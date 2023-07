HRW: Tunisko: Žádné bezpečné útočiště pro černošské africké migranty a uprchlíky. EU nesmí financovat kriminálníky z Tunisu!

20. 7. 2023

Foto: Uprchlíci vyhnaní do pouště. 11. července 2023



Bezpečnostní síly týrají migranty; EU financuje miliony eur brutální kriminálníky v policii a v pobřežní stráži v Tunisku



- Tuniská policie, armáda a národní garda včetně pobřežní stráže se dopouštějí závažného týrání černošských afrických migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl.

- Pokud jde o černošské Afričany, Tunisko není ani bezpečným místem pro vylodění státních příslušníků třetích zemí zadržených nebo zachráněných na moři, ani "bezpečnou třetí zemí" pro předávání žadatelů o azyl.

- Tunisko by mělo provést reformy zaměřené na dodržování lidských práv a ukončení rasové diskriminace. EU by měla pozastavit financování kontroly migrace pro bezpečnostní složky a stanovit kritéria pro další podporu v oblasti lidských práv.



(Tunis) - Tuniská policie, armáda a národní garda včetně pobřežní stráže se dopouštějí závažného týrání černošských afrických migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl, uvedla dnes organizace Human Rights Watch. Mezi zdokumentované týrání patří bití, používání nepřiměřené síly, některé případy mučení, svévolné zatýkání a zadržování, hromadné vyhošťování, nebezpečné akce na moři, nucené vystěhování a krádeže peněz a věcí.



Přesto Evropská unie (EU) 16. července oznámila podepsání memoranda o porozumění s Tuniskem o novém "strategickém partnerství" a balíčku finančních prostředků ve výši až 1 miliardy EUR pro tuto zemi, včetně 105 milionů EUR na "správu hranic, ... pátrání a záchranu, boj proti převaděčství a navracení".



Nizozemský premiér Mark Rutte zdůraznil, že partnerství bude zahrnovat zaměření na "posílení úsilí o zastavení nelegální migrace". Memorandum, které musí formálně schválit členské státy EU, neobsahovalo seriózní záruky, že tuniské orgány zabrání porušování práv migrantů a žadatelů o azyl a že se finanční nebo materiální podpora EU nedostane k subjektům odpovědným za porušování lidských práv.



"Tuniské úřady týrají cizince z černé Afriky, podněcují rasistické a xenofobní postoje a násilně vracejí lidi prchající na lodích, kterým v Tunisku hrozí vážná újma," uvedla Lauren Seibertová, výzkumnice v oblasti práv uprchlíků a migrantů z organizace Human Rights Watch. "Financováním bezpečnostních složek, které se dopouštějí týrání při kontrole migrace, nese EU spoluodpovědnost za utrpení migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl v Tunisku."



EU již Tunisku v letech 2015-2022 kumulativně věnovala nejméně 93-178 milionů eur na financování související s migrací, mimo jiné posílením a vybavením bezpečnostních sil, které mají zabránit neregulérní migraci a zastavit lodě směřující do Evropy. Podle Human Rights Watch by EU měla pozastavit financování tuniských bezpečnostních sil pro kontrolu migrace a stanovit jasná kritéria v oblasti lidských práv pro jakoukoli další podporu. Členské státy EU by měly pozastavit podporu kontroly hranic v rámci nedávno podepsaného memoranda s Tuniskem, dokud nebude provedeno důkladné posouzení dopadů na lidská práva.



Kromě zdokumentovaného týrání od bezpečnostních složek tuniské orgány nezajistily odpovídající ochranu, spravedlnost ani podporu mnoha obětem nuceného vystěhování a rasistických útoků a někdy dokonce takové snahy blokovaly. V důsledku toho není Tunisko, pokud jde o černošské Afričany, ani bezpečným místem pro vylodění státních příslušníků třetích zemí zadržených nebo zachráněných na moři, ani "bezpečnou třetí zemí" pro transfery žadatelů o azyl.



Od března provedla organizace Human Rights Watch telefonické a osobní rozhovory s 24 osobami - 22 muži, 1 ženou a 1 dívkou -, kteří žili v Tunisku, včetně 19 migrantů, 4 žadatelů o azyl a 1 uprchlíka ze Senegalu, Mali, Pobřeží slonoviny, Guineje, Sierry Leone, Kamerunu a Súdánu. Devatenáct z nich vstoupilo do Tuniska v letech 2017-2022, dvanáct nelegálně a sedm regulérně U pěti dotazovaných nebyla známa data a způsob vstupu. Někteří z dotazovaných nejsou z důvodu bezpečnosti nebo na jejich žádost jmenovitě uvedeni.



