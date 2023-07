Ukrajina: Situace na frontě

16. 7. 2023

Anders Nielsen, vojenský analytik z Dánské královské obranné školy, zveřejnil stručnou analýzu současného stavu a vyhlídek ukrajinské protiofenzívy:◾️The Ukrajinská ofenzíva neprobíhá tak rychle, jak mnozí doufali. Možná dokonce nepostupuje tak rychle, jak doufali sami Ukrajinci, ale to neznamená, že se jim to později v létě nepodaří.

◾️The Rusové se snaží v některých směrech znovu získat iniciativu, například útokem v Luhanské oblasti, ale žádné tyto útoky nevedly k žádným výrazným změnám na frontové linii. Ukrajina útočí ve třech směrech - od Orichivu, Velké Novosilky a Bachmutu. Z Orichivu je nejpravděpodobnějším cílem Tokmak, důležitý logistický uzel. I když je ještě daleko, po zhroucení ruské obrany se věci mohou vyvíjet mnohem rychleji. Znovu dobytá oblast u Velké Novosilky je také poměrně významná, cíl tohoto směru je podobný jako u ofenzivy z Orichivu - odříznout logistické trasy ruských ozbrojených sil mezi Doněckou oblastí a Krymem.

1️⃣ Podcenění Rusů - po všech jejich předchozích hloupostech se mnozí na Západě domnívali, že stačí dát ozbrojeným silám dostatek západní vojenské techniky a posypat ji doktrínou NATO, pak se vítězství získá samo.



2️⃣ Nelze říci, že by země NATO samy vedly výhradně manévrovou válku, a nikoliv opotřebovací válku. Před manévrovou válkou je v každém případě nutné oslabit obranné linie protivníka - a na Západě se to děje pomocí letectva, získáním vzdušné převahy a ničením pozemních cílů. Při předávání vojenské techniky Ozbrojeným silám Ukrajiny se na tuto část vyčerpání ze vzduchu zapomnělo.◾️Vzhledem k tomu, že ruská obranná linie je příliš pevná na to, aby ji bylo možné prolomit manévrem bez předchozího opotřebení, začaly Ozbrojené síly Ukrajiny používat taktiku omezeného postupu pěších skupin s mohutným protibaterijním bojem. Ale poté, co ruské ozbrojené síly utrpí dostatečné ztráty, bude možné se znovu pokusit prolomit jejich obranu manévrem, s přihlédnutím k tomu, že většina západní techniky zatím nebyla zapojena.◾️V Ukrajině se do vyčerpání nepřátelských sil zapojuje pozemní dělostřelectvo, nikoliv stíhací letouny. Západní představitelé naštěstí začali lépe chápat, jak titánský úkol leží před ozbrojenými silami Ukrajiny, operujícími s omezeným počtem letadel. A právě zde bude kazetová munice velmi užitečná - je to jediný způsob, jak rychle zvýšit palebnou sílu Ukrajiny pro rychlý úspěch.Zdroj ZDE