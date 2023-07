Studie zjistila, že "mozková mlha" při dlouhém covidu je srovnatelná se zestárnutím o deset let

21. 7. 2023

čas čtení 2 minuty





Takzvaná "mozková mlha" spojená s dlouhodobou infekcí covidu je srovnatelná se stárnutím o 10 let, naznačili vědci.



Ve studii King's College London vědci zkoumali vliv covidu-19 na paměť a zjistili, že kognitivní poruchy jsou nejvyšší u jedinců, kteří měli pozitivní test a měli příznaky déle než tři měsíce.



Studie, která byla v pátek zveřejněna v klinickém časopise The Lancet, rovněž zjistila, že příznaky se u postižených jedinců protáhly na téměř dva roky od počáteční infekce.

Takzvaná "mozková mlha" spojená s dlouhodobou infekcí covidu je srovnatelná se stárnutím o 10 let, naznačili vědci.Ve studii King's College London vědci zkoumali vliv covidu-19 na paměť a zjistili, že kognitivní poruchy jsou nejvyšší u jedinců, kteří měli pozitivní test a měli příznaky déle než tři měsíce.Studie, která byla v pátek zveřejněna v klinickém časopise, rovněž zjistila, že příznaky se u postižených jedinců protáhly na téměř dva roky od počáteční infekce.



"Faktem zůstává, že někteří lidé se ani po dvou letech od první infekce necítí zcela zotaveni a jejich život je nadále ovlivňován dlouhodobými účinky koronaviru," uvedla Claire Stevesová, profesorka stárnutí a zdraví na King's College.



"Potřebujeme více práce, abychom pochopili, proč tomu tak je a co lze udělat, abychom pomohli."



Odhaduje se, že podle vládního sčítání lidu v roce 2023 se v lednu 2023 dva miliony lidí žijících ve Spojeném království potýkaly s dlouhým covidem, tedy příznaky trvajícími déle než čtyři týdny od nakažení.



Mezi nejčastěji uváděné příznaky patřila únava, potíže se soustředěním, dušnost a bolesti svalů.



Studie zahrnovala více než 5 100 účastníků z biobanky Covid Symptom Study, kteří byli rekrutováni prostřednictvím aplikace pro chytré telefony.



Prostřednictvím 12 kognitivních testů měřících rychlost a přesnost vědci zkoumali pracovní paměť, pozornost, uvažování a motorické kontroly mezi dvěma obdobími v letech 2021 a 2022.



V první kohortě 3 335 účastníků během července a srpna 2021 vědci zjistili nižší kognitivní skóre u jedinců s pozitivní infekcí covidu-19, přičemž největší deficity byly pozorovány u těch, kteří měli příznaky déle než 12 týdnů.



Studie uvedla, že tyto deficity byly srovnatelné s účinkem "zvýšení věku o přibližně 10 let nebo projevů mírných nebo středně těžkých příznaků psychického stresu".



Ten byl však menší než jiné účinky, jako je nižší dosažené vzdělání nebo nadprahová úroveň únavy, uvedla studie. Vědci nezjistili žádné významné zlepšení skóre ve druhém kole 1 786 účastníků v dubnu a červnu 2022, tedy devět měsíců po prvním kole.



Studie nezjistila žádné zhoršení kognitivních funkcí u osob, které uvedly, že se plně zotavily z koronaviru, a to ani u těch, kteří měli příznaky déle než tři měsíce, což hlavní autor studie, doktor Nathan Cheetham, označil za "dobrou zprávu".





"Tato studie ukazuje, že je třeba sledovat ty osoby, jejichž mozkové funkce jsou nejvíce postiženy covidu-19, a zjistit, jak se jejich kognitivní příznaky dále vyvíjejí, a poskytnout jim podporu na cestě k zotavení," řekl Cheetham,







Podrobnosti v angličtině ZDE

0