Human Rights Watch rovněž vedla rozhovory se čtyřmi zástupci tuniských skupin občanské společnosti - Tuniského fóra pro hospodářská a sociální práva (FTDES), Právníků bez hranic (ASF), EuroMed Rights a sítě záchranných linek Alarm Phone - a také s dobrovolníkem, který pomáhal uprchlíkům v Tunisu; s Elizia Volkmannovou, tuniskou novinářkou, a s Monikou Marksovou, univerzitní profesorkou a odbornicí na Tunisko. Všech těchto sedm osob vedlo rozhovory s desítkami migrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků v Tunisku nebo jim pomáhalo a vědělo o případech zneužívání ze strany policie nebo pobřežní stráže nebo je zdokumentovalo.



Devět z dotazovaných migrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků se v březnu vrátilo do svých zemí nouzovými repatriačními lety, osm jich zůstalo v tuniském hlavním městě Tunisu nebo v přístavním městě Sfax jihovýchodně od Tunisu. Sedm z nich patřilo mezi až 1 200 černošských Afričanů, které tuniské bezpečnostní složky začátkem července 2023 vyhostily nebo násilně přemístily k pozemním hranicím s Libyí a Alžírskem.



Celkem 22 respondentů se setkalo s porušováním lidských práv ze strany tuniských orgánů.



Ačkoli k dokumentovaným porušením došlo v letech 2019 až 2023, většina z nich se odehrála poté, co prezident Kais Saíd v únoru 2023 nařídil bezpečnostním složkám potlačit nelegální migraci a spojil africké migranty bez d§kazů s kriminalitou a "spiknutím" s cílem změnit demografickou strukturu Tuniska. Po Saídově projevu, který experti OSN označili za rasistický, následovala vlna nenávistných projevů, diskriminace a útoků.



Patnáct dotázaných uvedlo, že se stali obětí násilí ze strany policie, armády nebo národní gardy včetně pobřežní stráže. Mezi nimi byl i uprchlík a žadatel o azyl, kterého policie během zadržení v Tunisu zbila a dala mu elektrický šok. Pět osob uvedlo, že jim úřady zabavily a nevrátily peníze nebo věci.



Sedm respondentů, kteří byli v červenci vyhoštěni do pohraničních oblastí, uvedlo, že je armáda a národní garda nechaly v poušti bez jídla a vody. Zatímco některé z nich tuniské úřady po týdnu přemístily zpět do Tuniska, jiní stále potřebovali pomoc nebo jsou nezvěstní.



Nejméně devět dotázaných osob bylo svévolně zatčeno a zadrženo v Tunisu, Arianě a Sfaxu, kde je policie profilovala na základě barvy pleti. Uvedli, že policisté před jejich zatčením nekontrolovali jejich doklady a ve většině případů neprovedli individuální posouzení právního statusu ani jim neumožnili vznést námitky proti jejich zatčení.



Jedenatřicetiletý Malijčan, s nímž byl veden rozhovor, měl platné povolení k pobytu, když ho policie svévolně zatkla v polovině roku 2022 v Arianě. "Neptali se mě, jestli mám doklady, nebo ne," řekl. "Spolu se mnou zatkli mého přítele ... guinejského vojenského důstojníka, který přijel do Tuniska na léčení. Měl cestovní pas s [platným] vstupním razítkem."



Pět lidí vyprávělo o týrání během nebo po zadržení a záchraně na moři poblíž Sfaxu, zřejmě ze strany námořní národní gardy, označované také jako pobřežní stráž. Jednalo se o bití, krádeže, ponechání člunu bez motoru, převrácení člunu, urážky a plivání na přeživší.



Tři zástupci skupin občanské společnosti, s nimiž byly vedeny rozhovory, rovněž popsali stále problematičtější praktiky pobřežní stráže od roku 2022, včetně bití, nebezpečného používání slzného plynu, střelby do vzduchu, odebírání nebo poškozování motorů člunů a ponechávání lidí uvízlých na moři, vytváření vln, které způsobily převrácení člunů, zpožďování záchranných akcí a krádeží peněz a telefonů.



Organizace Human Rights Watch napsala 28. června tuniským ministerstvům zahraničních věcí a vnitra dopis, v němž sdělila výsledky výzkumu a položila otázky, ale nedostala žádnou odpověď.



Kromě týrání ze strany bezpečnostních složek nejméně 12 mužů v rozhovorech uvedlo, že se setkali také s týráním ze strany tuniských civilistů, včetně 10 napadených nebo okradených a 5 násilně vystěhovaných civilními majiteli domů. Ke všem incidentům s výjimkou dvou došlo po únorovém projevu prezidenta Saída.



V měsících následujících po Saídově projevu a v souvislosti se zhoršující se hospodářskou situací Tuniska, zhoršujícími se represemi a xenofobním násilím a rostoucím počtem odjezdů lodí a úmrtí na moři navštívilo Tunisko více než deset evropských úředníků, aby s tuniskými představiteli projednali hospodářské, bezpečnostní a migrační otázky. Německý ministr vnitra upozornil na důležitost "lidských práv uprchlíků" a "vytvoření legálních migračních tras", ale jen málo dalších osob se veřejně zmínilo o obavách týkajících se lidských práv. Francouzský ministr vnitra uvedl, že Francie nabídne Tunisku 25,8 milionu eur na pomoc při "omezení nelegálního přílivu migrantů".



