Ruská agrese na Ukrajině: Zatčení ruského proválečného blogera Girkina pravděpodobně vyvolá zuřivost v ruské armádě, říká Velká Británie

22. 7. 2023

čas čtení 13 minut





Bývalý zpravodajský důstojník Igor Girkin byl zatčen na základě obvinění z "extremismu" poté, co kritizoval Putina

Zatčení ruského pro-válečného blogera pravděpodobně vyvolá v armádě zuřivost, říká britské ministerstvo obrany



Ruské zatčení Igora Girkina, bývalého ruského zpravodajského důstojníka a předního nacionalistického vojenského blogera, podle britské zpravodajské služby pravděpodobně rozzuří některé složky armády i jeho kolegy blogery.



Ministerstvo obrany ve své poslední zpravodajské zprávě uvedlo, že Girkin byl dlouho kritikem vedení války na Ukrajině ze strany ruského ministerstva obrany, ale v posledních dnech se jeho komentáře "změnily v přímou kritiku ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho působení u moci".



Bývalý velitel bojových jednotek ruských zástupných sil na východní Ukrajině, který byl nizozemským soudem odsouzen v souvislosti se sestřelením letu MH17 společnosti Malaysia Airlines v roce 2014, byl v pátek zatčen na základě obvinění z "extremismu".



Girkin hrál od roku 2014 významnou roli v ruské válce v Donbasu a loni strávil několik měsíců na frontě, uvedla agentura.



Girkin sice není spojencem skupiny Wagner, ale pravděpodobně byl připraven pouze posunout hranice veřejné kritiky v souvislosti s neúspěšnou vzpourou šéfa Wagnera Jevgenije Prigožina v červnu 2023. Tabu vůči nemaskované kritice Putinova režimu totiž výrazně zesláblo.



Poslední aktualizace obranného zpravodajství o situaci na Ukrajině - 22. července 2023.



Více informací o používání jazyka obranným zpravodajstvím: https://t.co/UEr0cM4SPH.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦

- Ministerstvo obrany 🇬🇧 (@DefenceHQ) 22. července 2023.



- UNESCO odsoudilo ruský útok na historické centrum Oděsy, které je chráněno Úmluvou o ochraně světového dědictví



V oátek večer večer dostali obyvatelé města již čtvrtou noc po sobě pokyn zamířit do protiatomových krytů. Bylo to vyvrcholením týdne, kdy ruské síly ostřelovaly město hypersonickými raketami a bezpilotními letouny při opakovaných útocích, jejichž cílem bylo zničit oděské zařízení na vývoz obilí.



Unesco uvedlo:



Předběžné hodnocení v Oděse odhalilo poškození několika muzeí na území světového dědictví, včetně Oděského archeologického muzea, Oděského námořního muzea a Oděského literárního muzea. Všechna byla označena UNESCO a místními úřady modrým štítem, charakteristickým znakem Haagské úmluvy z roku 1954.



- Australští zemědělci se před blížící se sklizní upínají k prudkému růstu cen obilí poté, co ruské raketové údery na ukrajinské přístavy a rozhodnutí Kremlu odstoupit od dohody o vývozu obilí z černomořského regionu, která má umožnit vývoz zemědělských produktů, vyvolaly jejich prudký nárůst



Pro mnoho australských pěstitelů obilí by to mohlo znamenat čtvrtý rok zdravé úrody v řadě podpořený vysokými cenami pšenice a dalších obilovin.



Analytik společnosti Rabobank pro obiloviny Dennis Voznesenski uvedl:



Je důležité, abychom nebyli příliš veselí, protože v Černém moři se právě teď dějí strašné věci. Mohlo by to však vést k dalšímu roku možná zvýšených cen a dobré produkce.



Tracy Blackburnová, která pomáhá řídit zemědělskou činnost zahrnující pšenici a další obiloviny v centrálním Novém Jižním Walesu, uvedla, že otřesy v Černém moři by měly vést k větší poptávce po australském obilí.



- Rusko bylo v Radě bezpečnosti OSN obviněno z podněcování hladomoru tím, že blokuje vývoz obilí přes Černé moře s cílem vydělat na vyšších světových cenách potravin.



