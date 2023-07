Co říkají průzkumy před nedělními španělskými volbami?

21. 7. 2023

Následuje předpověď počtu křesel a většiny našeho statistického modelu na základě průzkumů veřejného mínění a 15 000 simulací. Nejpravděpodobnějším výsledkem je, že lidovci a (ultrapravicový) Vox budou mít většinu (55 % pravděpodobnost), ale nebylo by úplně překvapivé vidět těsný výsledek a levicovou vládu, píšou Kiko Llaneras a Borja Andrino. Následuje předpověď počtu křesel a většiny našeho statistického modelu na základě průzkumů veřejného mínění a 15 000 simulací. Nejpravděpodobnějším výsledkem je, že lidovci a (ultrapravicový) Vox budou mít většinu (55 % pravděpodobnost), ale nebylo by úplně překvapivé vidět těsný výsledek a levicovou vládu,

Španělé byli požádáni, aby hlasovali v předčasných národních volbách, které se budou konat tuto neděli. Průzkumy skončily v pondělí se smíšenými prognózami. Někteří vidí jasnou většinu pro pravici, jiní jí dávají těsnou většinu a někteří vidí jako pravděpodobnější levicovou vládu. Vezmeme-li v úvahu všechny tyto údaje a přirozenou chybu průzkumů, jaké jsou pravděpodobnosti každé události? Na tuto otázku odpovídá náš klasický pravděpodobnostní volební model, který EL PAÍS zveřejňuje od roku 2016.

Na základě průměru průzkumů veřejného mínění by konzervativní Lidová strana (PP) měla kolem 142 křesel, následovaná Socialistickou stranou (PSOE) se 108, krajně pravicovou Vox s 35 a levicovým Sumarem s 34. Zbytek politických sil by měl celkem kolem 31 křesel.

K tomuto odhadu jsme použili statistický model a simulovali volby 15 000krát. Model vychází z průzkumů veřejného mínění a zahrnuje klíčovou informaci: Jejich historickou přesnost.

Ve Španělsku se průzkumy obvykle odchylují od výsledku v průměru asi o dva procentní body a není neobvyklé, že u některých chybují o tři nebo více bodů. Jinými slovy: Naše rozpětí je široké, ale ne náhodné, protože představuje přesnost minulých průzkumů.

Je snadné vidět nejistotu, která tyto volby stále obklopuje. Například podle našich výpočtů by nejpravděpodobnější výsledek PP byl kolem 142 křesel, ale její 90 % pravděpodobnost se pohybuje od 119 do 164 křesel. A stále existuje šance 1 ku 20, že PP skončí nad (nebo pod) tímto obrovským rozsahem.

Klíč: kdo dosáhne většiny

Hlavní výhodou predikčního modelu je, že nám umožňuje přiřazovat pravděpodobnosti různým výsledkům, což průzkumy samy o sobě nedokáží. To umožňuje řešit základní otázku všeobecných voleb: Které strany mají šanci získat 176 křesel potřebných pro většinu?

V 55 % případů budou PP a Vox tvořit většinu. V 15 000 simulacích je to frekvence, s jakou obě strany dosáhnou potřebných 176 křesel. Samostatná většina konzervativní PP se vyskytuje pouze v 1 ze 100 případů (1 %). V dalších 5 % simulací by mohla existovat vláda PP, pokud by strana kromě získání podpory od Voxu při hlasování získala podporu také od Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro a Teruel Existe.

V dalších 15 % simulací (1 ze 7) by pravděpodobně existovala levicová většina, pokud by PSOE získala podporu stejných stran, které hlasovaly pro nebo se zdržely hlasování, když byl Pedro Sánchez potvrzen parlamentem jako nový premiér po volbách v roce 2019: BNG, PNV, ERC a Bildu, kromě Sumaru. A pak je tu 1 % možností, jak PSOE a Sumar dosáhnout většiny sami.

Ve 23 % zbývajících simulací není žádná z výše uvedených variant možná. To jsou téměř vždy scénáře, kdy by PSOE potřebovala podporu katalánských stran Junts, CUP nebo obou, aby překročila 176 křesel (20 % případů). Patří sem však také 175 křesel mezi touto skupinou (PSOE, Sumar, BNG, PNV, ERC, Bildu, Junts a CUP) a skupinou tvořenou PP, Vox, UPN, CC a Teruel Existe (3 %).

Co tyto údaje znamenají? Výše uvedená čísla jsou pravděpodobnosti: Pravděpodobnosti, že každá z většin vznikne. Říkají, že většina PP a Vox je nejpravděpodobnějším výsledkem, i když se to děje přibližně v polovině případů. Svým způsobem jsou tyto předpovědi varováním před možnými překvapeními. Jiný způsob, jak se na to podívat, je představit si strom alternativ. Z každých 100 možných budoucností čísla říkají, v kolika vyhraje pravice a v kolika levice. Co nevíme, je, která z těchto budoucností bude naše.