Milionové finanční prostředky EU a bilaterální finanční prostředky - zejména z Itálie - již podpořily, vybavily a vycvičily tuniskou pobřežní stráž, "vnitřní bezpečnostní síly" a "instituce správy pozemních hranic".



"Externalizace" hranic - zabránění nelegálnímu přílivu migrantů tím, že se kontroly migrace svěřují třetím zemím - se stala ústředním bodem reakce EU na smíšenou migraci a vede k závažnému porušování lidských práv. Podpora týrajících bezpečnostních sil pouze zhoršuje porušování lidských práv, které je hnacím motorem migrace.



"EU i tuniská vláda musí zásadně přeorientovat svůj přístup k migračním výzvám," uvedl Seibert. "Kontrola hranic není ospravedlněním pro pošlapávání práv a ignorování povinností v oblasti mezinárodní ochrany."



Souvislosti migrace a uprchlictví v Tunisku



Tunisko je pro migranty, uprchlíky a žadatele o azyl zemí původu, cílovou zemí i tranzitní zemí. V první polovině roku 2023 předstihlo Libyi jako výchozí místo pro lodě připlouvající do Itálie. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) z 69 599 osob, které v období od ledna do 9. července dorazily do Itálie přes Středozemní moře, 37 720 vyplulo z Tuniska, 28 558 z Libye a další z Turecka a Alžírska.



Nejčastějšími zeměmi původu osob připlouvajících do Itálie byly v sestupném pořadí Pobřeží slonoviny, Egypt, Guinea, Pákistán, Bangladéš, Tunisko, Sýrie, Burkina Faso, Kamerun a Mali. Kamerun, Burkina Faso, Mali a Guinea se v posledních letech potýkají s rozsáhlým porušováním lidských práv v souvislosti s konflikty, převraty nebo vládními zásahy.



Oficiální odhad z roku 2021 uvádí, že v Tunisku, jehož populace čítá 12 milionů obyvatel, se nachází 21 000 cizinců z afrických zemí mimo Maghreb. V lednu bylo v zemi registrováno 9 000 uprchlíků a žadatelů o azyl. Tunisko je smluvní stranou úmluv OSN a afrických úmluv o uprchlících a jeho ústava stanoví právo na politický azyl. Tunisko však nemá žádný vnitrostátní azylový zákon ani systém. Registraci a určování statusu uprchlíka provádí UNHCR.



Ačkoli mezinárodní normy v oblasti lidských práv odrazují od kriminalizace nelegální migrace, tuniské zákony z let 1968 a 2004 kriminalizují nelegální vstup, pobyt a odchod cizinců, jakož i organizování nebo napomáhání nelegálnímu vstupu nebo odchodu. Sankce zahrnují vězení a pokuty. Tunisko nemá žádné výslovné právní důvody pro administrativní zadržení imigrantů, ale řada organizací zdokumentovala svévolné zadržování afrických migrantů. Tunisko povoluje 90denní bezvízový styk se vstupním razítkem pro několik afrických národností. Získat povolení k pobytu však může být obtížné.

Podle nevládní skupiny FTDES tuniské orgány v období od ledna do května 2023 zadržely více než 3500 migrantů za "nelegální pobyt" a zachytily více než 23 000 osob, které se pokoušely nelegálně opustit Tunisko. Mluvčí FTDES Romdhane Ben Amor sdělil organizaci Human Rights Watch, že většina zaznamenaných zatčení migrantů se odehrála v blízkosti hranic s Alžírskem, ačkoli po prezidentově projevu došlo ke stovkám zatčení také v Tunisu, Sfaxu a dalších městech.



Hromadné deportace na libyjské a alžírské hranice



Mezi 2. a 5. červencem 2023 tuniská policie, národní garda a armáda provedly razie ve Sfaxu a jeho okolí a svévolně zatkly stovky černošských afrických cizinců mnoha národností s řádným i neregulérním právním statusem. Národní garda a armáda bez řádného soudního řízení vyhostila nebo násilně přemístila až 1 200 osob v několika skupinách na libyjské a alžírské hranice.



Podle pěti respondentů, kteří byli vyhoštěni, odvezly úřady odhadem 600-700 osob na jih k libyjské hranici poblíž města Ben Guerdane. Další stovky lidí odvezly na západ na různá místa podél alžírské hranice v guvernorátech Tozeur, Gafsa a Kasserine, jak uvedli dva vyhoštění, zástupci OSN, FTDES a Alarm Phone.