Zástupce Ruska včera prohlásil, že Moskva by mohla zvážit obnovení tohoto programu, pokud by dostala lepší podmínky pro svůj vlastní vývoz potravin a hnojiv, ale západní diplomaté ji obvinili, že drží chudé lidi na světě v šachu.



Šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths uvedl, že černomořská obilná iniciativa, kterou Rusko v pondělí ukončilo, byla úspěšná a umožnila během roku vyvézt 33 milionů tun obilí z ukrajinských přístavů do 45 zemí na více než tisícovce lodí.



- USA plánují oznámit nový balík vojenské pomoci pro Ukrajinu v hodnotě až 400 milionů dolarů, protože ukrajinská protiofenzíva není účinná, uvedli podle agentury Reuters tři američtí představitelé. USA do tohoto balíku pomoci se zbraněmi nezahrnuly kazetovou munici, uvedli dva z těchto úředníků, kteří hovořili pod podmínkou zachování anonymity.



Balík se skládá především z dělostřelectva, raket protivzdušné obrany a pozemních vozidel a mohl by být oznámen již v úterý, uvedli úředníci.



USA poprvé poslaly na Ukrajinu na začátku tohoto měsíce dvojúčelovou vylepšenou konvenční munici, kazetovou munici odpalovanou z houfnicového děla.



Podle úředníků je součástí nadcházejícího balíku několik obrněných transportérů Stryker, odminovací zařízení, munice pro národní pokročilé raketové systémy země-vzduch (Nasams) a pro vysoce mobilní dělostřelecké raketové systémy (Himars), protitankové zbraně a munice pro protiletadlové systémy Patriot a Stinger.





- Rusko se v Radě bezpečnosti OSN ocitlo pod tlakem svého spojence Číny a rozvojových zemí i západních států, aby odvrátilo celosvětovou potravinovou krizi a urychleně obnovilo dodávky ukrajinského obilí.



Podle agentury Associated Press byla Moskva v pátek rovněž kritizována OSN a členy rady za to, že po odstoupení od rok staré dohody o dodávkách obilí zaútočila na ukrajinské přístavy a zničila přístavní infrastrukturu.



V reakci na to, že Rusko prohlásilo rozsáhlé oblasti v Černém moři za nebezpečné pro lodní dopravu, OSN varovala, že vojenský incident na moři by mohl mít "katastrofální následky".



Zástupce čínského velvyslance při OSN Geng Shuang vyjádřil naději, že Rusko a OSN budou spolupracovat na obnovení vývozu z obou zemí "v brzké době" v zájmu "zachování mezinárodní potravinové bezpečnosti a zmírnění potravinové krize zejména v rozvojových zemích".





Politická šéfka OSN Rosemary DiCarlo důrazně odsoudila ruské útoky na ukrajinské černomořské přístavy a vyzvala Moskvu, aby je okamžitě zastavila. Uvedla, že hrozby zaměřené na civilní plavidla "jsou nepřijatelné", a varovala, že námořní miny mohou ohrozit civilní plavbu.



Řekla:



Důrazně vyzýváme ke zdrženlivosti vůči jakékoli další rétorice nebo akci, která by mohla zhoršit již tak nebezpečnou situaci. Jakémukoli riziku rozšíření konfliktu v důsledku vojenského incidentu v Černém moři - ať už úmyslného nebo náhodného - je třeba za každou cenu zabránit, protože by to mohlo mít pro nás všechny potenciálně katastrofální následky.



Rusko uvedlo, že pozastavilo černomořskou obilnou iniciativu, protože se OSN nepodařilo překonat překážky při přepravě jeho potravin a hnojiv na světové trhy, což je druhá polovina dohody o ukrajinském obilí.



Agentura Reuters uvádí, že útoky na ukrajinské obilí, které je významnou součástí globálního potravinového řetězce, následovaly po příslibu Kyjeva, že se vzepře ruské námořní blokádě svých vývozních přístavů poté, co Moskva tento týden odstoupila od dohody o bezpečném námořním koridoru, kterou zprostředkovala OSN.



OSN varovala, že miliony lidí v chudých zemích po celém světě jsou vystaveny většímu riziku hladu a hladovění v důsledku dominového efektu na ceny potravin.



Šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths řekl Radě bezpečnosti:



Někteří budou hladovět, někteří zemřou hlady, mnozí mohou v důsledku těchto rozhodnutí zemřít.



