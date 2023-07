Navrhují vyloučit Rusko z RB OSN. Precedent existuje, ale Ruska se netýká

17. 7. 2023

Na pozadí pokračující agrese proti Ukrajině západní politici a média stále častěji diskutují o možnosti vyloučení Ruska z Rady bezpečnosti OSN (kde je stálým členem s právem veta) - nebo dokonce z organizace jako celku. Současně existuje pouze jeden takový precedens - v roce 1971 byla z organizace vyloučena Čínská republika, lépe známá jako Tchaj-wan. Na pozadí pokračující agrese proti Ukrajině západní politici a média stále častěji diskutují o možnosti vyloučení Ruska z Rady bezpečnosti OSN (kde je stálým členem s právem veta) - nebo dokonce z organizace jako celku. Současně existuje pouze jeden takový precedens - v roce 1971 byla z organizace vyloučena Čínská republika, lépe známá jako Tchaj-wan.

26. zasedání Valného shromáždění OSN, které bylo zahájeno v září 1971, poprvé nepřisoudilo otázce členství Tchaj-wanu v OSN status "důležitého". O osudu zástupců Čínské republiky v organizaci mělo rozhodnout řádné hlasování. Dokonce i jejich spojenci se postavili proti zvláštnímu zvážení této otázky, na němž trvaly Spojené státy, které považovaly takové akce za pokus oddálit nevyhnutelné.

25. října 1971 přijalo Valné shromáždění OSN 76 hlasy pro, 35 proti a 17 zdrželo se hlasování historickou rezoluci č. 2758. Členské státy OSN se rozhodly dát ČLR plná práva a dát jí stálé křeslo v Radě bezpečnosti. Kromě toho rezoluce požadovala okamžité zbavení "Čankajškových zástupců" místa, které "nelegálně" okupují v OSN a souvisejících strukturách. Americký návrh na opětovné přistoupení Tchaj-wanu k OSN byl zamítnut.

SSSR podporoval předání křesla v Radě bezpečnosti Číně, navzdory konfliktu s Pekingem, protože Moskva ještě nevěděla, že čínská komunistická strana vyjednává s Američany. USA hlasovaly proti.

Následovala vlna diplomatických uznání čínské komunistické vlády po celém světě. Od října 1971 do října 1972 přerušilo 22 zemí vztahy s Tchaj-wanem a vyměnilo si velvyslance s Pekingem. O osm let později ztratil Tchaj-wan svého klíčového spojence - legitimita vlády ČLR byla uznána Spojenými státy. Tchaj-wan se nadále považoval za právoplatného držitele křesla v Radě bezpečnosti OSN až do roku 1988, poté se zaměřil na vstup do organizace jako samostatná země.

Může se něco podobného stát Rusku?

Rozhodně ne. Tchajwanský precedens se významově výrazně lišil: Formálně nešlo o otázku vyloučení Číny z organizace, ale o předání jejího křesla v Radě bezpečnosti a OSN zástupcům jiných orgánů téže země. ČLR si ponechala všechna privilegia zakládající země OSN, která měly tchajwanské úřady až do roku 1971.

Otázka ukončení členství v OSN, stejně jako otázka přijetí nových členů, je automaticky považována za "důležitou", to znamená, že odpovídající rezoluce musí být podpořena dvěma třetinami členů Valného shromáždění přítomných při hlasování. Nejdůležitější však je, že před hlasováním by měla být země doporučena k vyloučení Radou bezpečnosti organizace (kterou bude Rusko jako její stálý člen samozřejmě vetovat).

Je těžké si představit Rusko na místě Tchaj-wanu: Místo Ruské federace v Radě bezpečnosti nemůže být převedeno na žádnou alternativní legitimní moc (pokud taková neexistuje). Je také nemožné změnit postup pro vyloučení země z OSN. Podle článku 108 je změna Charty OSN možná s podporou dvou třetin delegátů Valného shromáždění a ratifikací vládami dvou třetin členských států OSN. Ruská federace jako stálý člen Rady bezpečnosti musí být mezi ratifikátory.

A mechanismus vyloučení z Rady bezpečnosti nebo pozastavení členství v OSN, o kterém západní politici v různých dobách přemýšleli, v tuto chvíli neexistuje.

Zdroj v ruštině: ZDE