Mezi stovkami vyhoštěných do odlehlé militarizované zóny na tunisko-libyjské hranici bylo nejméně 29 dětí a 3 těhotné ženy. Nejméně šest z nich byli žadatelé o azyl registrovaní UNHCR. Lidé v rozhovorech uvedli, že je příslušníci národní gardy nebo armády během vyhoštění bili a týrali, včetně 16leté dívky, která uvedla, že byla sexuálně napadena. Uvedli, že jim příslušníci bezpečnostních složek vyhazovali jídlo, rozbíjeli telefony a nechávali je v zóně, ze které nemohli vstoupit do Libye ani se vrátit do Tuniska, přičemž bezpečnostní složky obou zemí je tlačily zpět. Poskytli polohu GPS ve dnech 2.-4. července a videa a fotografie vyhoštěných osob, jejich zranění, rozbitých telefonů, pasů a konzulárních průkazů a průkazů žadatelů o azyl.



Dne 7. července provedla organizace Human Rights Watch rozhovor se dvěma osobami, které byly 4. a 5. července vyhoštěny nebo násilně přemístěny na alžírskou hranici nebo do její blízkosti. Jednalo se o dvě skupiny, celkem patnáct osob, včetně sedmi žen - dvou těhotných - a jednoho dítěte. Uvedli, že byli převezeni ze Sfaxu v autobusech, nuceni jít pěšky pouští bez dostatečného množství jídla a vody a zatlačeni alžírskými i tuniskými bezpečnostními silami. Žadatelka o azyl z Guineje se podělila o GPS polohu své skupiny v guvernorátu Gafsa, zatímco muž z Pobřeží slonoviny se podělil o polohu své skupiny v guvernorátu Kasserine. Poskytli také videa svých skupin při procházce pouští.



V prohlášení z 8. července prezident Saíd označil obvinění z týrání migrantů bezpečnostními složkami za "lži" a "falešné zprávy". O víkendu 8. července poskytly týmy tuniského Červeného půlměsíce některým migrantům na alžírských a libyjských hranicích nebo v jejich blízkosti potraviny, vodu a lékařskou pomoc. Byly jedinou skupinou poskytující pomoc, které tuniské úřady povolily vstup do libyjského pohraničního pásma.



Podle zástupců OSN a muže z Pobřeží slonoviny, který byl mezi těmi, kdo byli převezeni do Medenine, a který uvedl svou polohu, tuniské úřady 10. července konečně přemístily více než 600 osob z libyjské hranice do přístřešků a dalších zařízení Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v Ben Guerdane, Medenine a Tataouine. Organizace Human Rights Watch však 11. července hovořila se dvěma migranty, kteří uvedli, že jsou ve skupině více než stovky vyhoštěných osob, které stále jsou drženi na libyjské hranici. Sdíleli videa a informace o své poloze.





Migranti na obou hranicích organizaci Human Rights Watch a dalším osobám tvrdili, že několik lidí po vyhoštění zemřelo nebo bylo zabito, ačkoli organizace Human Rights Watch nemohla jejich výpovědi nezávisle potvrdit.







Agentura France-Presse 11. července informovala, že v poušti nedaleko tunisko-alžírských hranic byla nalezena těla dvou migrantů. Al-Džazíra, která tunisko-libyjskou hraniční oblast několikrát navštívila, zveřejnila záběry z 11. července, na nichž jsou vidět dvě stále uvízlé skupiny afrických migrantů - celkem přes 150 lidí - a tělo jednoho z migrantů, který zemřel.



Tunisko je smluvní stranou Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace, Africké charty lidských práv a práv národů, která zakazuje kolektivní deportace, a signatářem úmluvy OSN a afrických států o uprchlících, Úmluvy proti mučení a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, které zakazují nucené návraty nebo vyhoštění do zemí, kde by lidé mohli čelit mučení, ohrožení života nebo svobody nebo jiné vážné újmě.



Týrání ze strany policie



Mimo vyhoštěných osob se jedenáct dotázaných osob setkalo s týráním ze strany policie v Tunisu, Sfaxu, Arianě a ve městě poblíž alžírských hranic, včetně nejméně osmi případů násilí. Dva z nich uvedli, že je policie násilně vystěhovala z jejich bytů. Sedm z nich uvedlo, že je policie rasisticky urážela, přičemž jednomu z nich vyhrožovala smrtí.



Sidy Mbaye, 25letý Senegalec repatriovaný v březnu, vstoupil do Tuniska neregulérně v roce 2021 a pracoval jako pouliční prodavač. Popsal týrání ze strany policie v Tunisu:



[25. února] jsem šel do města prodávat na trhu telefony, trička a látky. ... Přistoupili ke mně tři policisté a ptali se mě na národnost. Řekli: "Slyšel jste, co řekl prezident? Musíte vypadnout ..." Nechtěli po mně ... žádné doklady. Vzali mi všechno, co jsem prodával ... Já [jsem se bránil] ... surově mě zbili, bili mě pěstmi a obušky. Z nosu mi tekla krev ...



Odvedli mě na policejní stanici ... zavřeli mě do cely a dál mě bili a uráželi ... Říkali něco o tom, že jsem černoch ... Pořád po mně nechtěli doklady. Strávil jsem tam jeden den. Odmítal jsem odejít, protože jsem chtěl svůj majetek, ale nakonec jsem odešel. Vyhrožovali mi a říkali: "Jestli se vrátíš a budeš ty věci ještě jednou prodávat, tak tě zabijí. Okamžitě opusť zemi." ... Tam, kde jsem bydlel s pěti dalšími Senegalci, byl majitelem [nemovitosti] policista ... Když jsme se vraceli, našli jsme své věci venku."



