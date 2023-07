Může být kvalitní univerzitní profesor jen muž?

17. 7. 2023 / Boris Cvek



Mnoho lidí se diví, co by mohlo komu vadit na tvrzení, že nejlepší místo pro výchovu dětí je rodina tvořená mužem a ženou, matkou a otcem. Ale co třeba tohle tvrzení: má-li být profesor na univerzitě opravdu plnohodnotný, musí to být muž.

Co na to říkáte? Jak se vám líbí? Po staletí tomu tak bylo, byla to naprostá samozřejmost. Dnes víme, že tomu tak není. Kdo by něco takové tvrdil, byl by právem za blázna.





Stejně tak dnes víme, že děti prospívají ve stejnopohlavních párech v té samé kvalitě jako v těch tzv. normálních. A že nejdůležitější není to, co mají rodiče mezi nohama, ale to, jaké prostředí dětem poskytují. To všechno jsou dnes triviální a jasné věci podobně jako tvrzení, že žena může být stejně kvalitní univerzitní profesor jako muž.





Představte si tu trapnost, kdyby někdo chodil na veřejnosti a vykládal, že ženy nemohou být plnohodnotnými držiteli místa univerzitních profesorů. Ještě před sto lety nebo méně si to myslela naprostá většina lidí a tradice to jasně „potvrzovala“. V civilizovaných zemích už dnes vzdělaní lidé považují za stejnou trapnost a hloupost tvrdit, že skutečně kvalitní výchovu dětí může zajistit jen heterosexuální dvojice otec-matka.







