Phoenix, Arizona: rekordních 43 stupňů Celsia již 19. den v řadě

19. 7. 2023

PHOENIX - Ve městě, které je zvyklé na horká léta, v úterý padl nový rekord v podobě historické vlny veder: Podle předběžných údajů Národní meteorologické služby zde teploty dosáhly 43, 3 stupňů Celsia



A pak už jen stoupaly: O necelé dvě hodiny později se rtuť teploměru vyšplhala na 47 stupňů Celsia, což je rekordní hodnota pro úterý. Neočekává se, že by tato horká série brzy skončila, což znamená, že staré rekordy budou překonány. Podle předpovědi budou vysoké teploty dosahovat 46 stupňů a více nejméně po celý příští týden.



Toto léto již bylo pro jižní část Spojených států, od jižní Kalifornie přes Texas až po Floridu, extrémně horké. Očekávalo se, že přibližně 58 milionů lidí ve Spojených státech zažije tento týdenvysoké , spolu s mnoha miliony dalších lidí, kteří snášejí vlny veder v jižní Evropě, na Blízkém východě a v Číně.





Obyvatelé Phoenixu, jako například Tonyea Warrenová, říkají, že ačkoli jsou na horko zvyklí, současný úsek počasí je pro ně zkouškou. Hlavním zdrojem příjmů Warrenové je řízení taxíku pro společnost Uber, ale jednoho parného dne tohoto týdne zvládla v autě jen dvě hodiny.



"Jsem připravená," řekla devětadvacetiletá Warrenová, která ve Phoenixu žije celý život. "Ale je to jiné. Takové horko jsem ještě nezažila. Je to jiný typ horka."





Na mezinárodním letišti Phoenix Sky Harbor byly během pěti z posledních šesti dnů překonány denní teplotní rekordy, včetně sobotního maxima 48 stupňů Celsia.





Noci přinášejí jen malou úlevu od horka - úterní ráno bylo na letišti Sky Harbor rekordním devátým v řadě, během něhož teplota neklesla pod 32 stupňů.







Phoenix zažívá jedno z nejdelších období bez měřitelných srážek, které kdy bylo pozorováno, a nedostatek deště a mraků přispívá k přetrvávajícím vedrům. Podle Národní meteorologické služby byly na letišti Sky Harbor za posledních 118 dní pozorovány pouze stopy deště.

"Možná dokonce zruším její narozeniny, protože je příliš horko na to, abychom něco dělali," řekla osmatřicetiletá Davisová.







Horko je důsledkem neobvykle silné a přetrvávající oblasti vysokého tlaku, která se již několik týdnů udržuje nad jihozápadem a umožňuje regionu péct se pod slunečnou oblohou. Další tepelné kupole podporují extrémní teploty nad Atlantským oceánem, jižní Evropou a severní Afrikou a jižní Asií.Na celém jihozápadě se vedra letos v létě blíží rekordům nebo je překonávají. El Paso vydrželo 33 po sobě jdoucích dní s teplotou 37 nebo více stupňů, což je o 10 dní déle, než byla jeho stará rekordní série. V neděli bylo v Renu ve státě Nevada 42 stupňů, čímž byl vyrovnán tamní rekord. Las Vegas dosáhlo v neděli 47 stupňů, což je o jeden stupeň méně než jeho rekordní hodnota.Globální oteplování přináší neustálý nárůst průměrných teplot a díky němu jsou také extrémní vedra silnější a častější. Rychlý rozvoj globálního klimatického jevu El Niño, který je známý tím, že zvyšuje teploty na planetě, poskytl ještě více paliva - dokonce posunul planetu k pravděpodobně nejteplejším dnům za posledních více než 100 000 let.Ve Phoenixu může horko přerušit pouze každoroční monzunové období, které v regionu začalo v červnu a trvá do září.Podle Seana Benedicta, vedoucího meteorologa meteorologické služby ve Phoenixu, však monzun po většinu posledních týdnů citelně chyběl.Oblast Phoenixu ho poprvé "ochutnala" v pondělí, kdy se v Arizoně vytvořily rozptýlené bouřky a prachové bouře. Podle Benedicta to však na ochlazení nestačilo: "Ve Phoenixu jsme se dočkali jen prachu."To znamenalo, že v úterý už byli obyvatelé unavení. Mika Davisová, která žije ve čtvrti Edison-Eastlake, uvedla, že ji dlouhotrvající horko donutilo přesunout oslavu druhých narozenin její dcery do vnitřních prostor. Ale poté, co v úterý ráno vyšla ven vyvenčit svého psa Lady, Davisová řekla, že tento plán začala přehodnocovat.