Papi Sakho, 29letý Senegalec, který přišel do Tunisu neergulérně za prací, zažil před svou březnovou repatriací násilí a nucené vystěhování ze strany policie:



"Na konci února ... přišlo pět policistů ... V myčce jsme pracovali čtyři, já a dva Gambijci, jeden z Pobřeží slonoviny. ... Nechtěli po nás doklady. ... Křičeli na nás, uráželi nás ... Tvrdě mě zbili obušky..... Ten z Pobřeží slonoviny byl zraněný a krvácel ... Zavřeli nám garáž ... A to jsme jim obvykle myli policejní auta!



Policie nás pak odvedla do našeho bytu a upozornila majitele, že už nemáme právo zůstat....Sebrali nám zavazadla a dali je ven ... Můj pas tam nechali. Policie mi vzala dva telefony ... Ostatní mi řekli, že jim policie vzala část peněz."



Třicetiletý senegalský mechanik Moussa Baldé uvedl, že do Tuniska přijel v roce 2021 na pracovní vízum. Do Tunisu odcestoval v únoru 2023, aby nakoupil autodíly. "Policista mi zastavil taxík, donutil mě vystoupit a strčil do mě. Řekl: 'Jste černoch, nemáte právo tady být ...'. Nechtěl po mně doklady, jen se na mě zaměřil kvůli mé barvě pleti." Na policejní stanici "mě dva policisté udeřili a uhodili. Jídlo mi dali za dva dny [zadržení] jen jednou a spal jsem na zemi." "Řekli ... 'Pustíme vás, ale musíte opustit zemi'."



Abdoulaye Ba, 27 let, rovněž ze Senegalu, žil v Tunisu od roku 2022. V únoru 2023 přišla policie na staveniště, kde pracoval, a zatkla nejméně 10 lidí, dělníků s doklady i bez nich, ze západní a střední Afriky:



"Byli tam Tunisané a Maročané, ale zatýkali jen lidi černé pleti. Ptali se, z jaké jsme země, ale nechtěli po nás doklady... Při zatýkání jsme se bránili a část města vyšla ven ... a házela na nás kameny.... Policie nás mlátila obušky ... Odvezli nás na policejní stanici v Tunisu a pět hodin nás zadržovali, aniž by nás požádali o doklady ... Pak nás propustili a řekli nám, abychom opustili Tunisko. ... Policie mi také ukradla iPhone 12 a ostatní řekli, že jim policie vzala peníze."



Čtyřiadvacetiletý Malijec bez dokladů uvedl, že před svou březnovou repatriací pracoval v restauraci v Tunisu. V únoru ho policie zatkla, když se vracel z práce s jiným Malijcem, ale neprovedla žádné legální ověření. Uvedl, že:







"Když vidí černocha, prostě ho vezmou a posadí do auta. Během zatýkání ho pozorovali Tunisané a křičeli: "Vy černí musíte odejít." Všichni se na něj dívali a křičeli na něj: "Vy černí musíte odejít. Policie vzala [mému příteli] peníze ... asi 600 dinárů ... Drželi nás [na policejní stanici] čtyři dny. ... Spali jsme na zemi ... Chléb a vodu nám dávali jen dvakrát denně. ... Našli jsme tam asi 100 [zadržených] Afričanů ... Chovali se k nám, jako bychom nebyli lidé."



Čtyřiadvacetiletý Kamerunec bez dokladů žijící ve Sfaxu uvedl, že počátkem roku 2023 několikrát vtrhla policie do domu, který sdílel s několika migranty, a sebrala jim telefony a hotovost.



Týrání ze strany policie se neomezovalo pouze na rok 2023. Jedenatřicetiletý Malijčan uvedl, že v prosinci 2021 ho ve městě poblíž alžírských hranic našla skupina 6-8 policistů spícího na vlakovém nádraží a napadla ho, než ho zatkla za nelegální vstup: "Opakovaně mě bili obušky, až jsem upadl, a pak do mě kopali."



Dvaatřicetiletý Malijčan, repatriovaný v březnu, uvedl, že mu policie ve Sfaxu v polovině roku 2022 kromě peněz, které měl u sebe jeho přítel, sebrala i dva telefony. "Policisté, když vidí černocha s malou taškou, prohledají ji. Když najdou peníze [nebo cennosti], vezmou je," řekl.