Na Ukrajině místní gubernátor Oleh Kiper uvedl, že terminály s obilím zemědělského podniku v Oděské oblasti byly zasaženy letecky, přičemž bylo zničeno 100 tun hrachu a 20 tun ječmene.



Fotografie zveřejněné ministerstvem pro mimořádné události ukazovaly oheň hořící mezi zmačkanými kovovými budovami, které vypadaly jako sklady. Dva lidé byli zraněni, uvedl Kiper, zatímco úředníci informovali o sedmi mrtvých při ruských náletech na jiných místech Ukrajiny.



- Zelenskyj říká, že krymský most je legitimním cílem



Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že most spojující poloostrov Krym s Ruskem "přináší válku, nikoli mír", a je proto vojenským cílem.



Výbuchy na silničním mostě v pondělí zabily dva civilisty a vyřadily z provozu jeho část, která se teprve nedávno vrátila do plného provozu po poškození při podobném útoku v říjnu.



Ukrajinský prezident podle agentury Reuters uvedl, že silniční a železniční most "není jen logistickou cestou". Zelenskyj to řekl na bezpečnostní konferenci v americkém Aspenu prostřednictvím videolinku:



Je to cesta, po které se zásobuje válka municí, a to se děje denně. A to militarizuje Krymský poloostrov.



Pro nás je to pochopitelně nepřátelské zařízení postavené mimo mezinárodní zákony a všechny platné normy. Takže je to pro nás pochopitelně cíl. A cíl, který přináší válku, nikoli mír, musí být neutralizován.



Ukrajina pondělní útok na most - postavený Ruskem a uvedený do provozu v roce 2018 - uvítala, ale oficiální představitelé se k odpovědnosti přímo nepřihlásili. Moskva obvinila Ukrajinu.



- Rusko "vede válku proti světovým zásobám potravin" a "narušuje mír a bezpečnost na celém světě", prohlásila americká velvyslankyněpři OSN na zasedání Rady bezpečnosti. Linda Thomas-Greenfieldová vyzvala Moskvu, aby přestala útočit na ukrajinská potravinářská zařízení a znovu vstoupila do černomořské dohody o dodávkách obilí, od níž v pondělí odstoupila. "Rusko má nulový legitimní důvod k pozastavení své účasti na této dohodě... Využívá Černé moře k vydírání."





- Vladimir Putin prohlásil, že Rusko použije "všechny dostupné prostředky" na obranu Běloruska poté, co Polsko a další země EU vyjádřily obavy z nasazení ruských polovojenských jednotek v blízkosti svých hranic. Ruský prezident na zasedání ruské bezpečnostní rady prohlásil, že Polsko usiluje o invazi do Běloruska, ruského spojence, poté, co Varšava přesunula vojáky blíže k hranicím s Běloruskem poté, co Minsk zahájil cvičení s cvičiteli Wagner.





- Ruské námořnictvo provedlo "cvičení" s ostrou střelbou v severozápadní části Černého moře, uvedlo moskevské ministerstvo obrany několik dní poté, co Kreml prohlásil, že lodě plující na Ukrajinu přes tuto vodní cestu bude považovat za potenciální vojenské cíle. Černomořská flotila "provedla ostrou střelbu protilodních řízených střel na cílovou loď na bojovém cvičišti v severozápadní části Černého moře", uvedlo ruské ministerstvo obrany v prohlášení na Telegramu.





Girkin je bývalým velitelem na bojišti zástupných sil Moskvy na východní Ukrajině.Volodymyr Zelenskyj uvedl, že při útoku na obec Družba bylo poškozeno také kulturní centrum a obytné budovy.V Oděské oblasti gubernátor Oleh Kiper uvedl, že z 21 osob zraněných při ruských útocích v posledních čtyřech dnech jsou čtyři stále v nemocnici.Bulharsko dosud poslalo Kyjevu pouze jeden balíček vojenské pomoci, který obsahoval převážně neprůstřelné vesty a přilby, ale minulý měsíc nastoupila proevropská vláda.Francouzští představitelé sdělili CNN, že Macron měl na mysli technologie dvojího použití a nesmrtící pomoc, jako jsou přilby a neprůstřelné vesty.Podrobnosti v angličtině ZDE