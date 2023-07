Dezoláti, lůza, prostě hrůza

19. 7. 2023 / Petr Haraším

Od loňského září, kdy poprvé v éře vlády nově starých tváří známých nenapravených politiků vytáhli čeští občané projevit názor, se jim z pravého břehu dostalo pojmenování a jmen. Za ústavní a zákonný projev protestu proti protřelé vládě reálné ekonomiky volného trhu drtivých škrtů se rozdávaly hanebné tituly. Jistěže si někteří organizátoři právem zasloužili oslovení „dezolát“, a jistěže nelze všechny protestující označit za proruskou lůzu, jak se až fanaticky uspokojuje provládní mluvka Šafr. Jistěže je obrovskou prasárnou vlády a konzervativní pravicové scény označovat všechny, kteří byť jen náznakem kritizují profesionální neschopnost současné vlády za nevzdělanou spodinu, dávkaře, putinovce a kremliny. Někteří z demonstrantů protestovali proti stylu neoliberální vlády, jež měla nakročeno zlikvidovat zemi nijak neregulovanými cenami energií a nijak neřešenou inflací. Ano a jistě tam byli i tací, kteří zvedají levici či pravici směrem k prohnilému agresivnímu východnímu dubisku čekajíce slavný návrat rudých bratří.

Kovaní mistři nezávislé vládní žurnalistiky a držitelé hodnot volatilní morálky se nijak nerozpakovali v zájmu ochrany vládní vrstvy nasadit těmto občanům jména, za která by se nemusel stydět žádný každý vyšetřovatel státní bezpečnosti a nadšený novinář v době temna. Profesionálně byl zhodnocen i prolustrován stav oděvu, vzhled, počet zubů, čistota uší, kvalita protéz, vzdělání a směšný důchod.





Je jistě pravda, že nejeden z davu vyplašených důchodců se nechal zviklat k občanskému projevu zaručeného Ústavou ryzím zlem z ruského východu. Ovšem zapomněli schválně připomenout, že vyjevená vláda loni o prázdninách amatérsky hovořila pouze o úsporném tarifu a jakýkoli strop na cenu energií odmítala do poslední oběti českého pokrouceného volného trhu. Tedy lze konstatovat, že Putin i Fiala mají každý po jednom bodu za přípravu a organizaci první demonstrace.





Padouch, nebo spodina?





Společnost se fakt dělí na padouchy a slušný lid v různých škálách každé z kategorií. Rozhodně je moc dobře, že už se poslední dobou opět nazývají věci pravými jmény. Je také velmi dobře, že už policii a státním zástupcům došla trpělivost a podporovatelé ruské agrese, ruských válečných zločinů a genocidy se dočkali alespoň symbolických trestů. Snad už tedy činný orgán umí rozpoznat znaky, projevy a nebezpečí proruské skupinky. Nejradikálnější z nich jsou nebezpečnými extremisty, kteří neváhají vyhrožovat smrtí, ublížením na zdraví či bolestivými procedurami občanům s jiným názorem na svět. Zaslouží si odsouzení trestní i morální na plné čáře.





A?





Ovšem co dělat zde? Jak se chovat? Má se společnost chovat stejně k občanům, kteří vyhrožují podobně, jak vyhrožují extremisté viz výše? Po incidentu, kde řidič kamionu nabral a ohrozil protestující proti fosilnímu způsobu kolektivní civilizační sebevraždy, se dá říci leccos. Protestující protestují nevhodně, leč co jiného zabere, když už se nám půda vaří pod nohama? Řidiči bouchly saze, nelze se mu divit, zachoval se zřejmě trestně a jal se poté činit pokání. Ovšem na sociálních sítích se vyrojilo mračno nakažených much. Najednou ti, co odsuzují proruské extremisty za vyhrožování smrtí, ubližováním na každý způsob a dalšími projevy lidství, zcela stejně vyhrožují těmto protestujícím. Zabít, rozjezdit na kaši, umístit do koncentračních táborů, nebo alespoň počůrat a užít taser k záchraně životů, jak naváděl můj oblíbený pravicový dezolát Vodrážka.





Je i tady na místě zásah policie a státního zastupitelství, nebo zde je povoleno fandit těm, kteří vyhrožují smrtí protestujícím? Takže jak?





Ti i ti





Všiml jsem si, že v případě slibovaných bolestných potěšení pro protestující ekologické aktivisty si padli do vzájemného objetí proruští extrémisté s prý slušnými lidmi z opačného tábora společnosti. A pak, že je národ rozdělen, když si umí najít společného nepřítele.





Já si tedy přidal do sbírek další zařazení. Po ukronáckovi, po prorusské lůze a špinavém bolševikovi jsem byl za kritiku agresivních postojů proti protestujícím aktivistům označen za ekoteroristu, zeleného fašistu a bláznivého extremistu. Už tedy netrpělivě čekám na sesmolení honosného titulu, který skloubí nevábné nálepky do rázného a úderného výrazu ničitele spokojeného života uvědomělých mas.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého do sociálních sítí