Policejní zásah proti protestujícím uprchlíkům



Po projevu prezidenta Saída se desítky uprchlíků, žadatelů o azyl a dalších osob, které se v důsledku vystěhování ocitly bez domova nebo se jinak obávají o svou bezpečnost, utábořily před kancelářemi UNHCR a IOM v tuniské čtvrti Lac 1. Všichni uprchlíci, kteří se obávali o svou bezpečnost, se rozutekli do ulic. Někteří z nich před UNHCR zabarikádovali prostor a začali protestovat. Poté, co několik lidí násilím vniklo do části prostor UNHCR, přijela 11. dubna policie, aby tábor rozehnala. Policie použila slzný plyn a sílu a někteří lidé házeli kameny na auta nebo policii.



"Reakce policie byla nepřiměřeným použitím násilí ... zejména vzhledem k tomu, že tam byli zranitelní lidé, rodiny a malé děti," uvedla Elizia Volkmannová, novinářka, která na místo dorazila později toho dne. Organizace Human Rights Watch si poslechla rozhovor, který Volkmannová 11. dubna natočila se svědkem událostí, který uvedl, že viděl, jak policie před vyostřením situace dala facku súdánské ženě, a že policie bila lidi holemi a vystřelila "mnoho dávek slzného plynu".



Súdánský žadatel o azyl, který od listopadu 2022 tábořil před kanceláří UNHCR, sdělil organizaci Human Rights Watch, že on a další lidé se kvůli ochraně zabarikádovali a 10. dubna vstoupili do prostor UNHCR, "aby se napili vody a použili toaletu". Dne 11. dubna řekl: "Byla to policie, kdo začal násilí. Oni ... přišli a stříleli na nás [slzný] plyn. A to bylo poprvé, kdy po nás policisté házeli kameny - viděl jsem, jak to dva z nich udělali". Řekl, že pak viděl, jak někteří lidé házeli kameny zpět na policii. Poté, co z oblasti utekl, uvedl, že policie jeho a další lidi na ulici zbila a zatkla.



Policie nejprve na policejním stanovišti Lac 1 zadržela asi 80 až 100 lidí, včetně několika žen a dětí, a tábor zničila. Súdánského žadatele o azyl spolu s ostatními později téhož dne propustili, ale 31 mužů převezli do věznice Mornaguia na základě různých obvinění včetně neposlušnosti a napadení, uvedl zástupce organizace Právníci bez hranic (ASF). ASF poskytla právní pomoc obviněným, kteří byli koncem dubna propuštěni, přičemž obvinění byla později u poloviny skupiny zrušena a druhou polovinu čeká zářijové slyšení, uvedl zástupce.



Mezi zatčenými byl i žadatel o azyl ze Sierry Leone, který od svého únorového vystěhování z bytu tábořil před IOM a UNHCR. Organizace Human Rights Watch přezkoumala vládní dokument potvrzující jeho propuštění z věznice Mornaguia koncem dubna. Během zásahu v táboře 11. dubna "viděl, jak jednoho Liberečana [žadatele o azyl] zbila policie ... bylo tam tolik krve". Uvedl, že se do násilností nezapojil, ale nahrával videa a telefonoval. Uvedl, že ho policie chytila, zatkla a ve vazbě mučila:



"V policejní dodávce mě jeden z policistů začal škrtit, aby mě donutil otevřít telefon. ...Odvezli mě na policejní stanici v Lac 1. Rozdělili nás tři, mě a jednoho [žadatele o azyl] ze Sierry Leone a [zraněného] Liberijce....



[Zavřeli nás do soukromé místnosti, kde nás mučili. Dva [uniformovaní policisté] používali ... dřevěnou tyč ... bili nás po hlavách, kotnících, místech, kde máte kosti ... Dva [další uniformovaní policisté] nám dávali šoky elektronickými zařízeními, jako jsou tasery ... Jeden [muž v civilu] ... mi anglicky řekl: "Vy ... říkáte, že Tunisko není bezpečné ... Vy zasraní imigranti a uprchlíci, chcete nám zkazit image." ... Ostatní policisté nás uráželi arabsky ... Mučili nás ... asi 45 minut."



Jeden súdánský uprchlík rovněž sdělil organizaci Human Rights Watch, že ho policisté na stanovišti Lac 1 před převozem do věznice Mornaguia bili a dávali mu elektrické šoky.



Obyvatel Tunisu, který v květnu pomohl několika mužům získat lékařskou pomoc po propuštění z věznice Mornaguia, uvedl, že dva uprchlíci, Eritrejec a Středoafričan, popsali, že na ně policie při zatýkání použila elektrické zbraně, například paralyzéry. Řekl také, že dva eritrejští uprchlíci mu řekli, že na stanovišti Lac 1 "je policie mlátila ... mimo dohled kamery".



Súdánský žadatel o azyl, který byl zadržen a téhož dne propuštěn, uvedl, že viděl několik zadržených Afričanů, jak je odvádějí do jiné místnosti na stanici, a slyšel je plakat bolestí a později mu někteří řekli, že policie použila zařízení, které jim dávalo elektrické šoky. Policejní násilí ho přesvědčilo, aby opustil Tunisko, uvedl: "Žádám známé, aby mi pomohli přeplavat moře, abych byl daleko od této země."



