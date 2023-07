Dali nám nové postroje

17. 7. 2023 / Petr Haraším

Aneb s Blažkem a Bendou na věčné časy Dali nám nové postroje, ano, dali, a my, ano, my jsme, nepoučeni smutnou historií jsme si ty nové postroje rádi vzali. Nejenom vzali, my jsme si je dobrovolně navlékli, ohákli se a koukali se do zrcadel, jak jsme najednou hezcí a krásní v postrojích s falešnou třásní. Nevšiml si mnohý notuje si přitom mistra Kryla, že z postroje široce do modra zbyla opět ta prý poražená barva rudá. Co naplat, znovu jsme udělali historickou chybu, tak táhni a zaplať. První strana upletla bič, ta strana druhá zajistila vůz a saně a my oháknutí v nových starých slušivých postrojích, co nám dali a my vzali, táhneme ústřední výbor Oligopolu údolím stínů života. Jen ten směr zůstal stejný, stále východ, východní způsoby, životní prostředí na posledním místě a oligarchická cena lidského života s levnou smrtí pod vozem s polem poražených za saní a vozem.

Benda bičem práská

Muž velkých mezer, dvojitých řádků a mega písmen se ujal role obhájce ministra spravedlnosti, který má mýt nádobí v druhé vězeňské cenové a nikoli řídit spravedlnost jakkoli slepou. Opravdu nadutějšího obhájce a bratra v triku si Blažek nemohl přát. Oba i celá ODS a koalice SPOLU ví, proč je Blažek ministrem, proč je neodvolatelný a proč pase premiéra jako pasák lacinou dámu lehkých mravů. Pro naši skomírající demokracii, díky bohu, máme krom provládních novinářů ze serveru Fórum 24 naštěstí v zemi ještě pár investigativních novinářů a organizací, pro tutéž demokracii, žel bohu, také máme neoliberální politické konzervativní politiky a jejich Fórum 24, co si pletou mandát veřejné služby s veřejným domem nejhorší pověsti.

Poučeni z krizového vývoje za čase Nečase si politici ODS slibem na první odkloněný milion vzájemně dokola přísahali, pod svatým Petrem, že není žádný skutek taký, za který by bylo nutno opustit svěřený úřad zadním traktem. Slíbili si také v tajném paktu „ber, dej, mlč“, že parádní střechu bude držet ministerstvo spravedlnosti, kde je vše možné, jen ta spravedlnost ne. Ještě za poslední ultrapravicové vlády nad českým luhem i hájem by setina provinění ministra Blažka stačila k tomu, aby byl odvolán, zbaven funkce a stranicky sťat. Dnes se politici pravice vyškolení u kovaných soudruhů v dovednostech moci a totality jen smějí dalším odhaleným nechutnostem ministrů a strany v Brně.

A jedem!

I soudruzi, co věšeli, kradli, zavírali, týrali a radostně ničili životy občanů, což by mohl Benda jako fakt jako vědět, se odvolávali na zákony a spravedlnost.

Na otázku, zda je záhodno, ne-li přímo nutno odvolat Blažka, vyletěl Benda jako zapálený soudruh z kostela a spustil ne, ne, ne a ne, vůbec ne. Nic neprovedl, postupuje přesně dle vhodného ohebného výkladu Ústavy a zákoutí zákona na ochranu strany a vlády.

Jako dědičný člen ústředního výboru provedl Benda na kritiku okamžitý útok bokem a požadoval omluvu od TI (Transparency International), která před osobou, vlivem a skutky kmotra Pavla důrazně varovala veřejnosti i premiéra.

Benda zdárně imituje Václava Klause a kroutí hlavou, že nerozumět, že nechápat termín: „v hledáčku vyšetřovatelů“. Plné mlčení krutého nesouhlasu nastalo, když byly čteny veřejně hříchy pro kmotra Blažka. Nelichotivé srovnání Blažka se Zemanovou a Babišovou Marií Benešovou Bendu stálo něco vlasů a něco skloviny z huby. Babišovou Benešovou chtěl Fiala vyměnit, morálně pokleslého a popotahovaného Blažka nedá i kdyby odklonil půlku bytů v Brně.

Zodpovědný Blažek příkladně přeci reagoval ústavním postupem dle zákona zachování funkce a moci na stranické interpelace. Vašek Král a Ivan Adamec, oba kujóni za ODS, totiž náhle a velice nutně potřebovali znát podrobné, osobní a rodinné zprávy o státní zástupkyni Lastovecké, bez kterých by večer nemohli usnout. Blažek dle ústavního málem soudce Bendy musel dostát povinnosti vyzvědače a zhostil se funkce informátora na výbornou sbornou. Komu to připadá jako postup mafie, ten se nemýlí. Komu to připomíná praktiky totality, ten se nemýlí rovněž. A jak vysvětluje Benda, právě tento postup je zcela běžný, ač se běžně vůbec nepoužívá. Ústavní expert, tentokráte pravý, objasnil, že ministr na sprosté otázky poskoků z ODS vůbec nemusel odpovídat. Na Západě, kam prý směřujeme, zcela nemyslitelná věc, na Východě, kam reálně jdeme, jde o patřičný postup hodný obdivu mas dle zákona nejvyšší moci.

