růstu. Dvojnásobné investice a rychlý postup v oblasti věcí, jako jsou baterie a zelený vodík. To je velký příběh růstu pro Spojené království a zároveň strategie pro životní prostředí a klima. Je to příběh růstu, který se velmi liší od špinavých, destruktivních modelů minulosti. Je to nový příběh růstu. Velmi odlišný.Když jste se do toho zapojil, tak jste samozřejmě vyčíslil náklady. Co se s těmito náklady stalo?Uvedl jsem, že náklady na nečinnost jsou mnohem vyšší než náklady na akci, nyní vidíme, že náklady na nečinnost jsou mnohem vyšší, než jsem původně uváděl, že jsou 16 -5 % celosvětového HDP jste tehdy říkal.Řekl jsem 5 až 20 procent celosvětového HDP. Myslím, že teď mluvíme o velmi velkých číslech. O zničení celého našeho způsobu života a vlastně i samotných životů tolika lidí. Ale pozitivnější je, že vidíme, že čistá energie je levnější než špinavá. Vidíme, že technický pokrok a inovace v těchto nových čistých odvětvích postupují velmi rychle. Jinými slovy, opatření, která je třeba přijmout, abyste pokročili v boji proti změně klimatu, zvyšují životní úroveň.Nyní hovořím s lordem Debenem, politikem z Konzervativní strany, bývalým ministrem, který právě na konci minulého měsíce odstoupil z funkce předsedy výboru pro změnu klimatu.Má vláda Spojeného království pravdu, když říká, že jsme světovým lídrem v oblasti čistých nulových emisí, které snižujeme rychleji než kdokoli jiný a přitahujeme miliardové investice? Dělá vláda to, co je nezbytné, a je na správné cestě?Ne, na zcela špatné. Nezávislá rada Výboru pro změnu klimatu hovoří zcela jasně. Před 18 měsíci to tak bylo, teď už pravděpodobně ne. Britská vláda nedělá věci, které nyní dělat musí. Zaprvé Spojené státy, zadruhé Evropská unie a nyní dokonce i Čína postupují mnohem rychleji než my. Také souhlasíme s věcmi, které nás staví zpět, jak řekl lord Stern, tím, že otevíráme uhelný důl, což je naprosto absurdní, a také tím, že chceme dobývat více ropy ze Severního moře za deset let, kdy nám bude k dispozici ropa z celého světa, a kde dáváme nejhorší možný příklad ostatnímu světu, jakmůžete žádat Afriku, aby netěžila ropu, ale namísto toho stavěla větrníky a dělala fotovoltaiku? Jak to po nich můžete chtít, když sami vytváříte nové ropné vrty?No, jak člověk stárne, zjišťuje, že to není buď, anebo. Je to obojí. A vláda samozřejmě musí dělat to, co musí. Nedělá to. Všechny rady ze všech nezávislých míst to říkají. Řekněte jim, že musí přestat tvrdit, že stojí v čele, když nestojí. Já chci slyšet od premiéra závazek, znovuzavázání se k tomu, co řekli v Glasgow. Ale pak chceme, aby to splnili, ale to mohou udělat i všichni jednotlivci. Můžeme dělat věci, jako neplýtvat vodou, nespotřebovávat energii, když ji nepotřebujeme. Jednoduché věci, jako je zhasínání světel a nepouštění vody, a velmi důležité je to, jsou tu části země, které budou mít vody skutečně velmi málo. Jedna vodárenská společnost sdělila národu, že až do roku 2032 nebude moci napojit žádné nové komerční podniky, takže se tím blokuje nové podnikání. A je to důležitá část Británie. Takže tyto změny opravdu musíme udělat.Zdroj (audio, registrace) ZDE

0