Týrání od pobřežní stráže a zadržování na moři



Ze šesti lidí, s nimiž organizace Human Rights Watch vedla rozhovory a kteří se pokusili o jednu nebo více cest lodí do Evropy, jich pět zažilo nucené vracení odplouvajících lodí nebo jiné akce úřadů, které mají zabránit lidem opustit zemi mimo oficiální hraniční přechody. Zpětné odvozy mohou porušovat práva jednotlivců žádat o azyl a opustit jakoukoli zemi, ať už vlastní nebo jinou, a uvěznit lidi v situaci, kdy jsou zneužíváni.



Pět respondentů také popsalo zneužití ze strany tuniských orgánů během nebo po zadržení na moři (čtyři) nebo záchranných akcích (jedna) v blízkosti Sfaxu v letech 2019-2023.



Salif Keita, osmadvacetiletý Malijčan repatriovaný v březnu, uvedl, že se v roce 2019 pokusil o plavbu lodí, která se vydala ze Sfaxu. "Národní [pobřežní] stráž nám vzala motor a nechala nás uvízlé na moři," řekl. "Museli jsme z lodi vylomit kusy dřeva ... abychom se mohli sami dopádlovat zpět."



Muž z Pobřeží slonoviny se ve Sfaxu pokusil o cestu po moři v lednu 2022. Řekl, že je zadržela pobřežní stráž a pasažéry bila tyčemi. Během plavby na moři podle svých slov také viděl člun migrantů, mezi jehož pasažéry byly i děti, převrácený vlnami způsobenými člunem pobřežní stráže.



O cestu po moři se pokusil také 32letý muž z Mali. Do Tuniska vstupoval pravidelně, ale vypršela mu platnost vstupního razítka. Protože nemohl získat povolení k pobytu, vydal se v prosinci 2021 poblíž Sfaxu na člunu s přibližně 50 Západoafričany a Středoafričany. Úřady je zadržely během 15 minut, uvedl: "Vzali lidem peníze nebo telefony ... Ty, kteří neměli ani jedno, bili a uráželi. Dokonce jsem viděl, jak jeden [policista] uhodil jednu z žen... Vzali mi telefon."



Čtyřiadvacetiletý muž z Kamerunu uvedl, že pobřežní stráž zachránila jeho a další osoby poté, co se jejich člun v dubnu 2023 převrátil poblíž Sfaxu. Jakmile se dostali na pevninu, policisté jeho a další přeživší uráželi, plivali na ně a bili je, než je propustili.



Moussa Kamara, 28letý Malijčan ze Sfaxu, vstoupil do Tuniska v květnu 2022. V prosinci 2022 se poblíž Sfaxu nalodil na člun s přibližně 25 Západoafričany. "Ani ne po 30 minutách přišla [pobřežní] stráž [postavila svůj člun vedle našeho] a řekla: 'Zastavte! Nezastavili jsme, a tak jeden z příslušníků národní stráže začal lidi bít obuškem ... zasáhli tři muže, včetně mě ... Jeden z mých přátel byl zraněn." Úřady je odvezly do Sfaxu a propustily je.



Po této zkušenosti Kamara zůstal v Tunisku, ale Saídův projev a jeho následky změnily jeho názor: "Rozhodl jsem se zkusit [cestu po moři] znovu. Prezident řekl, abych opustil zemi. Kdybych neodjel, nenašel bych místo, kde bych mohl žít nebo pracovat".



"Prezident vytvořil pro migranty v Tunisku atmosféru strachu, takže mnozí spěchají odejít," řekl Ben Amor z tuniského fóra FTDES. "V posledních několika měsících začala pobřežní stráž používat slzný plyn, aby donutila [lodě] zastavit ... A zaměřuje se na migranty, kteří se je snaží natáčet ... po každé operaci zabavují telefony."



Dobrovolnice Alarm Phone v Tunisu uvedla, že její tým shromáždil podobná svědectví: "Od roku 2022 se tuniská pobřežní stráž snaží útočit na lodě... používá hole k bití lidí, v některých případech [používá] slzný plyn... střílí do vzduchu nebo na motor... někdy... nechává lidi uvízlé [na moři ve vyřazených lodích]." Mnoho takových praktik bylo uvedeno v prosincovém prohlášení více než 50 tuniských organizací a znovu v dubnu.



Podpora EU při blokaci migrace



V letech 2015 až 2021 přidělila EU Tunisku 93,5 milionu eur ze svého "Nouzového svěřeneckého fondu pro Afriku" (EUTF), jehož cílem bylo bojovat proti neregulérní migraci, vysídlování a nestabilitě. Tato částka zahrnovala 37,6 milionu EUR na "správu hranic" a úsilí proti "převaděčství migrantů a obchodování s lidmi". V dokumentu EU z února 2022 se uvádí, že financování boje proti převaděčství/obchodování s lidmi "poskytuje vybavení a školení pro příslušníky vnitřních bezpečnostních sil a také tuniské celní orgány".



