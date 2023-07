Létání v Evropě je až 30krát levnější než vlak, konstatuje Greenpeace

20. 7. 2023

Levné lety, které umožňují daňové úlevy leteckým společnostem, podle organizátorů kampaně povzbuzují lidi k tomu, aby ničili planetu vedrem





Mezi nejlepší linky patří Lisabon-Porto a Madrid-Barcelona pro vnitrostátní cesty a Berlín-Praha, Curych-Vídeň a Praha-Budapešť pro mezinárodní cesty. Žádná z nejlepších mezinárodních vlakových linek nezahrnuje Velkou Británii, Francii, Španělsko nebo Itálii.



Levné lety a drahé jízdenky na vlak v Evropě podporují špinavé způsoby dopravy,upozorňují organizátoři kampaně, podle nichž "nehorázné" daňové úlevy podporují lidi v tom, aby ohřívali planetu při cestách na dovolenou.



Podle analýzy Greenpeace zveřejněné ve čtvrtek jsou vlakové jízdenky na stejných trasách v průměru dvakrát dražší než letenky. Organizátoři kampaně porovnávali jízdenky na 112 trasách v devíti různých dnech. Zjistili, že cesta z Londýna do Barcelony stojí až třicetinásobek nákladů na cestu vlakem oproti cestě letadlem.

Prázdninové destinace po celé Evropě se tento týden smaží ve smrtelném horku, které zvyšují skleníkové plyny uvolňované při spalování fosilních paliv.



"Letenky za 10 eur jsou možné jen díky tomu, že ostatní, například zaměstnanci a daňoví poplatníci, platí skutečné náklady," zdůraznila Lorelei Limousinová, pracovnice Greenpeace, která se zabývá klimatickými kampaněmi. "V zájmu planety a lidí musí politici jednat, aby tuto situaci změnili a učinili jízdu vlakem cenově dostupnější variantou."



Létání je jednou z nejvíce znečišťujících činností, které může člověk vykonávat, a také jednou z nejhůře čistitelných. Na rozdíl od konzumace hamburgeru nebo jízdy autem - které mají čistší alternativy, jako je rostlinné maso a elektromobily - neexistuje způsob, jak létat, aniž by se ničilo klima. Odborníci kritizují systémy, které tvrdí, že kompenzují emise z létání, jako chybné.



Organizátoři kampaně Greenpeace zjistili, že cestování vlakem je v průměru dražší než létání na 79 ze 121 tras, které zkoumali. Na mnoha trasách byly jednotlivé dny, kdy byl vlak levnější než letadlo, i když průměrné náklady byly vyšší.



Vlaky předstihly letadla v osmi nebo devíti z devíti testovaných dnů na 23 trasách. Polovina z nich byla označena za "skvělou", protože měla pravidelné a spolehlivé spojení, dobrou rychlost a jízdenky za méně než 150 eur.



Celkově byla studie "dobře provedena" a zohlednila složitosti systému, jako je například doba rezervace, uvedl Stefan Gössling, profesor na Linnéově univerzitě ve Švédsku, který se zabýval emisemi z letů. "Přesto zjištění nepřekvapují, protože letecká doprava je vysoce dotovaná."



V Evropě neplatí letecké společnosti žádné daně z kerosinu a jen malé daně z letenek nebo DPH. Jejich emise jsou oceňovány pouze pro lety v rámci Evropy - na úrovni nižší, než jsou společenské náklady uhlíku. Studie, kterou začátkem tohoto měsíce zveřejnila skupina Transport and Environment, která se zabývá ekologickými kampaněmi, zjistila, že evropské vlády přišly v roce 2022 o 34,2 miliardy eur kvůli špatnému zdanění letecké dopravy. Tato "daňová mezera" by se měla v roce 2025 zvýšit na 47,1 miliardy eur, uvádí zpráva.



"Stručně řečeno: pokud letíte, jste dotováni; pokud jedete vlakem, jste potrestáni vyššími cenami - a také tím, že cesta je často delší," uvedl Gössling.



Letecký průmysl je zodpovědný za přibližně 2,5 % celosvětového znečištění oxidem uhličitým, ale uvolňuje i další plyny, které planetu dále zahřívají. Studie, jejímž spoluautorem je Gössling, zjistila, že v roce 2018 létalo pouze 11 % světa a nanejvýš 4 % letěla do zahraničí.



Mezinárodní energetická agentura, organizace se sídlem v Paříži, kterou vedou ministři energetiky převážně bohatých zemí, vyzvala politiky, aby "zdanili leteckou dopravu podle dopadu a uznali, že létá jen menšina světa". Doporučila jim také, aby rozšířili používání udržitelných leteckých paliv.



Greenpeace požaduje, aby vlády zavedly "národní, jednoduché a dostupné klimatické jízdenky". V roce 2021 začalo Rakousko prodávat takovou jízdenku, která pokrývala veškerou veřejnou dopravu v zemi za cenu 3 eur na den. V roce 2020 se Lucembursko stalo první zemí v Evropě, kde je veřejná doprava zdarma.





Účastníci kampaně rovněž vyzvali k postupnému zrušení dotací pro letecké společnosti.



