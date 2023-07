"Neruské republiky Ruské federace se stávají monoetnickými"

19. 7. 2023

Etničtí Rusové si v Ruské federaci udrží drtivou většinu. Ale existují některé negativní trendy, včetně nárůstu monoetnicity populace řady republik, kde jsou netitulární národnosti včetně ruské opouštěny, říká akademik Valerij Tiškov. Etničtí Rusové si v Ruské federaci udrží drtivou většinu. Ale existují některé negativní trendy, včetně nárůstu monoetnicity populace řady republik, kde jsou netitulární národnosti včetně ruské opouštěny,

Ty zahrnují Tyvu, Burjatsko, Kalmykii a republiky severního Kavkazu, kde je etnických Rusů stále méně.

To že někdo odejde není vynucováno. Zákon to nedovoluje. Ale pokud nemůžete dosáhnout pokroku, který chcete a očekáváte, protože nejste příslušník titulární národnosti, pak se někteří rozhodnou odejít tam, kam to je možné – a pro etnické Rusy je to často ruská část RF.

Tiškov nepřímo naznačuje, že Moskva by měla zasáhnout na ochranu postavení etnických Rusů v těchto republikách, aby zajistila, že Rusové neodejdou a titulární národnosti se nebudou cítit v lepší pozici usilovat o nezávislost, jak se to stalo na konci sovětských časů v svazových republikách.

V rozsáhlém rozhovoru vysoce postavený ruský etnograf prezentuje různé závěry. Tři jsou možná obzvláště pozoruhodné. Za prvé navrhuje, že Rusko by mělo být vnímáno jako severská země spíše než jako součást Východu nebo Západu, vzhledem k tomu, že 60 % jeho území je v zóně permafrostu.

Za druhé Tiškov tvrdí, že velká část zájmu o etnické skupiny je reakcí na nešťastný vliv globalismu a masové kultury. Nechce ale mluvit o tom, jak mohou být regionální hegemoni zodpovědní za situaci ve svých vlastních oblastech.

Za třetí konstatuje, že konflikty mezi skupinami na nižší než státní úrovni jsou v posledních desetiletích "někdy násilnější a častější než střety mezi státy". To také přispívá k rostoucímu zájmu lidí o dopad malých kulturních rozdílů, které se zdají mít tak obrovské důsledky.

Provokativně a znepokojivě uvádí dva příklady: Hutuové a Tutsiové v Africe a Ukrajinci a Rusové v Eurasii, čímž oba hází do jednoho pytle.