Ve stejném dokumentu se uvádí, že EU "vyčlení" až 85 milionů eur na projekty související s migrací v Tunisku v letech 2021-2022. Nebylo v něm uvedeno, co již bylo vynaloženo, ačkoli v dokumentu EU z února 2021 se uvádí: "V současné době se realizuje velmi významný program podpory financovaný EU, z něhož má prospěch tuniská pobřežní stráž." Až 55 milionů eur z 85 milionů eur mohlo být přiděleno na podporu kontroly migrace v Tunisku, a to na základě rozdělení v dokumentu z roku 2022: správa hranic (25 milionů eur, včetně podpory pobřežní stráže); "řízení" migrace a ochrana (6-10 milionů eur); legální migrace a pracovní mobilita (20-25 milionů eur); boj proti převaděčství/obchodování s migranty (12-20 milionů eur) a navracení (5 milionů eur).



Dokument z roku 2022 rovněž podrobně popisuje rozsáhlou dvoustrannou podporu Tunisku ze strany Itálie, Španělska, Francie, Německa a dalších států EU. Kromě svého "fondu pro spolupráci v oblasti migrace (cca 10 mil. EUR)" dodala Itálie od roku 2011 vybavení (vozidla, čluny a další) "v celkové hodnotě 138 milionů EUR" a "technickou pomoc související s kontrolou hranic (2017-2018) ... v celkové hodnotě 12 milionů EUR", která zahrnovala podporu tuniské policie a národní gardy. Německo rovněž poskytlo lodě a vozidla, zatímco Španělsko dodalo IT vybavení.



"Migrační program EU pro jižní sousedství pro více zemí na období 2021-2027", který zahrnuje Tunisko, zahrnuje některé pozitivní prvky - podporu rozvoje azylových politik, legálních migračních cest, zapojení občanské společnosti -, ale stále zdůrazňuje podporu "donucovacích opatření" a "orgánů pohraniční a pobřežní stráže" pro kontrolu hranic. Problematické ukazatele projektu slučují záchyt na moři a záchranu ("počet migrantů zachycených/zachráněných prostřednictvím operací SAR na moři" a "na souši").



Evropští politici opakovaně navrhovali různá migrační partnerství s Tuniskem, včetně offshore zpracovatelských center, dohod o "bezpečných třetích zemích" a dohod, které by umožnily navracení státních příslušníků třetích zemí, kteří projížděli Tuniskem.



Mezinárodní právo připouští možnost určení bezpečné třetí země, která umožňuje přijímajícím zemím předávat žadatele o azyl na základě předpokladu, že země, přes kterou cestovali, nebo jiná země může spravedlivě posoudit jejich žádosti o azyl a poskytnout jim účinnou ochranu. Pokyny UNHCR uvádějí podmínky pro takové předání, včetně dodržování norem uprchlického práva a lidských práv a "ochrany před ohrožením fyzické bezpečnosti nebo svobody". Směrnice EU o azylovém řízení vyžaduje, aby nečlenské státy EU splňovaly konkrétní kritéria, aby mohly být označeny za "bezpečné", včetně "neexistence rizika vážné újmy".



Vzhledem ke zdokumentovanému zneužívání ze strany bezpečnostních složek a xenofobním útokům proti migrantům, žadatelům o azyl a uprchlíkům v Tunisku a navíc k tomu, že Tunisko nemá vnitrostátní azylový zákon, se zdá, že Tunisko nesplňuje kritéria práva EU pro bezpečnou třetí zemi. Zejména černí Afričané by neměli být násilně vraceni nebo předáváni do Tuniska.



Doporučení



Evropský parlament by měl při jednáních s Radou EU o Paktu EU o migraci a azylu usilovat o omezení používání pojmu "bezpečná třetí země" jednotlivými členskými státy EU. Orgány EU a členské státy by se měly dohodnout na jasných kritériích pro označení země za "bezpečnou třetí zemi" pro účely navracení nebo předávání státních příslušníků třetích zemí, aby se zajistilo, že členské státy EU při uplatňování tohoto pojmu nesníží kritéria ochrany, a veřejně určit, zda Tunisko tyto standardy splňuje, s přihlédnutím k probíhajícím útokům a zneužívání černošských Afričanů v Tunisku.





EU a dotčené členské státy by měly pozastavit financování a další podporu tuniským bezpečnostním složkám pro kontrolu hranic/migrace a podmínit jakoukoli budoucí pomoc ověřitelnými kritérii v oblasti lidských práv.





Tuniská vláda by měla prošetřit všechna hlášená týrání migrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků ze strany úřadů nebo civilistů, zajistit odpovědnost, a to i prostřednictvím příslušných právních kroků, a provést reformy a systémy dohledu v rámci policie, národní gardy (včetně pobřežní stráže) a armády, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv, ukončena rasová diskriminace nebo násilí a aby se upustilo od prohlubování rasové nenávisti nebo diskriminace černošských Afričanů.







Zdroj v angličtině ZDE