Ministr postupuje zákonně řádně a ústavně čile s péčí vládního politika, avšak investigace jedná proti Ústavě, neboť odhaluje pozadí špinavostí stranické politiky vládní strany. Zlí novináři a divné organizace si totiž myslí, že jsou nad zákonem, pravil podivný obhájce ministra, jenž si nad zákonem zřídil přímo kancelář.

Nenech se!

Benda usoudil, že se jeho projev a argumenty nedají poslouchat, že není na sjezdu ODS a provedl Pinochetův skok vzad. Obvinil TI a další podobné protikorupční organizace ze samotného stvoření satana Babiše. Doporučuje koště a zametat před vlastním prahem. Mají mlčet a mést a nikoli se snažit odvolat ministra spravedlnosti za nějaké komunální tahanice kdesi na stranické periferii.

Kultura? Zákony? Nesmysl!

Máme u nás zákony a máme také politickou kulturu, nadhodil zástupce TI, přičemž se Benda idiotsky směje. Musíme ctít zákony, oponuje Blažkem tlačený pochroumaný student práv a kandidát ODS na šéfa ÚS a teprve pak politickou kulturu. Jak vypadá politická kultura ve stájích ODS předvádí kůň Blažek, kdy bezhlavě kope kolem sebe. Jako vrcholný projev politické kultury Blažek nabízí sondáž v živé kauze, špionáž státní zástupkyně, čtení ze zcizeného policejního spisu a obvinění vyšetřovatelů ze systémového selhání. Podobnost s Babišem či Zemanem je čistě nenáhodná.

Dost už bolo Nečase, prosím

Stále se nevede, proto Benda zavede řeč na vysněný puč proti minulé vládě ODS. Benda má velkou úctu k justici, jenže a jen, pokud píská pro držitele politické moci. Přímo pak nesnáší vrchní státní z Olomouce, které se stále nedaří podřídit smyslu pro dobro vlády. Máme už 10 let od rozmetání republiky, ač v kalendáři (Bendo) fakt nic takového není. Tehdy navýsost zbabělým útokem spravedlnost zamávala palicí a šla se na vládu přeptat: „Tak, kdo tady zlobí?“. Benda odpoutal pozornost od Blažka a zametá před cizím prahem s tím, že státní zástupci a policie si nesmí dovolovat na vládu politické změny. To, že se politici ODS za tehdejší celoevropskou ostudu dosud národu neomluvili, je velmi nedůstojné, leč typické a stranické.

Věř a raději neměř!

Na těch „internetech“ máme dost relevantních informací, jak si politici ODS představují kupčení s obecními statky a následnou ústavní ochranu takto nabytého soukromého vlastnictví. Nebezpečný mluvka Benda informacím nevěří, věří ministru Blažkovi. Ministru spravedlnosti Blažkovi, který na půdě Poslanecké sněmovny spáchal další hřích, když bytovému kruhu kolem šéfa předčítal zajímavosti ze zcizeného vyšetřovacího spisu, jenž se všech dotyčných bytostně týkal. Benda snad věří i té lži o předání uloupené bytové zvěsti ministru vnitra Hamáčkovi. Ne, nebojme, nevěří tomu ani za mák, ani za pole máku, lán máku ani za pytel peněz.

Babiš a Blažek, ostuda jako ostuda

Znepokojivých kauz ministra spravedlnosti si nemohli nevšimnout v EU. Vláda a její generální tajemník se do omrzení doma chlubí, jak krásný dojem zanechali po loňském předsednictvu. V EU už doufali, že s Babišem zmizí česká postkomunistická nemravnost. A ejhle, už zase budeme vysvětlovat, tutlat a odpovědně vládně kamuflovat. Obhájce Benda o ničem neví, stejně jak o ničem nevěděli poslanci a ministři za vlády ANO, s nikým se nestýká, netuší na prohnilou duši nic o tom, že by kdokoli z EU škaredě o Blažkovi mluvil s kýmkoli z mravní vlády. To jsou přeci jen bajky neetických novinářů a protikorupčních spolků.

Nebylo by tedy čistší Blažka okamžitě vyhodit? Benda koktá, že že by to nebylo lepší a odporovalo by to politické kultuře této země. Ano, politické kultuře řekl. Kdybychom odvolali tohoto nevinného hocha, tak nectíme presumpci neviny a zlikvidujeme kohokoli, na koho si lůza ukáže.

Sedět a čekat na návrat Babiše

V přímém přenosu vláda umožnila veřejnosti a voličům sledovat, jak se dá kličkovat před justicí, policií a státními zástupci, když si zajistíte křeslo ministra spravedlnosti ve vládě politické odpovědnosti a politické kultury. Stačí umět zneužít moc, zákony a plně ovládat poslance své strany. Takhle se chová předseda poslanců ODS, takhle se chová primátorka Brna a takhle ministr spravedlnosti. Chovají se jako soudruzi zpití mocí, protože ví, že postroje stále dobře drží a plní roli. Benda vždy byl a je nejhlasitějším obhájcem starých soudružských praktik zachování koryta moci, ač se tváří ryze zákonně, ústavně a politicky kulturně. Přistižení brněnští vládní politici se s plnými ústy zájmu o občany a stát nasoukali do konzervativních oblečků komunistických mocnářů a trnou strachem, jak dlouho jim „maskyrovka“ ještě vydrží.

Haraším Petr Orlau

Zděšeným pohledem nevidomého z veřejných zdrojů





